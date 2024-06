En direct

19:12 - Hayer et Glucksmann en duel aussi à Bouffémont pour ces élections européennes 2024 ? Outre le résultat du Rassemblement national, arrive la question du duel entre la liste macroniste de Valérie Hayer et celle des socialistes emmenée par Raphaël Glucksmann. Les deux rivaux sembleraient au coude-à-coude à l'issue du scrutin d'aujourd'hui, selon les enquêtes d'intentions de vote publiées lors de la campagne. Mais il faut rappeler que Le candidat de gauche avait obtenu 6,03% à Bouffémont, contre 21,47% pour la liste de la majorité lors des européennes 2019. Reste à savoir quel sera le report des suffrages de la Nupes, qui a déjà vécu. La barre est haute. Lors du premier tour des élections des députés à Bouffémont, le binôme Nupes avait en effet réuni 36,23% des votes dans la localité. Une percée à affiner avec les 40% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Quant à Valérie Hayer, il s'agira de déterminer quelle est sa réelle base à Bouffémont, entre les 21,47% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 26,58% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 28,94% de LREM au premier tour des législatives…

17:08 - Quel verdict pour les candidats de Bardella à Bouffémont ? Le résultat des élections européennes à l'échelle locale sera scruté au prisme de la dynamique Bardella, comme dans le reste du pays. Indicateur clé pour ce dimanche : Bouffémont compte parmi les quelques villes où le RN n'a pas gagné de terrain entre 2019 et 2022, Jordan Bardella regroupant en effet 18,15% lors du scrutin européen et Marine Le Pen 16,27% au premier tour de la présidentielle. Une situation visiblement différente de ce qu'annoncent les sondages aujourd'hui à l'échelle de la France, avec près de 10 points ajoutés pour le RN entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024.

15:02 - Les tendances clés de 2022 avant les élections européennes Marine Le Pen se trouvait largement derrière dans à Bouffémont au 1er tour de la présidentielle 2022, ne récoltant que 16,27% contre 26,58% pour Emmanuel Macron et 32,44% pour Jean-Luc Mélenchon. Et elle ne faisait pas mieux au second tour avec 31,52% contre 68,48%. Le RN sera distancé ensuite au premier tour des législatives suivantes, comptant 14,83%, alors que les candidats Nupes obtiendront 36,23% des voix. Le parti sera aussi inexistant, dans la municipalité en tout cas, au second tour.

12:45 - À Bouffémont, Nathalie Loiseau en première position en 2019 Qui l'avait emporté lors des européennes précédentes ? Regarder en arrière nous semble toujours logique au moment de se préparer au résultat du scrutin de ce dimanche. Le trio de tête des dernières européennes à Bouffémont était le suivant : la liste de Nathalie Loiseau avec 21,47% des voix, devançant la liste de Yannick Jadot avec 19,17% et Jordan Bardella avec 18,15%.

11:45 - Élections européennes à Bouffémont : un éclairage démographique Dans la commune de Bouffémont, une variété de facteurs démographiques et socio-économiques façonnent les résultats des européennes. Les jeunes et les demandeurs d'emploi sont des segments démographiques cruciaux dans l'agglomération, avec près de 40% de la population ayant 29 ans et moins, et un taux de chômeurs de 10,66%. De plus, le taux de ménages propriétaires (62,96%) souligne le poids des thématiques d'habitat et d'urbanisme. Un revenu moyen par foyer fiscal de 33 540 € par an montre l'importance des problématiques sur le pouvoir d'achat dans les préoccupations des 1 965 citoyens possédant une carte électorale. Enfin, la présence d'une population immigrée de 13,46% et d'une population étrangère de 7,52% fait ressortir des enjeux de cohabitation interculturelle. Le taux d'étudiants, évalué à 7,92% à Bouffémont, met en relief la présence d'une population jeune et dynamique, susceptible de favoriser un environnement propice à l'innovation et à l'entrepreneuriat.

10:30 - Bouffémont : quel était le pourcentage d'abstention aux européennes ? L'annonce des résultats des européennes 2024 est aussi attendue que le taux d'abstention qui bat souvent des records lors de ce type d'élection. Les chiffres nationaux de 2019 étaient les suivants : le taux de participation aux élections européennes représentait 50%. L'étude des résultats des précédents rendez-vous électoraux permet de se faire une idée du vote des habitants de cette agglomération. En 2019, pendant les européennes, parmi les 2 039 inscrits sur les listes électorales à Bouffémont, 50,09% s'étaient rendus aux urnes, contre un taux de participation de 43,4% en 2014.

09:30 - Comprendre le taux d'abstention aux élections à Bouffémont Le taux d'abstention sera indéniablement l'un des facteurs clés de ces européennes à Bouffémont. Pour mémoire, dans la ville, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 atteignait 53,4% au premier tour et seulement 53,82% au deuxième tour. Qu'en sera-t-il pour les élections européennes à Bouffémont ? En avril 2022, au premier tour de la dernière élection présidentielle, sur les 4 089 personnes en âge de voter au sein de la ville, 24,5% avaient boudé les urnes, contre une abstention de 29,71% au second tour. Au niveau national, la participation était déjà examinée il y a deux ans. Elle se chiffrait à 25% à 12 h et seulement 65% à 17 heures pour le premier tour, moins qu'en 2017.