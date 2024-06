En direct

19:13 - Raphaël Glucksmann, nouveau patron de la gauche lors de ces élections européennes 2024 ? Après le résultat du RN, arrive la question du duel entre la liste de la majorité de Valérie Hayer et celle du Parti socialiste dirigée par Raphaël Glucksmann. Les deux pourraient arriver dans un mouchoir de poche dans la soirée, selon les études sondagières. Mais il faut noter que Nathalie Loiseau, qui représentait la liste macroniste il y a cinq ans aux européennes, s'était élevée à 19,18% à Piolenc, contre 3,84% pour la liste de gauche alors. Reste à savoir quel sera le report des voix de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a déjà explosé en vol malgré la surprise qu'elle avait créée lors des législatives, en 2022. La barre est haute. Lors du premier tour des élections des députés, en 2022 à Piolenc, le binôme Nupes avait en effet cumulé 14,24% des votes dans la commune. Un score à affiner avec les 16% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Tout est évidemment dépendant cette fois des résultats de la liste LFI de Manon Aubry, mais aussi de ceux de l'écologiste Marie Toussaint et enfin du PCF Léon Deffontaine.

17:08 - Le Rassemblement national à Piolenc, un favori aux européennes ? Le nombre d'électeurs glanés par la liste de Jordan Bardella sera une des clés au niveau local pour cette élection européenne. Alors que les enquêtes d'opinion annoncent une dizaine de points de plus pour le RN à l'échelle nationale, entre les européennes 2019 et les européennes 2024, Piolenc semble néanmoins dans une situation plus mesurée. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, il n'a en effet pas progressé dans la commune. Le RN y a peut-être déjà atteint son maximum…

15:02 - Les électeurs de Piolenc penchaient pour Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle Les élections les plus proches, les élections législatives 2022, avaient abouti à un joli démarrage pour le Rassemblement national à Piolenc. Le parti s'était élevé en tête dans la commune avec 48,72% au premier tour et surtout 63,41% au 2e (Piolenc ne comptant qu'une seule circonscription). Le RN a même fait un résultat plus haut encore aux législatives que Marine Le Pen elle-même lors de l'élection suprême quelques semaines plus tôt. La candidate avait accumulé 38,26% au 1er tour et 62,95% au deuxième dans la cité.

12:45 - À Piolenc, Jordan Bardella en tête lors des européennes 2019 Quels étaient les résultats des européennes précédentes ? Se retourner sur le dernier vote similaire peut toujours sembler évident au moment d'attendre le résultat du scrutin de ce 9 juin. C'est la liste Bardella qui s'était imposée aux élections européennes il y a cinq ans à Piolenc, avec 40,03% des votes exprimés devant la liste emmenée par Nathalie Loiseau avec 19,18% et Yannick Jadot avec 8,33%.

11:45 - Démographie et politique à Piolenc, un lien étroit Au cœur de la campagne électorale européenne, Piolenc est perçue comme une ville dynamique et animée. Avec une population de 5 536 habitants répartis dans 2 625 logements, cette agglomération présente une densité de 204 habitants/km². Ses 452 entreprises témoignent d'une économie favorable. Dans l'agglomération, 33 % de la population est âgée de 29 ans et moins, et 7,96 % sont des personnes âgées, ce qui pourrait avoir un effet sur les priorités politiques en ce qui concerne l'instruction et la santé. Les électeurs, dont 31,21% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Malgré un taux de chômage de 11,16%, la commune affiche un dynamisme certain, avec un salaire moyen mensuel net de 2273,06 €/mois. Chaque bulletin comptabilisé aujourd'hui à Piolenc participe à l'histoire de l'Union européenne.

10:30 - Les premiers chiffres sur la participation attendus ce midi : quelle situation à Piolenc ? Pour cerner un peu mieux le vote des habitants de cette agglomération, il est nécessaire d'analyser les résultats des consultations démocratiques précédentes. En 2019, au moment des européennes, parmi les 2 083 inscrits sur les listes électorales à Piolenc, 52,04% étaient allés voter, contre une participation de 43,99% il y a dix ans. Les élections européennes mobilisent moins que les autres élections. L'année 2024 fera-t-elle exception ? Pour mémoire, au niveau national en 2019, le taux de participation aux européennes représentait 50,12%.

09:30 - Pourcentage d'abstention aux élections : le cas de Piolenc À Piolenc, l'un des facteurs essentiels de ces européennes sera immanquablement le niveau de participation. Pour mémoire, dans la ville, la participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 44,59% au premier tour et seulement 43,33% au second tour. Il y a 2 ans, à l'occasion du premier tour de l'élection présidentielle, le pourcentage de participation avait atteint 78,1% dans la ville. La participation était de 78,23% au deuxième tour, ce qui représentait 3 216 personnes. Pour rappel, à l'échelle du pays, le pourcentage de participation à la présidentielle 2022 atteignait 74% au premier tour et seulement 72% au deuxième tour, c’était moins qu’en 2017.