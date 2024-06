Résultat des européennes à Folkling : l'élection 2024 en direct

Le résultat des élections européennes 2024 au niveau local sera scruté à travers le prisme de la dynamique lepéniste, comme partout ailleurs. Législatives mises à part, la progression du RN est déjà puissante à Folkling entre Jordan Bardella en 2019 (30,14%) et Marine Le Pen en 2022 (34,05% au premier tour de la présidentielle), de l'ordre de 4 points. Mais l'évolution pourrait être plus importante encore aux européennes 2024, les instituts de sondages donnant plutôt à la liste de Jordan Bardella un score de 30 à 33% en France, soit 10 points de plus que les 23% de 2019. Le RN pourrait donc se trouver à près de 40% localement ce 9 juin, si la dynamique était la même qu'au niveau national.

Les dernières consultations en date, les législatives 2022, avaient donné lieu à un très gros démarrage pour le RN à Folkling. Le parti avait terminé en tête dans la ville avec 28,54% au 1er tour, mais sera battu en revanche au second par le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) sur la circonscription couvrant la zone. Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques semaines plus tôt avec 34,05% au premier tour de l'élection à la présidence de la République. Emmanuel Macron était deuxième avec 23,14% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 16,43%. Marine Le Pen s'imposait enfin au 2e round dans la commune avec 53,7%, devant Emmanuel Macron à 46,3%.

La composition démographique et le contexte socio-économique de Folkling déterminent les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur influence sur les européennes. La répartition démographique pourrait agir sur les priorités politiques en ce qui concerne l'éducation et la santé. Dans le bourg, 26% de la population est âgée de 29 ans et moins, et 33,23% ont plus de 60 ans. Le pourcentage de familles détenant au moins une voiture (87,85%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 470 électeurs sur des questions de transport et d'aménagement routier. D'autres part, la présence d'une population immigrée de 12,26% et d'une population étrangère de 9,01% fait ressortir l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Les données sur l'éducation à Folkling mettent en relief une diversité de qualifications, avec 23,83% des résidents sans diplôme, cela souligne un besoin important de renforcement des politiques éducatives.