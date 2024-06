Au niveau local comme dans le reste de la France, le résultat du Rassemblement national à ces européennes sera très instructif. Alors que les enquêtes d'opinion annoncent dix points de plus pour le RN à l'échelle de la France, entre les européennes 2019 et les européennes 2024, Mougins semble néanmoins dans une situation différente. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, il n'a en effet pas gagné de points dans la commune. Une exception à confirmer.

Marine Le Pen était distancée en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 à Mougins avec 24,97% contre 29,95% pour Emmanuel Macron. Et elle échouait aussi au second tour avec 47,27% contre 52,73%. Le RN se prenait aussi les pieds dans le tapis dans la localité quelques jours plus tard, lors des élections législatives, avec 18,57% au premier tour, contre 24,90% pour le binôme Les Républicains. Bis repetita au second tour, voyant encore le binôme Les Républicains remporter le scrutin.

11:45 - Mougins : démographie et socio-économie impactent les élections européennes

Les caractéristiques démographiques et socio-économiques de Mougins révèlent des tendances évidentes qui pourraient impacter le résultat des européennes. Dans l'agglomération, 30% de la population est âgée de 0 à 29 ans, et 9,04% de 75 ans et plus. La pyramide démographique peut agir sur les orientations politiques, notamment en ce qui concerne l'éducation et la santé. Le pourcentage de familles disposant d'au moins une voiture (72,85%) souligne l'importance des problématiques de transport et d'aménagement routier dans les préoccupations des 6 318 citoyens possédant une carte électorale. De surcroît, la présence d'une population immigrée de 9,22% et d'une population étrangère de 6,82% indique l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Un pourcentage de résidences secondaires de 18,67%, comme à Mougins, indique la présence d'une population plus aisée. Les difficultés du marché immobilier local peuvent aussi être des enjeux électoraux significatifs dans la région.