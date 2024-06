En direct

19:06 - Un match Hayer-Glucksmann aussi à Cannes pour ces élections européennes ? L'autre incertitude qui entoure ces européennes sera celle du poids de la gauche après la disparition de la coalition de Mélenchon et ses alliés. Pour le premier round des législatives, en 2022, la candidature Nupes avait obtenu 12,11% des voix dans la localité. Quelle part votera pour la liste de Raphaël Glucksmann, portant le logo du PS, et dans un combat serré avec la liste macroniste de Valérie Hayer par les instituts de sondage lors de ces élections européennes ? Il y a cinq ans, Glucksmann avait obtenu 3,29% à Cannes, contre 25,04% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau.

17:08 - Le Rassemblement national favori à Cannes pour les européennes ? À Cannes, on peut souligner que le RN n'a pas gagné plus de votes entre 2019 et 2022, Jordan Bardella affichant en effet 30,13% au terme du précédent scrutin européen et Marine Le Pen 24,44% au premier tour de la présidentielle. Cette situation contraste avec ce que prévoient les sondages en 2024 à l'échelle de la France, avec près de 10 points supplémentaires pour le RN entre les dernières européennes et l'élection de ce mois de juin.

15:02 - Emmanuel Macron en pôle position en 2022 à Cannes C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête à Cannes lors du premier tour de la présidentielle, avec 26,19%, arrivant devant Marine Le Pen. La candidate obtenait 24,44%. Et elle s'inclinait face au président sortant au second tour avec 47,37% contre 52,63%. Le RN ne convainquait pas plus à Cannes quelques semaines plus tard, lors des législatives, avec 16,71% au premier tour, contre 36,22% pour le binôme Les Républicains. Il en ira de même au second tour, voyant également le binôme Les Républicains l'emporter.

12:45 - Quel était le résultat des européennes à Cannes en 2019 ? Le résultat de ce dimanche soir sera-t-il le même que l'équilibre de 2019 ? Si on se penche sur les détails, la liste du RN, avec Jordan Bardella comme général en chef, l'avait emporté aux européennes il y a cinq ans. Ladite liste avait attiré 30,13% des suffrages, soit 6813 voix dans la ville, face à Nathalie Loiseau à 25,04% et François-Xavier Bellamy à 13,95%.

11:45 - Comment la composition démographique de Cannes façonne les résultats électoraux ? Au cœur de la campagne électorale européenne, Cannes est perçue comme une ville dynamique et active. Avec ses 73 255 habitants, cette agglomération se présente comme un symbole d'ouverture. Ses 14 185 entreprises démontrent une activité entrepreneuriale favorable, tandis que son tissu social se compose de 19 043 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Le pourcentage de foyers détenant au moins une voiture (36,94 %) montre une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les électeurs sur des problématiques de transport et d'aménagement routier. Cannes forme une communauté diversifiée, avec ses 9 390 résidents étrangers, soit 12,96% de sa population, contribuant à la richesse sociale et culturelle de la ville. Avec un salaire moyen mensuel net de 2371,04 euros par mois, la commune affiche un taux de chômage de 16,58%, révélant une situation économique instable. À Cannes, les enjeux locaux, tels que le chômage, l'instruction et l'inflation, se mêlent aux défis européens.

10:30 - Retour sur la participation lors des européennes à Cannes Pour comprendre davantage le vote des habitants de cette ville, il faut étudier les résultats des derniers scrutins européens. Lors des dernières européennes, parmi les 23 310 inscrits sur les listes électorales à Cannes, 48,22% étaient allés voter, contre une participation de 41,21% pour les élections européennes de 2014. Les européennes mobilisent moins que les autres scrutins. L'année 2024 fera-t-elle exception ? A l'échelle du pays tout entier, le premier tour des régionales 2021 a connu le taux de participation le plus faible jamais enregistré avec 33%. À Cannes, 67,87% des votants avaient voté.

09:30 - Les européennes démarrent à Cannes : quel sera le taux de participation ? Qu'en sera-t-il de la participation ce 9 juin 2024, lors des élections européennes à Cannes ? La guerre entre la Palestine et Israël ainsi que ses conséquences sur les tarifs des matières premières sont par exemple susceptibles de ramener les citoyens de Cannes vers les urnes. En avril 2022, pour le premier tour de la présidentielle, parmi les 50 911 inscrits sur les listes électorales au sein de la commune, 70,49% étaient allés voter, contre une participation de 68,7% au deuxième tour, c'est-à-dire 34 966 personnes. Pour rappel, dans la commune, la participation aux législatives 2022 atteignait 42,03% au premier tour et seulement 37,95% au second tour. Quelle sera la participation à Cannes cette année ?