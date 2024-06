En direct

19:28 - Les orphelins de la gauche unie font envie En plus du score du RN, se pose la question du duel entre la liste macroniste de Valérie Hayer et celle du Parti socialiste portée par Raphaël Glucksmann. Les deux chefs de file sembleraient à quasi-égalité dans la soirée, selon les enquêtes des instituts de sondage. Mais il faut noter que Glucksmann s'était arrogé 14,45% à Moussoulens, contre 16,51% pour la liste LREM lors des européennes 2019. Tout dépend en réalité du report des suffrages de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui fait déjà partie du passé. La barre est haute : lors du premier tour des élections des députés, en 2022 à Moussoulens, le binôme Nupes avait en effet réuni 21,46% des votes dans la commune. Une poussée à comparer avec les 24% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Le niveau de Glucksmann est évidemment dépendant cette fois du pointage réalisé par Manon Aubry, Marie Toussaint ou encore Léon Deffontaine. Quant à la liste Hayer, il s'agira de savoir quelle est sa réelle base à Moussoulens, entre les 16,51% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 20,7% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 27,07% de LREM au premier tour des législatives…

17:08 - Quel verdict pour le Rassemblement national à Moussoulens ? Le résultat des européennes au niveau local sera observé selon le prisme de la dynamique Bardella, comme partout ailleurs. Si en France, les instituts de sondage dessinent une progression moyenne du RN à environ dix points aux européennes 2024 en comparaison de son résultat des européennes 2019 (ce qui propulserait Bardella à 40% dans la commune), il faut réaliser néanmoins que le parti n'a grappillé que 2 points de plus entre 2019 et et le premier tour de la présidentielle 2022. La tendance pourrait donc être plus limitée localement.

15:02 - Avantage RN à Moussoulens ? Se retourner sur le scrutin le plus récent semble logique au moment d'une autre élection. Dernières élections en date, les législatives avaient donné un beau démarrage pour le Rassemblement national à Moussoulens. Le parti d'extrême droite s'était élevé en tête dans la commune avec 30,73% au 1er tour avant un formidable 61,11% au 2e, le plaçant au plus haut niveau à l'échelle communale sur l'unique circonscription de la zone. Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques semaines plus tôt avec 32,12% au 1er tour de l'élection du locataire de l'Elysée. Emmanuel Macron était deuxième avec 20,7% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 16,44%. Le Pen s'imposait enfin au second round dans la ville avec 57,77%, devant Emmanuel Macron à 42,23%.

12:45 - 30,96% pour Jordan Bardella en 2019 à Moussoulens Se retourner sur le dernier test apparait de nouveau comme logique au moment de se familiariser avec le scrutin de ce dimanche. Qui avait gagné les européennes en 2019 ? Si on se penche sur les détails, la liste Rassemblement national, avec un certain Jordan Bardella comme général en chef, avait fini première des élections du Parlement européen à l'époque. Le bulletin avait séduit 30,96% des votes, soit 135 voix, face à Nathalie Loiseau à 16,51% et Raphaël Glucksmann à 14,45%.

11:45 - L'avenir de l'Europe se décide aussi à Moussoulens Les caractéristiques démographiques et socio-économiques de Moussoulens mettent en évidence des tendances claires qui pourraient affecter les résultats des européennes. Dans le village, 31% de la population est âgée de 29 ans et moins, et 27,12% de 60 ans et plus. La répartition par âge pourrait agir sur les orientations politiques en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Le taux de foyers ne disposant d'aucune voiture (19,96%) montre une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 420 électeurs sur des problématiques de transport et d'environnement. Enfin, des indicateurs tels que le nombre de familles monoparentales (20,63%) et le nombre de personnes bénéficiaires du RSA (1,51%) indiquent les défis sociaux et économiques auxquels la commune doit faire face. Les données sur l'instruction à Moussoulens mettent en exergue des disparités notables en termes de niveaux d'instruction, avec 20,08% des habitants ayant obtenu seulement le baccalauréat par exemple. Il est essentiel de garantir que les politiques européennes s'adaptent aux réalités locales.

10:30 - Taux de participation lors des dernières élections européennes à Moussoulens : les chiffres clés Près de la moitié des électeurs français ne se sont pas rendus dans un bureau de vote pour les européennes de 2019. Une nouvelle participation en berne se profile-t-elle cette année ? Voici les chiffres de 2019 à l'échelle de la France : la participation aux européennes représentait 50,12%. Comment ont voté les habitants de cette ville lors des précédents rendez-vous électoraux ? A l'occasion des élections européennes de 2019, sur les 467 inscrits sur les listes électorales à Moussoulens, 62,43% étaient allés voter, à comparer avec une participation de 50,14% pour le scrutin européen de 2014.

09:30 - C'est parti pour les européennes élections européennes à Moussoulens À Moussoulens, l'un des facteurs importants des européennes 2024 sera à n'en pas douter le taux de participation. La guerre entre la Russie et l'Ukraine est susceptible de renforcer l'engagement civique des habitants de Moussoulens . En avril 2022, pour le premier tour de l'élection présidentielle, le pourcentage d'abstention avait représenté 16,32% des inscrits sur les listes électorales de la ville. Le taux d'abstention était de 16,32% au second tour. A l'échelle de la France entière, la participation était déjà analysée en avril 2022. Elle atteignait 25,5% à 12 heures et seulement 65,0% à 17 heures pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017.