C'est certainement l'élection du président de la République qui est le meilleur indice sur les préférences des habitants d'une commune. L'élection à la présidence de la République avait clairement tourné à l'avantage de Marine Le Pen en 2022 dans la cité. La cheffe de file du parti d'extrême droite engrangeait 37,38% au 1er round contre 21,13% pour Jean-Luc Mélenchon et 13,87% pour Emmanuel Macron sur le podium. Elle elle avait aussi une longueur d'avance au 2e tour avec 64,77%. Au moment de donner ou non des députés au président élu, l'extrême droite trébuchait au premier tour des législatives dans la commune, grattant 32,15% des suffrages sur place, contre 33,38% pour le binôme LREM. Il s'imposait en revanche au second tour, avec 67,03%, contre 32,97% pour le binôme Nupes.

11:45 - Influence des facteurs démographiques sur les élections à Pezens

À Pezens, les données démographiques et socio-économiques déterminent le contexte politique et peuvent influer sur les européennes. Avec une densité de population de 132 habitants/km² et 41,22% de population active, ces données pourraient provoquer plus d'intérêts pour les élections. Le pourcentage de demandeurs d'emploi à 15,36% pourrait agir sur les espérances des électeurs en ce qui concerne les directives européennes sur l'emploi. Le taux de ménages détenant au moins une voiture (81,17%) montre une dépendance à l'automobile, ce qui peut influencer les 666 électeurs sur des questions de mobilité et d'infrastructure. D'autres part, des indicateurs tels que le nombre de familles monoparentales (14,47%) et le nombre de résidences HLM (3,85% des logements) indiquent les enjeux de solidarité et d'intégration sociale qui préoccupent les habitants. Les données sur l'instruction à Pezens mettent en avant une diversité de qualifications, avec 28,81% des résidents non diplômés, cela souligne l'importance d'investir dans l'éducation.