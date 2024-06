En direct

19:21 - À Saint-Witz, le résultat de la coalition de gauche aux dernières législatives scruté Alors que la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés avait accumulé les votants lors des législatives, elle a explosé en vol désormais, de quoi laisser planer le doute sur le vote de gauche aujourd'hui. Au cours du premier tour des législatives, la candidature Nupes avait cumulé 15,7% des bulletins dans la localité. Une poussée à compléter avec les 18% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (15,97% pour Jean-Luc Mélenchon, 2,85% pour Yannick Jadot, 1,52% pour Fabien Roussel et 0,8% pour Anne Hidalgo). Quelle part votera pour la liste de Raphaël Glucksmann, représentant les socialistes, et dans un combat serré avec la liste macroniste de Valérie Hayer par les sondeurs ? Déjà candidat en 2019, ce dernier avait glané 3,98% à Saint-Witz, contre 33,5% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Dernière question dans ce duel : sur quelle base peut compter Valérie Hayer dans la commune : 33,5% (score de Nathalie Loiseau en 2019), 36,38% (vote Macron au premier tour de la présidentielle), ou 30,6% (vote LREM au premier tour des législatives) ?

17:08 - À Saint-Witz, un Rassemblement national favori ? A l'échelle locale comme au niveau national, le résultat de Jordan Bardella lors des européennes 2024 sera très observé. On note que Saint-Witz fait partie des quelques villes où le niveau du RN n'a pas augmenté entre 2019 et 2022, Jordan Bardella enregistrant en effet 16,6% lors du rendez-vous européen et Marine Le Pen 16,57% au premier tour de la présidentielle. Une situation qui tranche avec ce que prédisent les sondages aujourd'hui à l'échelle de la France, avec près de dix points supplémentaires pour le RN entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024.

15:02 - Les votants de Saint-Witz penchaient pour Macron en 2022 Marine Le Pen était distancée en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 à Saint-Witz avec 16,57% contre 36,38% pour Emmanuel Macron. Et elle ne rattrapait pas le président sortant au second tour avec 32,63% contre 67,37%. Le RN se prenait aussi les pieds dans le tapis à Saint-Witz par la suite, lors des élections de la nouvelle Assemblée nationale, avec 13,23% au premier tour, contre 30,60% pour le binôme La République en Marche. Ce premier pointage ne va pas empêcher le RN de l'emporter au second tour avec 13,23%.

12:45 - 33,5% pour Nathalie Loiseau lors des européennes 2019 à Saint-Witz Qui l'avait emporté à l'issue des européennes précédentes, en 2019 ? Se retourner sur le dernier vote similaire semble aussi pertinent au moment de se préparer au résultat du scrutin de ce 9 juin. C'est Nathalie Loiseau qui l'emportait à Saint-Witz lors des dernières élections des députés européens, avec 33,5% des votes. La liste devançait celle de François-Xavier Bellamy avec 17,28% dans la cité. Jordan Bardella échouait troisième, avec 16,6%.

11:45 - Saint-Witz : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections Dans la ville de Saint-Witz, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent d'affecter le résultat des élections européennes. Le pourcentage de demandeurs d'emploi à 6,32% pourrait agir sur les espérances des électeurs en matière de mesures européennes sur l'emploi. Avec 44,7% de population active et une densité de population de 315 hab/km², peut-on s'attendre à une plus forte mobilisation des électeurs ? Le pourcentage élevé de cadres, représentant 35,0%, est révélateur d'une population possédant un niveau d'éducation élevé. De surcroît, la présence d'une population immigrée de 10,66% et d'une population étrangère de 5,33% fait ressortir l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Le pourcentage d'étudiants, de 9,58% à Saint-Witz, met en relief la présence d'une population jeune et dynamique, en quête de formation et de développement personnel.

10:30 - La mobilisation des électeurs aux élections européennes à Saint-Witz Afin de comprendre davantage le vote des habitants de cette localité, il est nécessaire d'observer les résultats des précédentes élections. Cinq ans plus tôt, durant les précédentes élections européennes, le taux de participation atteignait 54,16% au niveau de Saint-Witz (Val-d'Oise). La participation était de 49,9% lors du scrutin de 2014. Choisir les futurs eurodéputés n'étant pas la priorité des électeurs, l'abstention battra-t-elle un nouveau record aujourd'hui ? A l’échelle de toute la France, la participation était déjà examinée aux européennes de 2019. Elle s'élevait à 19% à 12 heures et seulement 43% à 17h.

09:30 - Comprendre le pourcentage d'abstention aux élections à Saint-Witz Ce 9 juin 2024, lors des élections européennes à Saint-Witz, qu'en sera-t-il de l'abstention ? L'inflation qui plombe le budget des ménages est par exemple capable d'avoir des conséquences sur les choix que feront les électeurs de Saint-Witz (95470). Au premier tour de l'élection présidentielle, le taux d'abstention s'était hissé à 20,42% au niveau de la ville, à comparer avec un taux d'abstention de 24,9% au second tour. Pour rappel, dans la ville, l'abstention aux élections législatives 2022 représentait 47,09% au premier tour et seulement 51,78% au second tour.