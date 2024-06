Résultat des européennes à Vémars : l'élection 2024 en direct

En direct

15:34 - À Vémars, Jordan Bardella en première position lors des dernières européennes Quels étaient les résultats des européennes précédentes ? Se retourner sur le dernier vote similaire nous semble de nouveau indispensable au moment d'observer le scrutin de ce 9 juin. Si on rentre dans le détail, la liste RN, avec un certain Jordan Bardella comme chef de file, avait fini première des élections du Parlement européen il y a cinq ans. L'extrême droite avait cumulé 27,25% des voix, soit 185 voix, contre Nathalie Loiseau à 18,56% et Yannick Jadot à 12,52%.

11:45 - Vémars : européennes et dynamiques démographiques Comment la population de Vémars peut-elle influencer les résultats des élections européennes ? La jeunesse et les demandeurs d'emploi sont des segments clés dans la localité, avec près de 39% de la population ayant de 0 à 29 ans, et un taux de chômage de 9,95%. En outre, le taux de familles propriétaires (62,54%) met en avant l'importance des questions liées à l'habitat et à l'urbanisation. Un salaire moyen mensuel net de 2750,68 euros/mois souligne le poids des problématiques sur le pouvoir d'achat dans les interrogations des 706 votants. D'autres part, la présence d'une population immigrée de 10,26% et d'une population étrangère de 6,35% indique l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Les données sur l'instruction à Vémars mettent en avant une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 20,92% des habitants ont obtenu seulement le baccalauréat par exemple. Ces chiffres, couplés aux données sur les revenus, soulèvent des questions quant à l'efficacité des politiques éducatives et d'emploi menées à l'échelle de l'Union européenne.

10:30 - Les premiers chiffres de participation attendus ce midi : la situation à Vémars Pour cerner davantage le vote des habitants de cette commune, il faut analyser les résultats des précédents rendez-vous électoraux. Cinq ans plus tôt, durant les précédentes européennes, 41,33% des personnes en âge de participer à une élection à Vémars avaient participé à l'élection, à comparer avec un taux de participation de 33,28% en 2014. Les européennes mobilisant moins que les autres élections, cette année fera-t-elle exception ? Voici les chiffres de 2019 au niveau de l'Hexagone : le taux de participation aux élections européennes s'élevait à 50,12%, en amélioration par rapport à 2014.

09:30 - Pourcentage d'abstention aux élections : focus sur Vémars La participation sera l'une des clés des élections européennes 2024 à Vémars. Au deuxième tour de la dernière élection présidentielle, parmi les 1 782 personnes en âge de voter dans la ville, 67,23% s'étaient rendues aux urnes, contre une participation de 72,78% au premier tour, soit 1 297 personnes. Pour comparer, dans la ville, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 39,16% au premier tour. Au deuxième tour, 39,27% des électeurs ont exercé leur droit de vote. Peut-on pronostiquer la participation cette année à Vémars ? La situation géopolitique actuelle ainsi que ses retombées en matière énergétique et économique pourraient en effet renforcer l'importance du scrutin aux yeux des électeurs de Vémars (95470).