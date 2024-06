Résultat des européennes à Muides-sur-Loire : l'élection 2024 en direct

En direct

19:32 - Quels peuvent être les reports pour le vote Nupes à Muides-sur-Loire ? Alors que la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés avait fait une percée lors des législatives, elle a explosé en vol désormais, de quoi laisser planer le doute sur le vote de gauche dans les urnes. Le jour du premier round des élections législatives, en 2022, la candidature Nupes avait obtenu 17,4% des bulletins dans la localité. Combien récupérera la liste de Raphaël Glucksmann, portant le logo du Parti socialiste, et annoncée comme très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer par les instituts de sondage lors de ces élections européennes ? Déjà candidat il y a cinq ans, Glucksmann avait obtenu 5,35% à Muides-sur-Loire, contre 21,41% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Son résultat dépendra évidemment cette fois des résultats de la liste LFI, mais aussi de ceux des écologistes ou encore du PCF.

17:08 - Comment s'en sort le Rassemblement national avant les européennes à Muides-sur-Loire ? Les sondages d'opinion prévoient une liste Jordan Bardella entre 30 et 33% des votes dans l'Hexagone ce 9 juin, soit une dizaine de points au-dessus de sa marque de 2019. Virtuellement, cette tendance devrait l'amener à 42% à Muides-sur-Loire, soit 10 points de plus également que son score de l'époque dans la ville. Mais une commune vote différemment de la France et on note que le parti n'a enregistré ici que 1 point de plus entre 2019 et 2022 pour le premier tour de Marine Le Pen. Voilà qui devrait relativiser les conclusions les plus hâtives.

15:02 - Les habitants de Muides-sur-Loire penchaient pour Le Pen en 2022 Dernières élections en date, les législatives avaient donné lieu à un très bon score pour le RN à Muides-sur-Loire. Le parti frontiste s'était placé en tête dans la commune avec 27,88% au premier tour avant un formidable 53,55% au 2e sur l'unique circonscription couvrant la zone. Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques mois plus tôt avec 33,55% au 1er tour de l'élection du chef de l'Etat. Emmanuel Macron était deuxième avec 26,45% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 12,37%. Marine Le Pen s'imposait enfin au deuxième round dans la commune avec 52,28%, devant Emmanuel Macron à 47,72%.

12:45 - Le très gros score de Jordan Bardella au terme des élections de 2019 à Muides-sur-Loire Quel résulat était tombé à l'issue des européennes précédentes, en 2019 ? Se retourner sur le dernier vote similaire nous semble encore évident au moment du scrutin de ce 9 juin. 32,5% des voix s'étaient tournées vers le parti lepéniste de Jordan Bardella à l'époque, aux élections du Parlement européen, face à Nathalie Loiseau à 21,41% et François-Xavier Bellamy à 9,94%. Le mouvement nationaliste l'avait emporté avec 170 électeurs de Muides-sur-Loire.

11:45 - Muides-sur-Loire aux urnes : analyse démographique et économique des enjeux électoraux Les données démographiques et socio-économiques de Muides-sur-Loire mettent en évidence des tendances évidentes qui pourraient impacter les résultats des européennes. Avec 30% d'habitants âgés de 29 ans et moins, et un taux de chômage de 12,19%, les jeunes et les demandeurs d'emploi forment des segments clés. De plus, le pourcentage de familles propriétaires (83,85%) met en avant l'importance des questions concernant le logement et l'aménagement du territoire. Le pourcentage de familles ne disposant d'aucune voiture (23,92%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les 497 électeurs sur des questions de transport et d'aménagement routier. Le nombre de familles monoparentales (10,53%) met en évidence la nécessité d'un soutien social, tandis que le pourcentage de salariés en CDD (8,97%) fait ressortir des enjeux de stabilité du travail. Les chiffres sur l'éducation à Muides-sur-Loire mettent en exergue des niveaux variés de qualifications, avec 28,53% des habitants sans diplôme, cela peut indiquer des défis tels que le manque d'opportunités éducatives, le décrochage scolaire ou des difficultés économiques.

10:30 - Retour sur l'abstention lors des européennes précédentes à Muides-sur-Loire Afin de se faire une idée du vote des électeurs de cette localité, il est nécessaire d'observer les résultats des dernières consultations politiques. Durant les précédentes européennes, le taux d'abstention s'était hissé à 47,04% au sein de Muides-sur-Loire (Loir-et-Cher), contre une abstention de 56,58% pour les élections européennes de 2014. Les européennes mobilisant généralement moins que les autres scrutins, l'année 2024 fera-t-elle exception ? Les chiffres du pays en 2019 étaient les suivants : l'abstention aux européennes représentait 50%, mieux qu'en 2014.

09:30 - Les élections européennes sont lancées à Muides-sur-Loire : scrutin en cours L'une des clés des européennes sera l'étendue de l'abstention à Muides-sur-Loire. La flambée des prix des matières premières qui pèse sur les finances des foyers français, cumulée avec les craintes provoquées par le conflit armé entre la Russie et l'Ukraine pourraient entre autres nuancer l'intérêt du scrutin aux yeux des électeurs de Muides-sur-Loire (41500). Pour le second tour de la dernière présidentielle, 24,98% des inscrits sur les listes électorales de la commune avaient refusé de se rendre dans l'isoloir, à comparer avec un taux d'abstention de 27,96% au premier tour. Pour rappel, dans la commune, l'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 53,68% au premier tour. Au deuxième tour, 56,73% des citoyens n'ont pas exercé leur droit de vote. Qu'en sera-t-il cette année à Muides-sur-Loire ?