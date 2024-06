Résultat des européennes à Mur-de-Sologne : l'élection 2024 en direct

En direct

19:32 - Glucksmann, Aubry, Toussaint.. Qui va prendre avantage des voix de la Nupes à Mur-de-Sologne ? La Nupes ayant explosé en vol, que choisiront ses électeurs pour ces élections européennes ? Pour le premier tour des législatives, en 2022, la candidature Nupes avait cumulé 11,62% des voix dans la commune. Un chiffre à comparer avec les 15% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Quelle part de ces voix ira notamment à la liste de Raphaël Glucksmann, représentant le Parti socialiste, et comme très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer par les instituts de sondage ? Il y a cinq ans, ce dernier s'était élevé à 2,56% à Mur-de-Sologne, contre 20,34% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Dernière question dans ce duel : sur quelle base peut compter Valérie Hayer dans la commune : 20,34% (score de Nathalie Loiseau en 2019), 25,17% (vote Macron au premier tour de la présidentielle), ou 22,51% (vote LREM au premier tour des législatives) ?

17:08 - La liste Bardella favorite pour les européennes à Mur-de-Sologne ? A l'échelle locale comme dans le reste du pays, le résultat de la liste dirigée par Jordan Bardella à ces européennes sera très instructif. On remarque que Mur-de-Sologne fait partie des quelques villes où le RN n'a pas gagné de terrain entre 2019 et 2022, Jordan Bardella affichant en effet 38,63% lors du scrutin européen et Marine Le Pen 35,03% au premier tour de la présidentielle. Une situation qui tranche avec ce qu'annoncent les sondages aujourd'hui au niveau du pays, avec près de 10 points supplémentaires pour le RN entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024. Il faut dire que le RN est déjà très haut perché…

15:02 - Vent favorable au Rassemblement à Mur-de-Sologne ? Les toutes dernières élections en date, les élections législatives 2022, avaient donné un joli démarrage pour le RN à Mur-de-Sologne. Ce dernier était arrivé en tête dans la cité avec 29,89% au 1er tour et surtout 55,01% au 2e, le plaçant tout en haut à l'échelle municipale (Mur-de-Sologne ne comptant qu'une seule circonscription). Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques semaines plus tôt avec 35,03% au premier tour de l'élection à la présidence de la République. Emmanuel Macron était deuxième avec 25,17% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 12,76%. Le Pen s'imposait enfin au 2e round dans la commune avec 58,08%, devant Emmanuel Macron à 41,92%.

12:45 - Quels étaient les résultats des européennes à Mur-de-Sologne en 2019 ? Qui avait gagné les européennes précédentes, en 2019 ? Se retourner sur le dernier vote similaire nous semble encore une fois pertinent au moment de se familiariser avec le scrutin de ce 9 juin. 38,63% des suffrages étaient tombés vers la liste Rassemblement national de Jordan Bardella il y a cinq ans, aux élections du Parlement européen, contre Nathalie Loiseau à 20,34% et François-Xavier Bellamy à 11,97%. Le RN rassemblait ainsi pas moins de 226 habitants de Mur-de-Sologne passés par les bureaux de vote.

11:45 - Analyse socio-économique de Mur-de-Sologne : perspectives électorales Quel portrait faire de Mur-de-Sologne, à quelques heures de l'annonce des résultats des européennes ? Avec ses 1 513 habitants, cette commune possède une certaine vigueur démographique. Ses 66 entreprises attestent une activité entrepreneuriale prospère, alors que son tissu social se compose de 465 familles, reflétant une communauté diversifiée. Dans la commune, 18,59 % des résidents sont âgés de 14 ans et moins, et 26,76 % ont 60 ans et plus, ce qui peut avoir un effet sur les orientations politiques en ce qui concerne l'instruction et la santé. Les citoyens, comprenant une proportion de 33,52% de retraités, démontreront-ils leur engagement en participant aux élections ? Au sein de cette diversité sociale, près de 45,16% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 707,57 € pourrait devenir un obstacle financier pour la commune. En résumé, à Mur-de-Sologne, les enjeux locaux alimentent le débat démocratique.

10:30 - Mur-de-Sologne : analyse du niveau de participation aux précédentes européennes Glisser un bulletin dans l'urne n'étant pas une priorité pour les électeurs, l'abstention établira-t-elle un nouveau record en ce jour de résultat d'élection ? Pour mémoire, à l'échelle du pays en 2019, le pourcentage d'abstention aux élections européennes atteignait 49,88%. L'observation des scrutins européens précédents est l'occasion de se faire une idée du vote des citoyens de cette commune. En 2019, durant les élections européennes, parmi les 626 personnes en âge de voter à Mur-de-Sologne, 40,89% étaient restées chez elles, contre une abstention de 53,41% pour le scrutin européen de 2014.

09:30 - Analyse de la participation aux précédentes élections à Mur-de-Sologne À Mur-de-Sologne, l'abstention constituera indéniablement l'une des grandes inconnues de ce scrutin européen 2024. La guerre russo-ukrainienne et ses retombées sur l'économie mondiale seraient en mesure de augmenter l'intérêt de l'élection aux yeux des électeurs de Mur-de-Sologne. Il y a 2 ans, pour le deuxième tour de l'élection présidentielle, sur les 1 058 inscrits sur les listes électorales dans la ville, 82,42% étaient allés voter. Le taux de participation était de 83,93% au premier tour, ce qui représentait 888 personnes. A l'échelle de la France entière, la participation était déjà examinée il y a deux ans. Elle s'élevait à 25,48% à midi et seulement 65,00% à 17 heures pour le premier tour.