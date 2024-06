Résultat des européennes à Soings-en-Sologne : l'élection 2024 en direct

En direct

19:32 - Un match Renaissance-Parti socialiste aussi à Soings-en-Sologne pour ces européennes ? La tendance à gauche est aussi à jauger lors de ces européennes, avec comme inconnue le parti pris des électeurs de la Nupes, décisive lors des législatives, mais qui n'existe plus dans le paysage politique. Pour le premier round des élections législatives, la candidature Nupes avait glané 15,49% des suffrages dans la localité. Combien voteront pour la liste de Raphaël Glucksmann, alliée du PS, et dans un combat serré avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les intentions de vote ? Déjà candidat il y a cinq ans, Glucksmann avait glané 3,52% à Soings-en-Sologne, contre 18,84% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Dernière question dans ce duel : sur quelle base peut compter Valérie Hayer dans la localité : les 18,84% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 24,77% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 19,78% de LREM au premier tour des législatives ?

17:08 - Quel résultat pour les candidats de Bardella à Soings-en-Sologne ? A l'échelle locale comme au niveau national, le résultat de Jordan Bardella à ces élections européennes sera très instructif. À Soings-en-Sologne, on note que le RN n'est pas monté entre 2019 et 2022, Jordan Bardella enregistrant en effet 35,21% à l'issue du scrutin européen et Marine Le Pen 35,94% au premier tour de la présidentielle. Cette contre-performance tranche avec ce qu'annoncent les sondages aujourd'hui au niveau de la France, avec près de dix points de plus pour le RN entre les européennes 2019 et les européennes 2024. Le RN a peut-être déjà atteint son maximum…

15:02 - Des indicateurs à retenir Elections les plus proches, les élections législatives avaient offert un excellent démarrage pour le RN à Soings-en-Sologne. Le parti avait terminé en tête dans la ville avec 28,73% au 1er round avant un formidable 52,87% au second sur l'unique circonscription couvrant la zone. Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques semaines plus tôt avec 35,94% au premier tour de la présidentielle. Emmanuel Macron était deuxième avec 24,77% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 13,13%. Le Pen s'imposait enfin au 2e round dans la commune avec 55,01%, devant Emmanuel Macron à 44,99%.

12:45 - En 2019, Jordan Bardella en tête lors des européennes Revenir cinq ans en arrière semble toujours indispensable au moment de se préparer au résultat du le scrutin de ce dimanche. Qu'avaient dit les européennes en 2019 ? C'est la liste Bardella qui avait remporté les élections du Parlement européen il y a cinq ans à Soings-en-Sologne, avec 35,21% des électeurs devant celle de Nathalie Loiseau avec 18,84% qui avait elle-même devancé la liste François-Xavier Bellamy avec 11,27%.

11:45 - Analyse démographique des européennes à Soings-en-Sologne La démographie et la situation socio-économique de Soings-en-Sologne déterminent les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur impact sur les élections européennes. Avec une densité de population de 45 hab/km² et 47,26% de population active, peut-on s'attendre à un fort engagement électoral ? Le pourcentage de chômeurs à 8,63% peut avoir un effet sur les attentes des électeurs quant aux politiques européennes sur le travail. Le pourcentage de ménages détenant au moins une voiture (76,81%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut influencer les 547 votants sur des questions de mobilité et d'aménagement routier. Le nombre de bénéficiaires du RSA (1,19%) met en évidence des besoins de suivi social, et le taux de salariés en contrat à durée déterminée (10,63%) fait ressortir des enjeux de sécurité de l'emploi. Les données sur l'instruction à Soings-en-Sologne mettent en avant une diversité de qualifications, avec 39,0% des résidents non diplômés, cela souligne l'importance de mettre en place des programmes visant à améliorer l'accessibilité à l'éducation.

10:30 - Abstention aux européennes à Soings-en-Sologne : un aperçu détaillé Y aura-t-il une hausse de l'abstention aux élections européennes, à l'image du record de 59,4% enregistré en 2009 ? Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà examinée aux élections européennes de 2019. Elle représentait 19,3% à midi et déjà 43,3% à 17h. Pour comprendre le vote des citoyens de cette ville, il faut étudier les résultats des dernières consultations politiques. En 2019, au moment des élections européennes, le pourcentage d'abstention représentait 44,61% des électeurs de Soings-en-Sologne, à comparer avec un taux d'abstention de 53,77% il y a 10 ans.

09:30 - C'est parti pour les européennes élections européennes à Soings-en-Sologne À Soings-en-Sologne, l'une des grandes inconnues des européennes sera incontestablement l'ampleur de l'abstention. Pour le premier tour de la présidentielle, le pourcentage d'abstention avait représenté 23,59% au niveau de la ville, à comparer avec un taux d'abstention de 22,57% au second tour. En comparaison, dans la ville, l'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 52,52% au premier tour et seulement 55,44% au deuxième tour. L'inflation qui alourdit le budget des Français est capable de faire augmenter le pourcentage de participation à Soings-en-Sologne.