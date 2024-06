Résultat des européennes à Murviel-lès-Béziers : l'élection 2024 en direct

En direct

17:02 - Avantage Rassemblement à Murviel-lès-Béziers ? Les élections les plus proches, les élections législatives 2022, avaient donné lieu à un puissant résultat pour le RN à Murviel-lès-Béziers. Le parti était arrivé en tête dans la cité avec 35,88% au premier tour. Il s'imposait ensuite avec 60,04% au deuxième, lui promettant d'être au sommet à l'échelon local sur l'unique circonscription du lieu. Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques semaines plus tôt avec 39,02% au premier tour de l'élection du chef de l'Etat. Emmanuel Macron était deuxième avec 17,58% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 16,85%. Marine Le Pen s'imposait enfin au second round dans la commune avec 61,3%, devant Emmanuel Macron à 38,7%.

12:45 - En 2019, Jordan Bardella sur la première marche lors des élections européennes Se retourner sur le dernier test semble toujours avisé au moment de se préparer au résultat du le scrutin de ce 9 juin. Quels étaient les résultats des européennes en 2019 ? A l'époque, à Murviel-lès-Béziers, la liste RN, déjà chapeautée par Jordan Bardella, s'était imposée, récoltant 39,16% des votes devant Nathalie Loiseau à 16,02% et Manon Aubry à 8,74%. Si on entre dans le détail, 484 électeurs l'avaient désignée dans la commune.

11:45 - Les défis socio-économiques de Murviel-lès-Béziers et leurs implications électorales Quel portrait faire de Murviel-lès-Béziers, à quelques heures de l'annonce des résultats des élections européennes ? Avec ses 3 077 habitants, cette ville se présente comme un symbole d'ouverture. Ses 247 entreprises démontrent une activité entrepreneuriale favorable, tandis que son tissu social comprend 912 familles, reflétant une communauté diversifiée. Le pourcentage de familles disposant d'au moins une voiture (71,74 %) montre une dépendance à l'automobile, ce qui peut influencer les électeurs sur des problématiques de transport et d'environnement. Les 122 résidents étrangers participent à cette pluralité culturelle. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 23 297 € par an, la commune dévoile un pourcentage de chômeurs de 17,04%, synonyme d'une situation économique fragile. À Murviel-lès-Béziers, les préoccupations locales, tels que le chômage, l'enseignement et l'immigration, se joignent aux objectifs européens.

10:30 - Murviel-lès-Béziers : quel était le pourcentage de participation aux européennes ? Se déplacer dans les bureaux de vote n'étant pas une priorité pour les électeurs, l'abstention battra-t-elle un nouveau record à l'annonce des résultats des élections européennes ? A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà analysée aux européennes de 2019. Elle atteignait 19,26% à midi et seulement 43,29% à 17 heures. Au fil des dernières années, les 3 140 habitants de cette commune ont laissé transparaître leurs préférences de vote. Il y a 5 ans, à l'occasion des précédentes européennes, 56,21% des inscrits sur les listes électorales de Murviel-lès-Béziers (Hérault) avaient pris part au scrutin. Le taux de participation était de 47,8% lors des européennes de 2014.

09:30 - C'est le moment de voter à Murviel-lès-Béziers pour les élections européennes L'abstention sera sans aucun doute l'une des grandes inconnues de ce scrutin européen à Murviel-lès-Béziers. La flambée des prix des matières premières qui alourdit le budget des Français, cumulée avec les incertitudes engendrées par le conflit militaire entre entre la Palestine et Israël pourraient entre autres avoir des conséquences sur la stratégie de vote des électeurs de Murviel-lès-Béziers. Lors du second tour de la dernière élection présidentielle, le taux d'abstention avait représenté 24,68% au niveau de la ville. Le taux d'abstention était de 22,11% au premier tour. Pour rappel, au niveau de l'Hexagone, le pourcentage d'abstention à l'élection présidentielle 2022 atteignait 26,3% au premier tour et 28,0% au deuxième tour, plus qu'en 2017.