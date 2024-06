Résultat des européennes à Saint-Geniès-de-Fontedit : l'élection 2024 en direct

En direct

18:21 - Les performances du Rassemblement national avant les européennes à Saint-Geniès-de-Fontedit Le poids des bulletins dans l'urne pour le RN sera un enjeu clé pour cette élection 2024 localement, comme au niveau national. Si dans toute la France, les instituts de sondage chiffrent une progression du RN à environ dix points de plus aux européennes 2024 en comparaison de son score des dernières européennes (ce qui porterait théoriquement Bardella pas loin des 40% dans la commune), on remarque néanmoins que celui-ci n'a en fait grappillé que 3 points de plus entre 2019 et et le premier tour de la présidentielle 2022. L'explosion du RN devrait donc être moins puissante localement.

15:02 - Vent favorable au Rassemblement à Saint-Geniès-de-Fontedit ? Elections les plus proches, les élections législatives 2022 avaient abouti à un joli résultat pour le RN à Saint-Geniès-de-Fontedit. Le parti d'extrême droite s'était hissé en tête dans la cité avec 36,16% au 1er round avant un formidable 62,94% au second (Saint-Geniès-de-Fontedit ne comptant qu'une seule circonscription). Il a même réalisé un meilleur pointage aux législatives 2022 que Marine Le Pen en personne lors de l'élection du chef de l'Etat quelques mois plus tôt. La candidate avait rassemblé 34,03% au 1er tour et 60,14% au second dans la ville.

12:45 - Les européennes 2019 avaient placé en tête Jordan Bardella à Saint-Geniès-de-Fontedit Quel verdict était tombé à l'issue des européennes précédentes ? Se pencher sur la dernière expérience du genre nous semble encore avisé au moment du scrutin de ce 9 juin. 31,89% des voix s'étaient tournées vers le Rassemblement national de Jordan Bardella à l'époque, aux européennes, devant Nathalie Loiseau à 18,41% et Yannick Jadot à 9,73%. Le mouvement nationaliste cumulait ainsi 213 habitants de Saint-Geniès-de-Fontedit passés par les bureaux de vote.

11:45 - L'avenir de l'Europe se décide aussi à Saint-Geniès-de-Fontedit Dans les rues de Saint-Geniès-de-Fontedit, le scrutin est en cours. Avec une population de 1 682 habitants répartis dans 945 logements, cette localité présente une densité de 165 habitants/km². Ses 111 entreprises attestent un certain dynamisme. Dans la localité, 30 % de la population est âgée de 29 ans et moins, et 29,89 % de 60 ans et plus, ce qui pourrait avoir un effet sur les orientations politiques en matière d'instruction et de santé. Les habitants, dont 32,49% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Dans cette diversité sociale, 39,4% des familles se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 584,37 euros, pèse sur une ville qui ambitionne un avenir prospère. À Saint-Geniès-de-Fontedit, les intérêts locaux, tels que le travail, l'écologie et l'inflation, rejoignent ceux de l'Europe.

10:30 - Saint-Geniès-de-Fontedit : la mobilisation des citoyens aux élections européennes Près d'un Français sur deux n'a pas voté pour les élections européennes de 2019. Une nouvelle participation en berne se profile-t-elle en 2024 ? Les chiffres de l'Hexagone en 2019 étaient les suivants : le pourcentage d'abstention aux élections européennes atteignait 50%. Au cours des dernières années, les 1 716 habitants de cette ville ont laissé transparaître leurs préférences de vote. En 2019, lors des européennes, sur les 687 inscrits sur les listes électorales à Saint-Geniès-de-Fontedit, 43,5% avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote. L'abstention était de 50,13% pour les européennes de 2014.

09:30 - Les européennes sont lancées à Saint-Geniès-de-Fontedit : scrutin en cours À Saint-Geniès-de-Fontedit, l'un des facteurs décisifs du scrutin européen sera incontestablement le taux de participation. Pour le deuxième tour de l'élection présidentielle, parmi les 1 266 personnes en âge de voter au sein de la ville, 78,67% étaient allées voter, contre un taux de participation de 82,15% au premier tour, c'est-à-dire 1 040 personnes. Pour comparer, dans la ville, le taux de participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 50,28% au premier tour. Au second tour, 49,72% des votants se sont déplacés. Qu'en sera-t-il cette année à Saint-Geniès-de-Fontedit ? L'inflation qui plombe les finances des foyers français pourrait entre autres inciter les habitants de Saint-Geniès-de-Fontedit (34480) à ne pas rester chez eux.