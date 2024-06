En direct

19:06 - À Narbonne, que vont choisir les supporters de la gauche ? La coalition de gauche aux législatives étant déjà morte, qu'adviendra-t-il de ses électeurs pour ces élections européennes ? Pour le premier tour des dernières législatives, la candidature Nupes avait cumulé 23,68% des suffrages dans la commune. Une performance à mettre en perspective avec les 29% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Quelle part de ces voix ira notamment à la liste de Raphaël Glucksmann, portant le logo du PS, et dans un combat serré avec la liste macroniste de Valérie Hayer par les instituts de sondage lors de ces élections européennes ? En 2019, Glucksmann avait glané 8,53% à Narbonne, contre 18,36% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau.

17:08 - À Narbonne, une liste RN favorite ? Le résultat des européennes 2024 au niveau local sera scruté avec le prisme de la dynamique Bardella, comme partout ailleurs. Alors qu'on annonce dix points supplémentaires pour le RN à l'échelle du pays, entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024, Narbonne semble néanmoins dans une situation plus mesurée. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, le mouvement n'a en effet pas augmenté son score dans la ville. Une exception qui va se confirmer ?

15:02 - Tendance favorable au RN à Narbonne ? Les toutes dernières élections en date, les élections législatives 2022, avaient donné lieu à un puissant résultat pour le Rassemblement national à Narbonne. Le mouvement nationaliste s'était élevé en tête dans la cité avec 24,00% au premier round, mais sera battu en revanche au second par le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) (Narbonne n'ayant qu'une circonscription). Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques mois plus tôt avec 27,41% au 1er tour de l'élection du chef de l'Etat. Emmanuel Macron était deuxième avec 22,33% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 22,31%. Avec 49,69% elle s'inclinait en revanche au second tour devant un Emmanuel Macron à 50,31%.

12:45 - Il y a cinq ans, Jordan Bardella en première position lors des dernières élections européennes Quels étaient les résultats des européennes précédentes ? Rappeler l'épilogue du dernier test en date apparait toujours comme pertinent au moment du scrutin d'aujourd'hui. Si on se penche sur le détail, 5328 votants de Narbonne avaient choisi la liste Rassemblement national il y a cinq ans, aux élections européennes. La liste, avec Jordan Bardella comme chef de file, séduisait ainsi 29,98% des votes face à Nathalie Loiseau à 18,36% et Yannick Jadot à 10,74%.

11:45 - Démographie et politique à Narbonne, un lien étroit Comment la population de Narbonne peut-elle peser sur les résultats des européennes ? Avec un pourcentage de 32% d'habitants âgés de 0 à 29 ans, et un taux de chômeurs de 20,48%, les jeunes et les demandeurs d'emploi forment des segments démographiques cruciaux. Qui plus est, le pourcentage de ménages propriétaires (42,57%) met en relief l'importance des questions concernant le logement et l'urbanisation. Le pourcentage de foyers possédant au moins une voiture (59,46%) montre le poids des problématiques de mobilité et d'aménagement routier dans les préoccupations des 17 553 citoyens possédant une carte électorale. Enfin, la présence d'une population immigrée de 9,50% et d'une population étrangère de 6,38% indique l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Un pourcentage de résidences secondaires de 16,33%, comme à Narbonne, indique un tourisme important dans la région. Les propriétaires d'habitations permanentes peuvent faire des choix électoraux différents des vacanciers.

10:30 - Elections européennes à Narbonne : retour sur la participation électorale L'observation des consultations démocratiques précédentes est l'occasion de comprendre un peu mieux le vote des habitants de cette ville. Cinq années plus tôt, au moment des précédentes élections européennes, parmi les 18 986 inscrits sur les listes électorales à Narbonne, 50,96% avaient refusé de se rendre aux urnes. L'abstention était de 58,02% pour les européennes de 2014. Avec une abstention qui grimpe continuellement depuis des années lors des élections, ce scrutin 2024 va-t-il établir un nouveau record ? Pour mémoire, à l'échelle de l'Hexagone en 2019, le taux d'abstention aux européennes représentait 49,9%.

09:30 - Les prévisions de la participation aux élections européennes à Narbonne À Narbonne, l'une des grandes inconnues du scrutin européen 2024 sera l'abstention. Il y a deux ans, lors du premier tour de la présidentielle, 28,96% des électeurs dans la ville avaient refusé de se rendre aux urnes. Le taux d'abstention était de 31,46% au deuxième tour. Pour mémoire, dans la ville, l'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 55,69% au premier tour et seulement 56,48% au second tour. Les populations des communes de grandes tailles votent fréquemment moins que dans les petites, la tendance peut-elle s'aggraver pour les européennes ?