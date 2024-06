Résultat des européennes à Armissan : l'élection 2024 en direct

En direct

19:28 - Glucksmann, Aubry, Toussaint.. Qui va tirer parti des 23,99% de la Nupes à Armissan ? L'autre source de doute qui enveloppe ces élections européennes sera celle du vote de gauche après la rupture de la Nouvelle union populaire et sociale. A l'occasion du premier tour des élections législatives, en 2022, la candidature Nupes avait donc fini sur la première marche avec 23,99% des votes dans la commune. Une somme à affiner avec les 26% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Quelle part votera pour la liste de Raphaël Glucksmann, portant le logo du Parti socialiste, et annoncée comme très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer dans les enquêtes d'opinion lors de ces élections européennes ? Déjà candidat il y a cinq ans, ce dernier s'était élevé à 10,63% à Armissan, contre 18,18% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Le verdict dépendra évidemment cette fois des résultats de Manon Aubry (7,83% en 2019), mais aussi de ceux de l'EELV Marie Toussaint (12,73% pour Yannick Jadot en 2019) et enfin du communiste Léon Deffontaine (1,12% pour Yann Brossat en 2019).

17:08 - Les performances du Rassemblement national à Armissan avant les européennes Le nombre de votes du Rassemblement national sera un point d'observation clé pour ces élections européennes au niveau local, comme au niveau national. A noter : Armissan fait partie des quelques villes où le niveau du RN n'a pas augmenté entre 2019 et 2022, Jordan Bardella regroupant en effet 28,81% lors du vote européen et Marine Le Pen 28,3% au premier tour de la présidentielle. Une situation qui semble assez éloignée de ce que prévoient les sondages aujourd'hui à l'échelle du pays, avec près de dix points supplémentaires pour le RN entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024.

15:02 - Les inscrits d'Armissan plutôt favorables à Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle Marine Le Pen a énormément séduit à Armissan au cours de la présidentielle il y a deux ans avec un nombre de votes correspondant à 28,3% des électeurs au premier tour. Pour le second tour de l'élection, c'est de nouveau la leader de l'ancien FN qui se plaçait en tête à Armissan avec 51,31%, devant Emmanuel Macron à 48,69%. Lors de l'échéance suivante, le parti ratait la marche au premier tour des élections législatives dans la commune, grappillant 23,84% des votes sur place, contre 23,99% pour le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale. Il bénéficiait en revanche d'un report de voix favorable au second tour, avec 51,15%, contre 48,85% pour le binôme LREM.

12:45 - Les européennes 2019 avaient sacré Jordan Bardella à Armissan Les résultats de ce 9 juin au soir seront-ils comparables avec le verdict de 2019 ? C'est la liste Bardella qui avait dominé les européennes il y a cinq ans à Armissan, avec 28,81% des votes exprimés (206 voix) devant celle de Nathalie Loiseau avec 18,18% elle-même suivie par Yannick Jadot avec 12,73%.

11:45 - Armissan : quand les données démographiques façonnent les urnes Dans les rues d'Armissan, les élections sont en cours. Avec une population de 1 488 habitants répartis dans 787 logements, cette ville présente une densité de 122 hab par km². Avec 97 entreprises, Armissan est un lieu propice à l'essor de l'innovation et l'entrepreneuriat. Le pourcentage de foyers disposant d'au moins une automobile (79,42 %) montre le poids des questions de transport et d'aménagement routier dans les préoccupations des votants. Les habitants, dont 37,81% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Dans cette diversité sociale, 35,96% des familles sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 458,65 €, accable une ville qui vise un avenir prospère. À Armissan, les spécificités locales, tels que l'emploi, l'enseignement et l'inflation, rejoignent celles de l'Europe.

10:30 - Armissan : la mobilisation des habitants aux élections européennes Les européennes mobilisant souvent moins que les autres scrutins, cette année fera-t-elle exception ? Les chiffres du pays en 2019 parlent d'eux-mêmes, le taux d'abstention aux élections européennes s'élevait à 50%. Comment ont voté les habitants de cette commune lors des scrutins européens antérieurs ? Il y a cinq ans, à l'occasion des précédentes européennes, sur les 764 personnes en âge de voter à Armissan, 36,54% étaient restées chez elles, à comparer avec une abstention de 42,29% lors des européennes de 2014.

09:30 - Comprendre le pourcentage d'abstention aux élections à Armissan À Armissan, l'un des facteurs décisifs de ce scrutin européen sera immanquablement le niveau d'abstention. En avril 2022, au deuxième tour de la dernière élection présidentielle, le taux d'abstention s'était élevé à 18,91% dans la ville. L'abstention était de 13,14% au premier tour. Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà un sujet majeur en avril 2022. Elle se chiffrait à 25,48% à 12 heures et seulement 65,00% à 17 h pour le premier tour, moins qu'en 2017. Les jeunes manifestent généralement une désaffection pour les élections nationales, la tendance peut-elle évoluer pour les européennes ?