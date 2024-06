En direct

19:15 - Quel verdict pour Raphaël Glucksmann à gauche à l'issue de ces européennes ? Après le score de la liste RN, arrive la question du duel entre la liste de la majorité de Valérie Hayer et celle du PS emmenée par Raphaël Glucksmann. Les deux protagonistes sont donnés à quasi-égalité ce dimanche soir, selon les enquêtes des instituts de sondage. Mais on se souvient que Nathalie Loiseau, qui représentait la macronie lors des européennes 2019, avait atteint 24,93% à Rives de l'Yon, contre 6,3% pour la liste de gauche à l'époque. Tout dépend en réalité du report des suffrages de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a fait long feu malgré sa performance lors des dernières élections législatives. A l'issue du premier tour des élections du Parlement à Rives de l'Yon, le binôme Nupes avait en effet rassemblé 24,35% des votes dans la localité. Une performance à mettre en perspective avec les 23% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Quelle part votera pour la liste Glucksmann ? Donner une estimation s'avère compliqué.

17:08 - Le RN favori à Rives de l'Yon pour les européennes ? Le résultat des élections européennes 2024 au niveau local sera regardé à travers le prisme de la dynamique RN, comme au niveau national. À Rives de l'Yon, on note que le RN n'a pas progressé entre 2019 et 2022, Jordan Bardella obtenant en effet 19,42% lors du vote européen et Marine Le Pen 19,99% au premier tour de la présidentielle. Ce contexte tranche avec ce qu'annoncent les sondages aujourd'hui au niveau de la France, avec près de dix points prévus en plus pour le RN entre les dernières européennes et l'élection de ce mois de juin.

15:02 - Les enseignements des élections de 2022 C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en première position à Rives de l'Yon lors du premier tour de la présidentielle, avec 34,58%, arrivant devant Marine Le Pen. La patronne du RN obtenait 19,99%. Et elle ne créait pas la surprise au second tour avec 37,63% contre 62,37%. Le RN n'a pas plus convaincu à Rives de l'Yon un mois plus tard, lors des élections des députés, avec 16,56% au premier tour, contre 29,22% pour le binôme La République en Marche. Bis repetita au second tour, qui verra également le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) finir gagnant.

12:45 - En 2019, une expérience pleine d'enseignements Qu'avaient dit les européennes précédentes ? Se retourner sur le dernier vote similaire apparait encore une fois comme évident au moment d'observer le scrutin de ce 9 juin. À Rives de l'Yon, les précédentes élections européennes s'achevaient sur la première place de la liste de Nathalie Loiseau avec 24,93% des bulletins. La gagnante était suivie de la liste de Jordan Bardella avec 19,42% et Yannick Jadot avec 14,63%.

11:45 - Comment la composition démographique de Rives de l'Yon façonne les résultats électoraux ? Les facteurs démographiques et socio-économiques de Rives de l'Yon révèlent des tendances claires susceptibles de peser sur les résultats des européennes. Le pourcentage de demandeurs d'emploi à 6,98% peut agir sur les attentes des habitants en matière de directives européennes sur le travail. Avec une densité de population de 112 hab par km² et 44,83% de population active, peut-on s'attendre à une plus forte mobilisation des électeurs ? Un revenu moyen par foyer fiscal de 26 947 euros/an montre le poids des questions sur la répartition des richesses dans les préoccupations des 1 592 votants. Le nombre de bénéficiaires du RSA (0,47%) met en lumière des impératifs de soutien social, alors que le taux de salariés en CDD (8,79%) fait ressortir des défis de stabilité du travail. Les données sur l'instruction à Rives de l'Yon mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 24,27% des habitants non diplômés, cela souligne l'importance d'investir dans l'éducation.

10:30 - Elections européennes précédentes à Rives de l'Yon : état des lieuxde la participation Afin de comprendre le vote des électeurs de cette ville, il est nécessaire d'étudier les résultats des derniers scrutins européens. Durant les précédentes élections européennes, 49,09% des inscrits sur les listes électorales de Rives de l'Yon avaient boudé les urnes, à comparer avec un taux d'abstention de 57,42% pour les européennes de 2014. Le résultat des européennes 2024 est aussi attendu que le taux de participation qui est souvent très bas lors de ce type de rendez-vous électoral. Sur l'ensemble du territoire, le record d'abstention a été constaté lors du premier tour des régionales 2021, s'élevant à 67%. À Rives de l'Yon, 71,18% des électeurs n'avaient pas pris la peine de se déplacer.

09:30 - Abstention à Rives de l'Yon : quelles perspectives pour les élections européennes ? La participation sera incontestablement l'une des grandes inconnues de ces élections européennes à Rives de l'Yon. Pour rappel, dans la ville, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 52,18% au premier tour et seulement 53,38% au deuxième tour. A l'occasion du deuxième tour de la présidentielle, 22,82% des inscrits sur les listes électorales de la ville avaient refusé de se rendre dans l'isoloir, à comparer avec un taux d'abstention de 23,18% au premier tour. En comparaison, au niveau du pays, le taux d'abstention à la présidentielle 2022 s'élevait à 26% au premier tour et 28% au deuxième tour, c’était plus qu’en 2017.