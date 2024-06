En direct

19:07 - À Sarreguemines, quels peuvent être les reports du vote Nupes ? Déjà candidat il y a cinq ans pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est étiquetée Parti socialiste, s'était arrogé 4,84% à Sarreguemines, contre 21,75% pour la liste de la majorité, portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Les temps ont changé en 2024 selon les enquêtes sondagières. La réponse se trouve surtout dans le report des voix de la Nupes, qui a déjà explosé en vol. La somme des suffrages n'est pas négligeable : lors du premier tour des législatives, en 2022 à Sarreguemines, le binôme Nupes avait en effet réuni 19,84% des votes dans la localité. Une somme à affiner avec les 24% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (19,19% pour Jean-Luc Mélenchon, 3,06% pour Yannick Jadot, 1,22% pour Fabien Roussel et 1,47% pour Anne Hidalgo).

17:08 - Comment s'en sort le Rassemblement national avant les européennes à Sarreguemines ? A l'échelle locale, le résultat de la liste présentée par Jordan Bardella à ces européennes 2024 sera très instructif. Si on compare le score de la liste RN aux européennes 2019 et celui de Marine Le Pen en 2022 au premier tour de la présidentielle, on aboutit à une progression de 1 point à Sarreguemines. Mais celle-ci pourrait s'avérer encore plus élevée aux européennes 2024, les instituts offrant plutôt aux lepénistes une progression de près de 10 points par rapport à la dernière élection européenne. Assez pour prévoir 39% dans la ville cette fois ?

15:02 - Les enseignements des élections de 2022 L'élection à la présidence de la République avait servi un flagrant avantage à Marine Le Pen en 2022 à Sarreguemines. La figure du Rassemblement national écrasait le match avec 30,08% au 1er tour contre 25,96% pour Emmanuel Macron et 19,19% pour Jean-Luc Mélenchon sur le podium. Elle s'inclinait en revanche face à Emmanuel Macron au second tour avec 49,25% contre 50,75%. Au moment de donner ou non des députés au président élu, le RN ratait la marche au premier tour des législatives dans la ville, obtenant 22,34% des voix sur place, contre 27,47% pour le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle). Au second tour, il échouait également, laissant la victoire locale au binôme concurrent (60,45%).

12:45 - Les élections européennes 2019 avaient couronné Jordan Bardella à Sarreguemines Se retourner sur le dernier test peut aussi sembler évident au moment d'anticiper le scrutin de ce dimanche. Qu'avaient dit les européennes en 2019 ? A l'époque, à Sarreguemines, la liste du Rassemblement national, déjà emmenée par Jordan Bardella, avait remporté l'élection, récoltant 29,73% des voix face à Nathalie Loiseau à 21,75% et Yannick Jadot à 10,32%. Ce qui correspond à 1885 votes dans la commune.

11:45 - Les défis socio-économiques de Sarreguemines et leurs implications électorales Quel impact auront les électeurs de Sarreguemines sur les résultats des européennes ? Dans la ville, 31% des résidents sont âgés de 0 à 29 ans, et 8,86% sont des personnes âgées. La pyramide des âges peut agir sur les priorités politiques en matière d'instruction et de soins de santé. Le taux de foyers disposant d'au moins une automobile (67,1%) souligne le poids des questions de transport et d'infrastructure dans les préoccupations des 5 101 votants. D'autres part, la présence d'une population immigrée de 14,35% et d'une population étrangère de 10,65% fait ressortir des enjeux de cohabitation interculturelle. Les chiffres sur l'éducation à Sarreguemines mettent en relief une diversité de qualifications, avec 15,51% des habitants titulaires du seul bac. L'écart important entre les niveaux d'instruction pourrait avoir des répercussions sur le taux de participation.

10:30 - Sarreguemines : retour sur la participation aux dernières européennes Les européennes mobilisent souvent moins que les autres scrutins. L'année 2024 fera-t-elle exception ? À travers tout le pays, le premier tour des élections régionales 2021 a été marqué par le taux de participation le plus bas jamais enregistré, atteignant 33,28%. À Sarreguemines, 77,72% des électeurs avaient participé. Comment ont voté les citoyens de cette commune lors des scrutins européens passés ? Il y a 5 ans, à l'occasion des précédentes européennes, le taux de participation s'était hissé à 44,69% au sein de Sarreguemines. La participation était de 31,49% lors des européennes de 2014.

09:30 - Les prévisions de la participation aux élections européennes à Sarreguemines À Sarreguemines, le niveau de participation constituera indiscutablement un facteur décisif de ce scrutin européen. Les populations des grandes et moyennes communes se déplacent la plupart du temps moins que dans les petites, cet état de fait peut-il évoluer pour les européennes ? En avril 2022, au deuxième tour de l'élection présidentielle, parmi les 14 158 personnes en âge de voter dans la ville, 65,23% s'étaient rendues aux urnes, contre un taux de participation de 64,76% au premier tour, ce qui représentait 9 169 personnes. Pour comparer, à l'échelle de la France, la participation à l'élection présidentielle 2022 se chiffrait à 74% au premier tour et seulement 72% au second tour.