En direct

19:10 - À Orchies, le résultat de la gauche unie aux législatives 2022 scruté L'autre incertitude de ces élections européennes sera celle du poids de la gauche après l'éclatement de la Nouvelle union populaire et sociale. A l'issue du premier round des élections législatives, en 2022, la candidature Nupes avait glané 21,13% des suffrages dans la commune. Quelle part optera pour la liste de Raphaël Glucksmann, soutenue par le PS, et au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer par les instituts de sondage ? Déjà candidat en 2019, ce dernier avait glané 5,92% à Orchies, contre 16,36% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau.

17:08 - Le Rassemblement national à Orchies, un favori aux européennes ? Si on compare le résultat de la liste RN aux européennes 2019 et celui de Marine Le Pen en 2022 au premier tour de la présidentielle, on constate une progression de 1 point à Orchies. Mais la marche pourrait se trouver encore plus élevée aux européennes 2024, les instituts de sondages donnant plutôt aux candidats RN une explosion de près de 10 points par rapport à de l'élection 2022. Assez pour s'attendre à 41% dans la ville cette fois ?

15:02 - Avantage RN à Orchies ? Les élections les plus proches, les législatives 2022, avaient donné un beau score pour le Rassemblement national à Orchies. Le mouvement nationaliste s'était hissé en tête dans la localité avec 27,08% au premier tour, mais sera battu en revanche au second par le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) sur la circonscription du secteur. Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques mois plus tôt avec 32,63% au 1er tour de la présidentielle. Emmanuel Macron était deuxième avec 25,85% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 17,15%. Le Pen s'imposait enfin au deuxième round dans la ville avec 51,36%, devant Emmanuel Macron à 48,64%.

12:45 - En 2019, Jordan Bardella en première position lors des élections européennes Se retourner sur le dernier test peut de nouveau sembler avisé au moment d'analyser le scrutin de ce 9 juin. Quel verdict était tombé lors des européennes en 2019 ? Le résultat de la liste du Rassemblement national, qui avait déjà comme guide un certain Jordan Bardella aux européennes il y a cinq ans, était au plus haut à Orchies, à 31,32%, soit 1032 voix. Le RN doublait Nathalie Loiseau à 16,36% et Yannick Jadot à 11,68%.

11:45 - Élections européennes à Orchies : un éclairage démographique La diversité démographique et les réalités socio-économiques d'Orchies contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur influence sur les européennes. Avec une densité de population de 775 habitants/km² et un pourcentage de chômeurs de 13,0%, les questions liées au chômage et à l'habitat sont des sujets prédominants. Le taux de ménages disposant d'au moins une voiture (78,91%) souligne l'importance des questions de mobilité et d'aménagement routier dans les interrogations des 3 221 citoyens possédant une carte électorale. Enfin, des éléments tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (2,25%) et le nombre de résidences HLM (24,92% des logements) font ressortir les défis économiques et sociaux auxquels la commune est confrontée. Les données sur l'éducation à Orchies mettent en relief des niveaux variés de qualifications, avec 32,14% des habitants n'ayant obtenu aucun diplôme, ce qui peut impacter le soutien envers les politiques éducatives européennes et l'accès à la formation professionnelle.

10:30 - Abstention aux élections européennes à Orchies : un regard approfondi L'étude des résultats des précédents scrutins européens permet de comprendre le vote des électeurs de cette agglomération. Cinq ans plus tôt, à l'occasion des précédentes européennes, sur les 3 489 inscrits sur les listes électorales à Orchies, 48,42% étaient restés chez eux, contre une abstention de 55,7% lors des élections européennes de 2014. L'abstention des électeurs français aux européennes connaîtra-t-elle une hausse, comme ce fut le cas en 2009 avec un record à 59,37% ? Les chiffres de l'Hexagone en 2019 parlent d'eux-mêmes, le taux d'abstention aux européennes atteignait 49,88%.

09:30 - Analyse de l'abstention aux précédentes élections à Orchies Le taux d'abstention constituera l'un des facteurs décisifs des européennes 2024 à Orchies. Les populations des petites communes votent toujours plus que dans les grandes, cette situation peut-elle évoluer pour les européennes ? En avril 2022, à l'occasion du premier tour de la présidentielle, 72,51% des personnes en âge de participer à une élection dans la ville avaient participé à l'élection. La participation était de 73,16% au second tour, soit 5 017 personnes. Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà examinée en avril 2022. Elle s'élevait à 25,48% à 12 h et seulement 65,00% à 17 heures pour le premier tour, moins qu'en 2017.