En plus du résultat du Rassemblement national, arrive la question du duel entre la liste macroniste de Valérie Hayer et celle du PS menée par Raphaël Glucksmann. Les deux protagonistes pourraient arriver dans un mouchoir de poche à l'issue du scrutin du jour, selon les études sondagières établies lors de la campagne. Mais il faut rappeler que Le candidat de gauche avait obtenu 8,43% à Notre-Dame-de-Bondeville, contre 20,79% pour la liste de la majorité lors des européennes 2019. Tout dépendra du report des votes de la Nupes, qui fait déjà partie du passé. Au cours du premier tour des élections de l'Assemblée, en 2022 à Notre-Dame-de-Bondeville, le binôme Nupes avait en effet glané 37,42% des votes dans la localité. Une poussée à compléter avec les 32% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Quelle part votera pour la liste Glucksmann ? Bien malin qui a la réponse en ce moment même. Quant à la liste Hayer, il s'agira de déterminer quelle est sa réelle base à Notre-Dame-de-Bondeville, entre les 20,79% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 29,46% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 27,38% de LREM au premier tour des législatives…

15:02 - Avantage Renaissance à Notre-Dame-de-Bondeville ?

C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête à Notre-Dame-de-Bondeville lors du premier tour de la présidentielle, avec 29,46%, dépassant Marine Le Pen. La candidate obtenait 23,49%. Et elle ne faisait pas mieux au second tour avec 38,07% contre 61,93%. Le RN ne convainquait pas plus dans la localité un mois plus tard, lors des élections des députés, avec 20,85% au premier tour, contre 37,42% pour le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale. Le scénario se répétera au second tour, laissant encore le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale remporter le scrutin.