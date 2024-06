En direct

19:09 - Que vont décider les électeurs de la Nupes à Maromme ? Alors que la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés s'était imposée comme une force politique majeure lors des élections législatives, elle n'aura pas vécu plus de deux ans, rendant très flou le vote de gauche ce dimanche. Au cours du premier tour des législatives, la candidature Nupes avait enregistré 23,47% des bulletins dans la localité. Une percée à comparer avec les 29% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Combien récupérera la liste de Raphaël Glucksmann, portant le logo du Parti socialiste, et annoncée au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les enquêtes d'opinion ? Déjà candidat il y a cinq ans, Glucksmann avait atteint 6,46% à Maromme, contre 17,03% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau.

17:08 - Rassemblement national : quel résultat à Maromme à l'issue des européennes ? Alors qu'on annonce dix points gagnés par le RN au niveau de la France, entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024, Maromme semble néanmoins dans une tendance différente. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, le parti n'a en effet pas gagné de part de voix dans la ville. Une exception qui va se confirmer ?

15:02 - Les tendances clés de 2022 pour les élections européennes Les dernières consultations en date, les élections législatives, avaient donné lieu à un bon score pour le Rassemblement national à Maromme. Le parti frontiste s'était hissé en tête dans la localité avec 28,02% au premier round, mais sera battu en revanche au 2e par le ticket LFI-PS-PC-EELV (Maromme n'ayant qu'une circonscription). Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques mois plus tôt avec 30,24% au 1er tour de l'élection du président de la République. Emmanuel Macron était deuxième avec 25,21% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 23,6%. Avec 47,61% elle s'inclinait en revanche au second tour devant un Emmanuel Macron à 52,39%.

12:45 - Le très gros score de Jordan Bardella lors des européennes 2019 à Maromme Quel résulat s'était imposé à l'issue des européennes précédentes ? Se pencher sur la dernière expérience du genre apparait encore une fois comme avisé au moment d'attendre le résultat du scrutin d'aujourd'hui. 31,67% des votes s'étaient portés vers l'extrême droite de Jordan Bardella il y a cinq ans, aux élections européennes, devant Nathalie Loiseau à 17,03% et Yannick Jadot à 9,91%. Le RN séduisait ainsi 1010 électeurs de Maromme.

11:45 - Influence des facteurs démographiques sur les élections à Maromme Comment les habitants de Maromme peuvent-ils influencer le résultat des élections européennes ? Avec une densité de population de 2748 habitants par km² et un pourcentage de chômeurs de 23,6%, le marché du travail et les questions d'habitat sont des sujets majeurs. Les écarts de revenus, avec un salaire moyen mensuel net de 1995,77 € par mois, sont souvent l'expression d'une tension économique locale. D'autres part, des éléments tels que le nombre de familles monoparentales (28,32%) et le nombre de résidences HLM (53,7% des logements) indiquent les défis de solidarité et d'inclusion sociale auxquels la commune est confrontée. Les données sur l'éducation à Maromme mettent en relief des niveaux variés de qualifications, avec 40,24% des habitants n'ayant obtenu aucun diplôme, cela souligne l'importance de mettre en place des programmes visant à améliorer l'accessibilité à l'éducation.

10:30 - Maromme : analyse du pourcentage de participation aux précédentes élections européennes Se déplacer dans les bureaux de vote n'étant pas la priorité des Français, l'abstention établira-t-elle un nouveau record en ce jour de résultat d'élection ? Au niveau national, la participation était déjà un sujet majeur aux élections européennes de 2019. Elle se chiffrait à 19,26% à midi et déjà 43,29% à 17h. L'analyse des rendez-vous électoraux antérieurs permet de se faire une idée du vote des citoyens de cette ville. Durant les élections européennes de 2019, 3 325 personnes en capacité de participer à une élection à Maromme avaient pris part à l'élection (soit 52,03%). Le taux de participation était de 36,73% lors des élections européennes de 2014.

09:30 - Les prévisions de la participation aux élections européennes à Maromme La participation constituera immanquablement l'une des clés des européennes 2024 à Maromme. En avril 2022, à l'occasion du premier tour de l'élection présidentielle, le taux d'abstention avait représenté 28,17% des électeurs de l'agglomération, à comparer avec un taux d'abstention de 27,95% au second tour. A l'échelle de la France entière, la participation était déjà analysée en avril 2022. Elle se chiffrait à 25,5% à 12 heures et seulement 65,0% à 17 heures pour le premier tour, moins qu'en 2017. Les populations des petites communes se déplacent la plupart du temps plus que dans les grandes, cette réalité peut-elle s'inverser pour les européennes ?