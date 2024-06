En direct

19:15 - Au Houlme, quels peuvent être les reports du vote Nupes ? Alors que la Nouvelle union populaire et sociale avait fait une percée lors des élections législatives, elle a disparu aujourd'hui, de quoi laisser planer le doute sur le vote de gauche ce dimanche. A l'issue du premier tour des législatives, en 2022 au Houlme, le binôme Nupes avait en effet obtenu 33,68% des votes dans la commune, un score supérieur à son résultat national. Quelle part votera pour la liste de Raphaël Glucksmann, représentant les socialistes, et annoncée dans un combat serré avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les enquêtes d'opinion lors de ces élections européennes ? En 2019, Glucksmann avait obtenu 5,88% au Houlme, contre 13,7% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Son résultat dépendra évidemment cette fois de ceux de la liste LFI de Manon Aubry (10,36% en 2019), mais aussi de ceux de l'EELV Marie Toussaint (9,89% pour Yannick Jadot en 2019) et enfin du PCF Léon Deffontaine (6,02% pour Yann Brossat en 2019).

17:08 - Quel candidat vont choisir les électeurs de la droite au Houlme ? Si on compare le score de la liste Bardella aux européennes 2019 et celui de Marine Le Pen en 2022 au premier tour de la présidentielle, on aboutit à une progression de 1 point au Houlme. Mais la marche pourrait se trouver encore plus élevée aux européennes 2024, les sondages offrant plutôt au mouvement une progression de près de 10 points par rapport à la précédente élection des eurodéputés ou de la présidentielle. De quoi s'attendre à plus de 40% dans la ville cette fois ?

15:02 - Vent favorable au RN au Houlme ? L'élection du président de la République avait servi un incontestable avantage à Marine Le Pen il y a deux ans dans la cité. Elle prenait la tête avec 30,86% au 1er round, alors que Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient respectivement à 23,99% et 21,64% des voix. Nouveau coup de poing au second tour devant Emmanuel Macron avec 52,52% contre 47,48%. Lors de l'échéance suivante, le parti ratait la marche au premier tour des législatives dans la ville, grappillant 31,66% des suffrages sur place, contre 33,68% pour le binôme Nupes. Au second tour, il échouait également, laissant la première place au binôme concurrent avec 56,71%.

12:45 - 29,21% pour Jordan Bardella il y a cinq ans au Houlme Regarder en arrière peut encore une fois sembler avisé au moment de se familiariser avec le scrutin d'aujourd'hui. Qu'avaient dit les européennes en 2019 ? Le résultat de la liste du RN, déjà dirigée par Jordan Bardella à l'époque, était au plus haut au Houlme, à 29,21%, soit 437 voix. Le mouvement eurosceptique doublait Nathalie Loiseau à 13,7% et Manon Aubry à 10,36%.

11:45 - Le Houlme : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections Quel portrait faire du Houlme, à quelques heures de l'annonce des résultats des européennes ? Avec une population de 4 133 habitants répartis dans 2 001 logements, cette ville présente une densité de 1374 habitants par km². La variété socio-économique se reflète dans ses 222 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 2 460 foyers fiscaux. Le taux de familles disposant d'au moins une automobile (77,96 %) souligne le poids des problématiques de transport et d'infrastructure dans les interrogations des votants. Les citoyens, comprenant une proportion de 35,6% de retraités, montreront-ils leur intérêt pour la vie démocratique cette année ? Avec un salaire moyen mensuel net de 2134,92 euros/mois, la ville affiche un pourcentage de demandeurs d'emploi de 16,13%, synonyme d'une situation économique mitigée. En conclusion, au Houlme, les enjeux locaux se mêlent aux objectifs européens.

10:30 - La mobilisation des citoyens aux européennes au Houlme Au cours des dernières années, les 4 165 habitants de cette commune ont laissé transparaître leurs habitudes de vote. Cinq ans plus tôt, lors des précédentes européennes, 1 568 inscrits sur les listes électorales du Houlme avaient participé au vote (soit 51,04%). La participation était de 39,41% en 2014. Les européennes mobilisent moins que les autres scrutins. Cette année fera-t-elle exception ? Au niveau de l'Hexagone, la plus mauvaise participation jamais constatée l'a été lors du premier tour des régionales 2021. Elle atteignait 33,3%. Au Houlme, 72,63% des habitants avaient voté.

09:30 - Abstention au Houlme : que retenir des précédentes élections ? L'une des grandes inconnues de ce scrutin européen 2024 sera indiscutablement la participation au Houlme. A l'occasion du premier tour de l'élection présidentielle, sur les 2 963 personnes en âge de voter dans la ville, 26,93% étaient restées chez elles. L'abstention était de 27,19% au second tour. Pour mémoire, dans la ville, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 53,89% au premier tour. Au deuxième tour, 55,68% des électeurs ne se sont pas déplacés. Peut-on pronostiquer l'abstention pour les européennes au Houlme ? L'inflation, combinée avec les inquiétudes engendrées par la situation géopolitique actuelle sont de nature à nuancer l'importance du scrutin aux yeux des électeurs du Houlme.