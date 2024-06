En direct

19:09 - Glucksmann, Aubry, Toussaint.. À Déville-lès-Rouen, qui va faire main basse les voix de la Nupes ? L'autre source de doute qui accompagne ces élections européennes sera celle du choix des électeurs de gauche après la disparition de la coalition de Mélenchon et ses alliés. La réserve de voix s'avère importante à Déville-lès-Rouen. Lors du premier tour des élections des députés à Déville-lès-Rouen, le binôme Nupes avait en effet cumulé 29,98% des votes dans la commune. Quelle part optera pour la liste de Raphaël Glucksmann, alliée du Parti socialiste, et annoncée comme très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer par les instituts de sondage ? Déjà candidat en 2019, ce dernier avait glané 6,4% à Déville-lès-Rouen, contre 16,06% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Son résultat dépendra évidemment cette fois des scores de la liste LFI, mais aussi de ceux d'EELV et enfin du PCF.

17:08 - Quelle performance pour le RN à Déville-lès-Rouen lors des européennes ? À Déville-lès-Rouen, on note que le RN n'est pas monté entre 2019 et 2022, Jordan Bardella regroupant en effet 27,92% à l'issue du rendez-vous européen et Marine Le Pen 26,07% au premier tour de la présidentielle. Ce contexte contraste avec ce qu'annoncent les sondages récents à l'échelle nationale, avec près de 10 points de plus pour le RN entre les dernières européennes et le scrutin qui nous occupe.

15:02 - Les votants de Déville-lès-Rouen plutôt favorables à Macron au premier tour de la présidentielle C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête à Déville-lès-Rouen lors du premier tour de la présidentielle, avec 26,29%, devant Marine Le Pen. La fille de Jean-Marie Le Pen obtenait 26,07%. Et elle n'arrivait pas à reprendre l'avantage au second tour avec 43,24% contre 56,76%. Le RN ratait aussi la première marche dans la localité un mois plus tard, lors des élections des députés, avec 21,75% au premier tour, contre 29,98% pour le binôme Nupes. Sur la commune de Déville-lès-Rouen, c'est finalement une majorité LFI-PS-PC-EELV qui sera désignée au cours du second tour, confirmant l'échec du parti d'extrême droite.

12:45 - En 2019, Jordan Bardella en première position lors des européennes Les résultats de ce 9 juin vont-ils répéter l'équilibre de 2019 ? 27,92% des voix avaient cheminé vers l'extrême droite de Jordan Bardella il y a cinq ans, aux européennes, face à Nathalie Loiseau à 16,06% et Yannick Jadot à 13,05%. Le mouvement nationaliste s'était imposé avec 864 électeurs de Déville-lès-Rouen.

11:45 - Les défis socio-économiques de Déville-lès-Rouen et leurs implications électorales La démographie et le contexte socio-économique de Déville-lès-Rouen façonnent les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur impact sur les européennes. La répartition démographique peut agir sur les priorités des directives européennes, notamment en ce qui concerne l'instruction et la santé. Dans la ville, 16,36% des résidents sont des enfants, et 22,15% de 60 ans et plus. Un revenu moyen par foyer fiscal de 20 577 € par an peut être symptomatique d'une pression financière sur les foyers. Le nombre de bénéficiaires du RSA (4,94%) met en lumière des besoins d'accompagnement social, tandis que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (12,64%) indique des défis de sécurité de l'emploi. Les chiffres sur l'instruction à Déville-lès-Rouen mettent en exergue une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 15,3% des résidents ont obtenu seulement le baccalauréat par exemple. L'écart important entre les niveaux d'éducation pourrait avoir des répercussions sur les opportunités d'emploi et l'inclusion sociale.

10:30 - Elections européennes à Déville-lès-Rouen : état des lieux de l'abstention Avec une abstention qui continue de grimper depuis des années lors des élections, ce scrutin 2024 va-t-il établir un nouveau record ? Sur l'ensemble du territoire, le plus haut taux d'abstention a été enregistré au moment du premier tour des élections régionales 2021. Il atteignait 67%. À Déville-lès-Rouen, 74,57% des électeurs ne s'étaient pas déplacés. Au cours des dernières années, les 10 807 habitants de cette ville ont dévoilé leurs habitudes de vote. Pendant les précédentes élections européennes, 53,44% des personnes en âge de participer à une élection à Déville-lès-Rouen avaient refusé de se rendre dans l'isoloir. L'abstention était de 63,18% en 2014.

09:30 - C'est l'heure de voter à Déville-lès-Rouen : les européennes débutent À Déville-lès-Rouen, l'un des critères importants de ces élections européennes 2024 sera immanquablement le taux d'abstention. Pour mémoire, dans la ville, le taux de participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 41,83% au premier tour et seulement 39,96% au deuxième tour. Il y a deux ans, à l'occasion du deuxième tour de la présidentielle, 66,67% des électeurs inscrits dans la ville avaient participé au vote, à comparer avec un taux de participation de 67,54% au premier tour, soit 4 603 personnes. En comparaison, à l'échelle nationale, le pourcentage de participation à la présidentielle 2022 se chiffrait à 74% au premier tour et seulement 72% au second tour, c'était presque un record.