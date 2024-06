En direct

19:14 - À Mignaloux-Beauvoir, le résultat de la Nupes aux dernières législatives fait envie Alors que la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés avait accumulé les votes lors des dernières élections en date, les législatives, elle n'aura pas vécu plus de deux ans, laissant planer le doute sur le vote de gauche aujourd'hui. La réserve de voix apparaît comme importante à Mignaloux-Beauvoir. Lors du premier tour des législatives à Mignaloux-Beauvoir, le binôme Nupes avait en effet obtenu 31,19% des votes dans la commune, soit plus que son score national. Quelle part votera pour la liste de Raphaël Glucksmann, alliée des socialistes, et donnée au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les sondages lors de ces élections européennes ? Il y a cinq ans, ce dernier avait glané 9,12% à Mignaloux-Beauvoir, contre 28,8% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Reste à savoir sur quelle base part Valérie Hayer dans la commune : les 28,8% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 36,75% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 42,54% de LREM au premier tour des législatives ?

17:08 - Quelle performance pour le RN à Mignaloux-Beauvoir lors des européennes ? A l'échelle locale, le résultat de la liste menée par Jordan Bardella à ces élections européennes sera très scruté. Alors qu'on annonce une dizaine de points supplémentaires pour le RN à l'échelle nationale, entre les européennes 2019 et les européennes 2024, Mignaloux-Beauvoir semble néanmoins dans une réalité différente. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, le Rassemblement national n'a en effet pas gagné de terrain dans la ville.

15:02 - Avantage Hayer à Mignaloux-Beauvoir ? La ville de Mignaloux-Beauvoir avait voté pour Marine Le Pen à 12,52% lors du premier tour de la présidentielle en 2022. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon avaient doublé la cheffe du Rassemblement national avec 36,75% et 22,18% des bulletins exprimés. Le second tour ne sera pas non plus victorieux pour elle, Emmanuel Macron terminant à 76,09% contre 23,91% pour Le Pen. Le RN sera distancé ensuite au premier tour des législatives suivantes, comptant 9,73%, alors que les candidats Ensemble ! (Majorité présidentielle) obtiendront 42,54% des voix. Pas d'amélioration au second tour, le mouvement étant toujours incapable d'inquiéter le gagnant localement.

12:45 - Les élections européennes 2019 avaient couronné Nathalie Loiseau à Mignaloux-Beauvoir Le résultat de ce dimanche soir va-t-il concorder avec le verdict de 2019 ? Très haut placé dans les sondages, Jordan Bardella était loin de son score national aux élections européennes de l'époque sur place. Le candidat RN se classait troisième, avec 12,52%, derrière Nathalie Loiseau avec 28,8% et Yannick Jadot avec 18,29%.

11:45 - Démographie et politique à Mignaloux-Beauvoir, un lien étroit La composition démographique et la situation socio-économique de Mignaloux-Beauvoir contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur influence sur les élections européennes. Avec une densité de population de 196 hab/km² et 44,48% de population active, l'engagement électoral sera-t-il dynamique ? Le taux de chômage à 6,21% pourrait avoir un effet sur les inquiétudes des habitants en ce qui concerne les politiques européennes sur l'emploi. Le pourcentage élevé de cadres et de professions intellectuelles supérieures, représentant 26,39%, est révélateur d'une population occupant des postes professionnels souvent liés à des secteurs stratégiques. Le nombre de bénéficiaires du RSA (1,20%) révèle des impératifs de suivi social, alors que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (10,53%) indique des enjeux de sécurité de l'emploi. Le taux d'étudiants, évalué à 9,37% à Mignaloux-Beauvoir, met en relief la présence d'une population jeune et éduquée, en quête de formation et de développement personnel.

10:30 - Retour sur l'abstention aux européennes précédentes à Mignaloux-Beauvoir Cette élection européenne verra-t-elle une hausse de la participation des électeurs français comme en 2019 où un rebond avait été constaté ? Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà scrutée aux élections européennes de 2019. Elle se chiffrait à 19% le midi et déjà 43% à 17h. L'étude des précédents rendez-vous électoraux permet de comprendre un peu mieux le vote des électeurs de cette ville. Il y a 5 ans, à l'occasion des précédentes élections européennes, parmi les 1 992 inscrits sur les listes électorales à Mignaloux-Beauvoir, 58,19% s'étaient rendus dans l'isoloir. Le taux de participation était de 51,93% en 2014.

09:30 - Abstention à Mignaloux-Beauvoir : les leçons des précédentes élections À Mignaloux-Beauvoir, l'abstention sera l'une des grandes inconnues du scrutin européen 2024. Pour mémoire, dans la commune, le taux d'abstention aux législatives 2022 atteignait 45,84% au premier tour et seulement 43,64% au second tour. Au premier tour de la présidentielle, le pourcentage d'abstention s'était élevé à 17,99% dans la commune, à comparer avec une abstention de 21,95% au deuxième tour. Pour comparer, au niveau de l'Hexagone, le pourcentage d'abstention à l'élection présidentielle 2022 se chiffrait à 26,31% au premier tour et 28,01% au deuxième tour, c'était presque un record.