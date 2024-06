Résultat des européennes à Noyers-sur-Cher : l'élection 2024 en direct

11:45 - Comprendre l'électorat de Noyers-sur-Cher : un regard sur la démographie locale

La composition démographique et socio-économique de Noyers-sur-Cher définit les préoccupations et les intérêts des électeurs, influant ainsi sur les résultats des européennes. La répartition par âge pourrait avoir un effet sur les orientations des directives européennes en matière d'éducation et de santé. Dans la commune, 15,44% des résidents sont des enfants, et 36,63% ont plus de 60 ans. Le pourcentage de familles ne possédant aucune voiture (30,01%) souligne une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut impacter les 1 082 votants sur des questions de transport et d'environnement. Le nombre de bénéficiaires du RSA (3,88%) met en évidence la nécessité d'un accompagnement social, tandis que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (12,95%) indique des défis de sécurité de l'emploi. Les données sur l'éducation à Noyers-sur-Cher mettent en relief une diversité de qualifications, avec 40,02% des habitants n'ayant obtenu aucun diplôme, ce qui peut impacter les attitudes envers les politiques éducatives européennes et l'accès à la formation professionnelle.