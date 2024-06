Résultat des européennes à Saint-Romain-sur-Cher : l'élection 2024 en direct

En direct

19:32 - À Saint-Romain-sur-Cher, que vont choisir les électeurs de la gauche ? L'autre interrogation qui entoure ces élections européennes sera celle du vote de gauche après la dispersion de la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés. Pour le premier tour des dernières législatives, en 2022, la candidature Nupes avait attiré 12,07% des votes dans la localité. Une performance à comparer avec les 14% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Quelle part de ces voix ira notamment à la liste de Raphaël Glucksmann, soutenue par le Parti socialiste, et donnée comme très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer dans les sondages lors de ces élections européennes ? Déjà candidat en 2019, ce dernier s'était arrogé 2,45% à Saint-Romain-sur-Cher, contre 16,96% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Dernière question dans ce duel : sur quelle base peut compter Valérie Hayer dans la commune : 16,96% (score de Nathalie Loiseau en 2019), 24,64% (vote Macron au premier tour de la présidentielle), ou 19,74% (vote LREM au premier tour des législatives) ?

17:08 - Jusqu'où peut aller la liste RN de Jordan Bardella lors des européennes à Saint-Romain-sur-Cher ? La fraction d'électeurs en faveur du RN sera l'enseignement majeur localement pour cette européenne 2024. Si au niveau national, les sondages d'intentions de vote prévoient une évolution du Rassemblement national à près de dix points aux européennes 2024 par rapport à son score des européennes 2019 (ce qui porterait Bardella à 46% dans la commune), on remarque pourtant que le parti n'a visiblement pris que 1 point de plus entre 2019 et 2022 pour le premier tour de Marine Le Pen. L'explosion du RN pourrait donc être moins puissante localement.

15:02 - Les résultats de la présidentielle et des législatives à Saint-Romain-sur-Cher Elections les plus proches, les législatives 2022 avaient donné un bon démarrage pour le RN à Saint-Romain-sur-Cher. Le parti s'était placé en tête dans la commune avec 29,43% au 1er round et surtout 56,04% au deuxième (Saint-Romain-sur-Cher ne comptant qu'une seule circonscription). Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques mois plus tôt avec 37,74% au premier tour de l'élection du locataire de l'Elysée. Emmanuel Macron était deuxième avec 24,64% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 10,94%. Marine Le Pen s'imposait enfin au deuxième round dans la commune avec 56,29%, devant Emmanuel Macron à 43,71%.

12:45 - En 2019, Jordan Bardella en tête lors des élections européennes Se retourner sur le dernier test peut encore une fois sembler indispensable au moment d'anticiper le scrutin d'aujourd'hui. Qui s'était imposé lors des européennes en 2019 ? C'est la liste d'extrême droite présentée par Jordan Bardella qui s'était arrogée les européennes il y a cinq ans à Saint-Romain-sur-Cher, avec 36,54% des voix exprimées devant la liste portée par Nathalie Loiseau avec 16,96% suivie par la liste Yannick Jadot avec 9,62%.

11:45 - Saint-Romain-sur-Cher : analyse des facteurs socio-économiques et électoraux La démographie et le profil socio-économique de Saint-Romain-sur-Cher déterminent les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur impact sur les élections européennes. Avec une densité de population de 47 habitants/km² et un pourcentage de chômeurs de 8,58%, le marché de l'emploi et les questions d'habitat sont des sujets majeurs. Le taux de familles disposant d'au moins une voiture (79,16%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 569 votants sur des problématiques de transport et d'infrastructure. D'autres part, des aspects tels que le nombre de familles monoparentales (14,0%) et le nombre de bénéficiaires du RSA (1,38%) font ressortir les défis de solidarité et d'intégration sociale qui tracassent les habitants. Les chiffres sur l'instruction à Saint-Romain-sur-Cher mettent en avant une diversité de qualifications, avec 12,53% des résidents titulaires du seul bac. Ces chiffres, couplés aux données sur les revenus, soulèvent des questions quant à l'efficacité des politiques éducatives et d'emploi menées à l'échelle de l'Union européenne.

10:30 - Saint-Romain-sur-Cher : la mobilisation des électeurs aux élections européennes Près d'un citoyen français sur deux ne s'est pas déplacé pour les européennes de 2019. Une nouvelle participation en berne se profile-t-elle cette année ? Sur tout le territoire français, la plus mauvaise participation jamais constatée l'a été lors du premier tour des régionales 2021. Elle atteignait 33%. À Saint-Romain-sur-Cher, 65,42% des votants avaient voté. Comment ont voté le plus souvent les habitants de cette ville lors des dernières consultations politiques ? Cinq années plus tôt, à l'occasion des précédentes européennes, 612 personnes habilitées à participer à une élection à Saint-Romain-sur-Cher s'étaient rendues dans l'isoloir (soit 54,35%), contre un taux de participation de 45,62% lors du scrutin de 2014.

09:30 - Election à Saint-Romain-sur-Cher : les bureaux de vote ont ouvert leurs portes L'un des facteurs clés de ce scrutin européen sera sans nul doute le taux d'abstention à Saint-Romain-sur-Cher. L'inflation pourrait renforcer l'engagement civique des habitants de Saint-Romain-sur-Cher . Au premier tour de la dernière présidentielle, 76,71% des inscrits sur les listes électorales de la localité avaient participé au vote, à comparer avec une participation de 78,26% au second tour, ce qui représentait 882 personnes. Pour rappel, dans la localité, le taux de participation aux élections législatives 2022 représentait 50,31% au premier tour. Au deuxième tour, 49,12% des citoyens ont exercé leur droit de vote. Quelle sera la participation à Saint-Romain-sur-Cher cette année ?