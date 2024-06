Résultat des européennes à Nuillé-sur-Vicoin : l'élection 2024 en direct

En direct

19:33 - À Nuillé-sur-Vicoin, qui vont retenir les électeurs de la Nupes ? L'union de la gauche aux législatives ayant explosé en vol, que choisiront ses électeurs lors de ces élections européennes ? La réserve de voix n'est pas négligeable : lors du premier tour des élections des députés, en 2022 à Nuillé-sur-Vicoin, le binôme Nupes avait en effet glané 26,35% des votes dans la commune, un score supérieur à son résultat national. Quelle part de ces voix ira notamment à la liste de Raphaël Glucksmann, alliée du PS, et donnée dans un combat serré avec la liste macroniste de Valérie Hayer par les instituts de sondage lors de ces élections européennes ? Déjà candidat il y a cinq ans, ce dernier s'était arrogé 5,83% à Nuillé-sur-Vicoin, contre 25,56% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Une réponse manque enfin, celle de la base dont peut disposer Valérie Hayer dans la localité : 25,56% (score de Nathalie Loiseau en 2019), 39,73% (vote Macron au premier tour de la présidentielle), ou 27,25% (vote LREM au premier tour des législatives) ?

17:08 - À Nuillé-sur-Vicoin, un Rassemblement national favori ? Le nombre d'électeurs séduits par la liste RN portée par Jordan Bardella sera l'observation majeure à l'échelle locale pour ces élections des députés européens. Alors que les sondages annoncent une dizaine de points gagnés par le RN sur la France entière, entre les européennes 2019 et les européennes 2024, Nuillé-sur-Vicoin semble néanmoins dans une situation plus mesurée. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, le Rassemblement national n'a en effet pas gagné de suffrages dans les bureaux de vote sur place.

15:02 - Les enseignements des élections de 2022 Marine Le Pen avait été distancée en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 dans la commune avec 22,01% contre 39,73% pour Emmanuel Macron. Et elle ne rattrapait pas Emmanuel Macron au second tour avec 36,19% contre 63,81%. Le RN n'a pas plus convaincu à Nuillé-sur-Vicoin un mois plus tard, lors des élections législatives, avec 21,85% au premier tour, contre 27,25% pour le binôme LREM. Le second tour sera à l'avenant, laissant également le binôme LREM remporter le scrutin.

12:45 - Il y a cinq ans, des élections aux résultats très nets Les résultats de ce soir vont-ils confirmer le choix des électeurs de 2019 ? Le podium des dernières élections européennes à Nuillé-sur-Vicoin plaçait dans cet ordre la liste de Nathalie Loiseau avec 25,56% des bulletins exprimés, devançant la liste de Jordan Bardella avec 22,87% et Yannick Jadot avec 10,09%.

11:45 - Influence des facteurs démographiques sur les élections à Nuillé-sur-Vicoin La démographie et la situation socio-économique de Nuillé-sur-Vicoin déterminent les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur influence sur les élections européennes. Dans le bourg, 20,82% des résidents sont âgés de 0 à 14 ans, et 5,57% sont des personnes âgées. La pyramide des âges peut agir sur les priorités des politiques européennes en matière d'éducation et de soins de santé. Le pourcentage de familles disposant d'au moins une voiture (84,68%) souligne une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 452 votants sur des questions de mobilité et d'aménagement routier. D'autres part, des éléments tels que le nombre de familles monoparentales (5,41%) et le nombre de bénéficiaires du RSA (0,73%) indiquent les enjeux sociaux et économiques qui préoccupent les électeurs. Les chiffres sur l'éducation à Nuillé-sur-Vicoin mettent en relief des disparités notables en termes de niveaux d'instruction, avec 17,24% des résidents ayant obtenu seulement le bac par exemple. Ces chiffres, couplés aux données sur les revenus, soulèvent des questions quant à l'efficacité des politiques éducatives et d'emploi menées à l'échelle de l'Union européenne.

10:30 - Nuillé-sur-Vicoin : la mobilisation des habitants aux européennes Pour se faire une idée du vote des citoyens de cette commune, il est indispensable d'étudier les résultats des rendez-vous électoraux antérieurs. Cinq ans plus tôt, lors des précédentes élections européennes, parmi les 487 personnes en âge de voter à Nuillé-sur-Vicoin, 56,76% avaient pris part au scrutin, contre un taux de participation de 48,0% il y a dix ans. Glisser un bulletin dans l'urne n'étant pas la priorité des Français, l'abstention battra-t-elle un nouveau record à l'annonce des résultats des européennes ? Au niveau national, la participation était déjà scrutée aux élections européennes de 2019. Elle atteignait 19,3% à 12 heures et déjà 43,3% à 17 heures.

09:30 - Les prévisions de la participation aux élections européennes à Nuillé-sur-Vicoin À Nuillé-sur-Vicoin, l'un des facteurs principaux de ce scrutin européen 2024 sera sans aucun doute le niveau de participation. Pour mémoire, dans la commune, la participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 52,5% au premier tour et seulement 50,52% au second tour. En avril 2022, au premier tour de la dernière élection présidentielle, le pourcentage de participation s'était élevé à 80,81% des électeurs de la commune. Le taux de participation était de 83,04% au second tour, c'est-à-dire 715 personnes. En comparaison, au niveau du pays, le taux de participation à la présidentielle 2022 atteignait 73,7% au premier tour et seulement 72,0% au second tour.