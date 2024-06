En direct

19:15 - Qui de Glucksmann ou Hayer va doubler l'autre lors des élections européennes à l'Huisserie ? Alors que la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés avait marqué les élections législatives, elle a explosé en vol désormais, laissant planer le doute sur le vote de gauche ce dimanche. La manne apparaît comme importante. Lors du premier tour des élections de l'Assemblée, en 2022 à l'Huisserie, le binôme Nupes avait en effet réuni 28,69% des votes dans la localité, un score supérieur à son résultat national. Un chiffre à mettre en perspective avec les 28% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Quelle part votera pour la liste de Raphaël Glucksmann, alliée du Parti socialiste, et donnée comme très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer dans les enquêtes d'opinion lors de ces élections européennes ? Déjà candidat il y a cinq ans, ce dernier s'était élevé à 8,25% à l'Huisserie, contre 32,54% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Mais les comptes pourraient bien s'équilibrer dans la soirée...

17:08 - Les performances du Rassemblement national avant les européennes à l'Huisserie La part des électeurs en faveur de Jordan Bardella sera la clé du scrutin pour ces européennes localement. Les sondages d'opinion prévoient une liste Jordan Bardella à environ 30% des voix dans l'Hexagone ce 9 juin, soit 10 points au-dessus de sa marque des précédentes européennes. Logiquement, cette dynamique devrait le porter à 22% à l'Huisserie, soit dix points de plus également que son score de l'époque dans la commune. Mais une commune n'est pas la France et on note que le parti n'a enregistré ici que 3 points de plus entre 2019 et la candidature de Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022. Voilà qui devrait relativiser les analyses les plus expéditives.

15:02 - Les électeurs de l'Huisserie plutôt favorables à Macron il y a deux ans Ce sont Emmanuel Macron avec 41,69% et Jean-Luc Mélenchon avec 17,02% qui avaient fini en tête du premier tour de la présidentielle en 2022 à l'Huisserie. Marine Le Pen n'affichait pour sa part que 15,84%. C'est finalement le président sortant qui s'imposera avec 74,68% contre 25,32% pour Le Pen au deuxième round dans la localité. Avec 12,26%, le Rassemblement national sera devancé ensuite par les 32,69% du binôme Ensemble ! Au premier tour des législatives. La commune n'ayant voté que pour une seule circonscription sur son territoire. L'Huisserie optera d'ailleurs pour un binôme Ensemble ! Au second tour, finalement vainqueur localement avec 58,11%.

12:45 - En 2019, Nathalie Loiseau sur la première marche lors des élections européennes Les résultats de ce 9 juin seront-ils comparables avec l'équilibre de 2019 ? Donné gagnant par les sondages, Jordan Bardella avait échoué aux européennes sur place. Le jeune loup achevait la campagne troisième, avec 12,67%, contre Nathalie Loiseau avec 32,54% et Yannick Jadot avec 16,27%.

11:45 - Le poids démographique et économique de l'Huisserie aux européennes Quel impact auront les habitants de l'Huisserie sur le résultat des européennes ? La pyramide démographique pourrait avoir un effet sur les orientations politiques en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Dans la localité, 18,14% des résidents sont âgés de moins de 15 ans, et 26,98% de 60 ans et plus. Le taux de ménages ne disposant d'aucune voiture (11,09%) souligne une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut influencer les 1 814 électeurs sur des problématiques de transport et d'infrastructure. Enfin, des indicateurs tels que le nombre de familles monoparentales (9,78%) et le nombre de résidences HLM (13,5% des logements) indiquent les enjeux de solidarité et d'intégration sociale auxquels la commune doit faire face. Les chiffres sur l'éducation à l'Huisserie mettent en relief des disparités notables en termes de niveaux d'instruction, avec 17,15% des résidents ayant obtenu seulement le baccalauréat par exemple. Il est essentiel de garantir que les politiques européennes s'adaptent aux réalités locales.

10:30 - La mobilisation des habitants aux élections européennes à l'Huisserie Les européennes mobilisent souvent moins que les autres élections. L'année 2024 fera-t-elle exception ? Sur l'ensemble du territoire, le pic d'abstention a été enregistré au moment du premier tour des régionales 2021. Il s'élevait à 66,7%. À l'Huisserie, 63,51% des électeurs ne s'étaient pas déplacés. L'analyse des dernières consultations politiques est l'occasion de comprendre davantage le vote des électeurs de cette localité. Cinq ans plus tôt, durant les précédentes européennes, 45,72% des inscrits sur les listes électorales de l'Huisserie avaient déserté les urnes. Le taux d'abstention était de 53,77% en 2014.

09:30 - C'est le moment de faire un choix à l'Huisserie pour les européennes À l'Huisserie, le taux d'abstention constituera incontestablement un critère essentiel du scrutin européen 2024. La situation géopolitique actuelle ainsi que son impact sur les prix du quotidien pourraient entre autres renforcer l'engagement civique des habitants de l'Huisserie . En avril 2022, pour le premier tour de la dernière élection présidentielle, le pourcentage de participation s'était élevé à 79,86% des inscrits sur les listes électorales de la commune. Le taux de participation était de 81,35% au deuxième tour, ce qui représentait 2 927 personnes. Pour comparer, dans la commune, le pourcentage de participation aux législatives 2022 représentait 50,43% au premier tour et seulement 49,01% au deuxième tour. Peut-on pronostiquer la participation cette année à l'Huisserie ?