Résultat des européennes à Montigné-le-Brillant : l'élection 2024 en direct

En direct

16:22 - À Montigné-le-Brillant, Nathalie Loiseau au sommet lors des européennes 2019 Le résultat de ce 9 juin va-t-il concorder avec le verdict de 2019 ? Le trio de tête des précédentes élections européennes à Montigné-le-Brillant était le suivant : la liste de Jordan Bardella avec 16,45% des votes, troisième, précédée de la liste de Yannick Jadot avec 22,22% et enfin la liste de Nathalie Loiseau avec 25,21%, gagnante dans la localité.

11:45 - Montigné-le-Brillant : démographie, élections et stratégies politiques Quel portrait faire de Montigné-le-Brillant, à quelques heures de l'annonce des résultats des élections européennes ? Avec une population de 1 330 habitants répartis dans 562 logements, ce village présente une densité de 69 habitants par km². Ses 51 entreprises témoignent d'une économie prospère. Le taux de ménages détenant au moins une voiture (90,75 %) souligne l'importance des questions de mobilité et d'environnement dans les préoccupations des citoyens. Les citoyens, dont 41,9% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Au sein de cette diversité sociale, près de 46,95% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 583,66 € pourrait devenir un obstacle à plus de prospérité. À Montigné-le-Brillant, les intérêts locaux, tels que le chômage, l'instruction et l'immigration, rejoignent ceux du continent européen.

10:30 - Montigné-le-Brillant : retour sur l'abstention aux dernières élections européennes Comment votent le plus souvent les citoyens de cette commune ? Cinq ans plus tôt, durant les précédentes élections européennes, 52,29% des personnes en capacité de participer à une élection à Montigné-le-Brillant avaient déserté les urnes, contre un taux d'abstention de 58,07% en 2014. Les européennes mobilisent souvent moins que les autres scrutins. L'année 2024 fera-t-elle exception ? A l’échelle de toute la France, la participation était déjà analysée aux élections européennes de 2019. Elle se chiffrait à 19,3% à midi et déjà 43,3% à 17 heures.

09:30 - Pourcentage de participation aux élections : focus sur Montigné-le-Brillant La participation constituera indiscutablement l'une des clés de ce scrutin européen à Montigné-le-Brillant. Le conflit militaire israélo-palestinien et ses retombées sur l'économie mondiale pourraient en effet avoir un impact sur les choix que feront les citoyens de Montigné-le-Brillant. En avril 2022, à l'occasion du deuxième tour de la présidentielle, le taux de participation avait représenté 83,64% des électeurs de la localité. La participation était de 82,96% au premier tour, ce qui représentait 847 personnes. Pour rappel, dans la localité, le taux de participation aux législatives 2022 atteignait 50,1% au premier tour et seulement 50,00% au second tour.