Résultat des européennes à Oeyreluy : l'élection 2024 en direct

19:32 - À Oeyreluy, qui vont élire les supporters de la gauche ? Alors que la Nouvelle union populaire et sociale avait marqué les dernières élections en date, les législatives, elle n'existe déjà plus aujourd'hui, ajoutant du flou au niveau du vote de gauche ce dimanche. A l'occasion du premier tour des législatives, la candidature Nupes avait enregistré 23,03% des bulletins dans la localité. Combien voteront pour la liste de Raphaël Glucksmann, représentant les socialistes, et donnée au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les intentions de vote lors de ces élections européennes ? Déjà en lice en 2019, Glucksmann s'était élevé à 6,34% à Oeyreluy, contre 25,69% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Son score dépendra évidemment cette fois des résultats de Manon Aubry, Marie Toussaint ou encore Léon Deffontaine.

17:08 - Que vont trancher les électeurs d'Oeyreluy ? A l'échelle locale, le résultat de Jordan Bardella lors des élections européennes 2024 sera très observé. Les sondeurs prédisent une liste Jordan Bardella entre 30 et 33% des suffrages dans l'Hexagone ce 9 juin, soit une dizaine de points de plus que sa marque des dernières européennes. Théoriquement, cette tendance doit le porter à 32% à Oeyreluy, soit dix points de plus également que ses 22,28% dans la ville. Mais une commune vote différemment de la France et on remarque que le parti n'a visiblement grappillé ici que 1 point de plus entre 2019 et 2022 pour le premier tour de Marine Le Pen. De quoi freiner les ardeurs lepénistes.

15:02 - Vent favorable à Renaissance à Oeyreluy ? Oeyreluy avait préféré Emmanuel Macron il y a deux ans pour le premier tour de la présidentielle. Avec 23,24%, Marine le Pen était distancée en deuxième position par son rival, conforté par 28,12% des votes. Et elle n'avait pas rattrapé Emmanuel Macron au second tour avec 46,49% contre 53,51%. Le RN ne convainquait pas plus dans la localité par la suite, lors des élections de la nouvelle Assemblée nationale, avec 23,35% au premier tour, contre 30,43% pour le binôme Ensemble !. Il en ira de même au second tour, qui verra encore le binôme LREM remporter le scrutin.

12:45 - En 2019, un scrutin plein d'enseignements Se retourner sur le dernier test peut aussi sembler une évidence au moment d'anticiper le scrutin de ce 9 juin. Quels étaient les résultats des européennes en 2019 ? Le podium des précédentes élections européennes à Oeyreluy plaçait dans cet ordre la liste de Yannick Jadot avec 10,24% des votes, en troisième position, devançée par la liste de Jordan Bardella avec 22,28% et enfin la liste de Nathalie Loiseau avec 25,69%, en tête ici même.

11:45 - Analyse démographique des élections européennes à Oeyreluy Dans les rues d'Oeyreluy, le scrutin est en cours. Avec ses 1 508 habitants, cette localité possède une certaine vigueur démographique. Ses 60 entreprises attestent un certain dynamisme. Dans la localité, 33 % de la population est âgée de moins de 30 ans, et 9,02 % de plus de 75 ans, ce qui peut avoir un effet sur les orientations des mesures européennes en ce qui concerne l'instruction et la santé. Les citoyens, comprenant une proportion de 31,96% de retraités, feront-ils preuve d'engagement en se mobilisant pour les élections ? Au sein de cette diversité sociale, près de 53,97% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 306,18 € pourrait devenir un obstacle financier pour la ville. À Oeyreluy, les intérêts locaux se mêlent aux objectifs européens.

10:30 - Oeyreluy : retour sur la participation aux dernières européennes Faire tamponner sa carte électorale n'étant pas la priorité des Français, l'abstention battra-t-elle un nouveau record en ce jour de résultat d'élection ? A l'échelle de la France entière, la participation était déjà examinée aux élections européennes de 2019. Elle représentait 19% le midi et déjà 43% à 17h. L'étude des derniers scrutins européens permet de comprendre davantage le vote des habitants de cette ville. En 2019, durant les élections européennes, sur les 643 personnes en âge de voter à Oeyreluy, 41,97% avaient refusé de se rendre aux urnes. L'abstention était de 52,3% lors du scrutin de 2014.

09:30 - C'est l'heure de voter à Oeyreluy : la participation au cœur des préoccupations Qu'en sera-t-il de l'abstention ce 9 juin, lors des élections européennes à Oeyreluy ? Pour rappel, dans la commune, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 42,11% au premier tour. Au second tour, 45,72% des citoyens n'ont pas exercé leur droit de vote. Qu'en sera-t-il pour les européennes à Oeyreluy ? En avril 2022, au second tour de la dernière élection présidentielle, le taux d'abstention avait atteint 17,23% des électeurs de la commune, contre une abstention de 14,6% au premier tour. En comparaison, au niveau national, l'abstention à la présidentielle 2022 se chiffrait à 26,3% au premier tour et 28,0% au deuxième tour, plus qu'en 2017.