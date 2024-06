Résultat des européennes à Tercis-les-Bains : l'élection 2024 en direct

En direct

19:32 - Quel verdict pour Glucksmann à gauche au terme de ces élections européennes ? En plus du résultat du RN, arrive la question du duel entre la liste de la majorité de Valérie Hayer et celle du PS portée par Raphaël Glucksmann. Les deux chefs de file sont donnés au coude-à-coude ce dimanche soir, selon les enquêtes d'opinion. Mais il faut noter que Le candidat de gauche s'était arrogé 7,79% à Tercis-les-Bains, contre 24,8% pour la liste LREM il y a cinq ans aux européennes. La réponse se trouve surtout dans le report des votes de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a fait long feu malgré sa poussée lors des dernières élections législatives, en 2022. Le niveau est élevé : lors du premier tour des élections des députés à Tercis-les-Bains, le binôme Nupes avait en effet obtenu 22,41% des votes dans la localité. Un score à comparer avec les 24% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Quant à Valérie Hayer, impossible de dire où se situe sa réelle base à Tercis-les-Bains, entre les 24,8% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 26,76% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 30,51% de LREM au premier tour des législatives…

17:08 - Quel candidat vont élire les supporters de la droite à Tercis-les-Bains ? A l'échelle locale, le résultat de Jordan Bardella lors de ces européennes 2024 sera très analysé. Si à l'échelle nationale, les sondeurs calculent une évolution moyenne du RN à environ 10 points de plus aux européennes 2024 par rapport à son résultat des précédentes européennes (ce qui porterait théoriquement Bardella à près de 30% dans la commune), il faut noter néanmoins que celui-ci n'a pour l'instant pris que 2 points de plus entre 2019 et la candidature de Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022. La tendance devrait donc être moins puissante localement.

15:02 - Avantage Hayer à Tercis-les-Bains ? Marine Le Pen était en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 à Tercis-les-Bains avec 23,73% contre 26,76% pour Emmanuel Macron. Et elle n'arrivait pas à reprendre l'avantage au second tour avec 43,92% contre 56,08%. Le RN se prenait aussi les pieds dans le tapis à Tercis-les-Bains par la suite, lors des élections des députés, avec 20,34% au premier tour, contre 30,51% pour le binôme LREM. Il en ira de même au second tour, voyant encore le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) gagner le scrutin.

12:45 - Quel était le verdict des élections européennes à Tercis-les-Bains il y a cinq ans ? Le résultat de ce 9 juin au soir va-t-il s'accorder avec l'équilibre de 2019 ? Le RN n'avait pas percé il y a cinq ans, la liste de Jordan Bardella se contentant de la deuxième place à 21,93% aux élections européennes. C'est la liste de Nathalie Loiseau qui avait contrecaré les plans frontistes avec 24,8%.

11:45 - Tercis-les-Bains : européennes et dynamiques démographiques Dans les rues de Tercis-les-Bains, les élections sont en cours. Avec une population de 1 307 habitants répartis dans 631 logements, cette localité présente une densité de 116 habitants/km². Ses 79 entreprises témoignent d'une activité entrepreneuriale favorable, tandis que son tissu social se compose de 424 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Dans la localité, 27 % de la population est âgée de moins de 30 ans, et 31,96 % de 60 ans et plus, ce qui pourrait avoir un effet sur les priorités politiques en matière d'instruction et de soins de santé. Les habitants, dont 38,95% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Au sein de cette diversité sociale, 33,25% des familles sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 169,74 €, accable une commune qui aspire à plus de prospérité. En conclusion, Tercis-les-Bains incarne les défis et les ambitions de l'Europe contemporaine.

10:30 - Tercis-les-Bains : retour sur l'abstention aux dernières européennes Afin de cerner plus précisément le vote des électeurs de cette commune, il faut observer les résultats des précédentes élections. Durant les précédentes élections européennes, 507 électeurs de Tercis-les-Bains (Landes) s'étaient rendus dans l'isoloir (soit 55,96%), à comparer avec un taux de participation de 44,24% il y a dix ans. Les élections européennes mobilisant moins que les autres élections, l'année 2024 fera-t-elle exception ? A l’échelle de toute la France, la participation était déjà un sujet majeur aux élections européennes de 2019. Elle s'élevait à 19,3% à 12 heures et déjà 43,3% à 17 heures.

09:30 - Les européennes à Tercis-les-Bains sont lancées Ce 9 juin, lors des élections européennes à Tercis-les-Bains, qu'en sera-t-il de l'abstention ? La situation géopolitique actuelle et son impact en matière économique et énergétique sont de nature à ramener les habitants de Tercis-les-Bains (40180) vers les urnes. En avril 2022, à l'occasion du second tour de la dernière élection présidentielle, le pourcentage d'abstention avait représenté 21,22% au niveau de la ville. Le taux d'abstention était de 15,7% au premier tour. En proportion, dans la ville, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 46,28% au premier tour. Au second tour, 47,37% des citoyens n'ont pas exercé leur droit de vote.