En direct

19:15 - Glucksmann, Aubry, Toussaint.. À Offemont, qui va raffler le vote Nupes ? L'autre source de doute qui accompagne ces élections européennes 2024 sera celle du vote de gauche après l'éclatement de la coalition de Mélenchon et ses alliés. Au cours du premier tour des élections de l'Assemblée à Offemont, le binôme Nupes avait en effet accumulé 30,02% des votes dans la commune, soit plus que son score national. Un chiffre à affiner avec les 32% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Quelle part de ces voix ira notamment à la liste de Raphaël Glucksmann, représentant les socialistes, et donnée dans un combat serré avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les enquêtes d'opinion ? Déjà candidat en 2019, Glucksmann s'était élevé à 6,33% à Offemont, contre 21,22% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Le verdict dépendra évidemment cette fois des résultats de Manon Aubry, Marie Toussaint ou encore Léon Deffontaine.

17:08 - Rassemblement national : quel score aux européennes à Offemont ? Le nombre d'électeurs en faveur de la liste portée par Jordan Bardella sera l'observation majeure à l'échelle locale pour ces élections 2024. A noter : Offemont fait partie des quelques villes où le RN n'a pas progressé entre 2019 et 2022, Jordan Bardella regroupant en effet 22,66% lors du rendez-vous européen et Marine Le Pen 22,92% au premier tour de la présidentielle. Une situation qui diffère de ce qu'annoncent les sondages aujourd'hui à l'échelle de la France, avec près de 10 points gagnés pour le RN entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024.

15:02 - Avantage Hayer à Offemont ? Dans la ville d'Offemont, Marine Le Pen n'était pas majoritaire lors du premier tour de l'élection présidentielle en 2022. Avec seulement 22,92%, la patronne du Rassemblement national était défaite par Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron à 27,21% et 25,83% des suffrages. C'est finalement Emmanuel Macron qui finira victorieux à 57,19% contre 42,81% pour Le Pen au deuxième tour sur place. Avec 15,19%, le Rassemblement national sera devancé par la suite par les 30,02% du binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale au premier tour des législatives. La commune n'ayant voté que pour une seule circonscription sur son territoire. Pas d'amélioration au second tour, le RN étant toujours inexistant localement.

12:45 - Les européennes 2019 s'étaient terminées sur une victoire de Jordan Bardella à Offemont Les résultats de ce soir vont-ils confirmer le choix des électeurs de 2019 ? Le résultat de la liste du Rassemblement national, qui avait déjà comme guide un certain Jordan Bardella à l'époque, était au plus haut à Offemont, avec 22,66%, soit 315 voix dans la ville. Le mouvement eurosceptique devançait Nathalie Loiseau à 21,22% et Yannick Jadot à 14,6%.

11:45 - Comment la composition démographique d'Offemont façonne les résultats électoraux ? Devant les 3 bureaux de vote dispersés à travers Offemont, les citoyens se réunissent pour se rendre aux urnes. Avec ses 4 109 habitants, cette ville est perçue comme un symbole d'ouverture. Avec 191 entreprises, Offemont se positionne comme un terreau fertile pour l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans la ville, 21,78 % des résidents sont des enfants, et 23,82 % ont plus de 60 ans, ce qui pourrait avoir un effet sur les priorités des directives européennes, notamment en ce qui concerne l'instruction et la santé. Offemont accueille une communauté diversifiée, avec ses 358 résidents étrangers, soit 8,60% de sa population, contribuant à la richesse sociale et culturelle de la ville. Dans cette mosaïque sociale, 45,86% des familles se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 594,21 euros, pèse sur une commune qui désire plus de prospérité. À Offemont, les problématiques locales alimentent le débat démocratique.

10:30 - Les premiers chiffres sur la participation vont tomber ce midi, qu'en est-il à Offemont ? Pour comprendre davantage le vote des citoyens de cette ville, il faut étudier les résultats des derniers scrutins européens. Pendant les précédentes élections européennes, sur les 1 445 personnes en âge de voter à Offemont, 52,97% avaient pris part au scrutin, contre une participation de 42,26% lors du scrutin européen de 2014. Les élections européennes mobilisent généralement moins que les autres scrutins. Qu'en sera-t-il aujourd'hui ? A l'échelle de l'Hexagone, le premier tour des régionales 2021 a été marqué par le taux de participation le plus bas jamais enregistré, atteignant 33,28%. À Offemont, 65,65% des votants avaient participé.

09:30 - Comprendre le taux de participation aux élections à Offemont À Offemont, l'abstention constituera l'une des clés des européennes. Pour mémoire, dans la ville, le taux de participation aux législatives 2022 atteignait 50,64% au premier tour. Au deuxième tour, 48,57% des électeurs ont exercé leur droit de vote. Qu'en sera-t-il cette année à Offemont ? Il y a 2 ans, au premier tour de la présidentielle, le pourcentage de participation avait représenté 78,96% au sein de la ville. Le taux de participation était de 74,16% au second tour, c'est-à-dire 2 086 personnes. En proportion, au niveau de l'Hexagone, la participation à l'élection présidentielle 2022 atteignait 74% au premier tour et seulement 72% au deuxième tour, c'était presque un record.