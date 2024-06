En direct

19:09 - Le résultat de la coalition de gauche aux dernières législatives à Onet-le-Château scrutés L'union des partis de gauche aux législatives faisant déjà partie du passé, vers quel bulletin vont se tourner ses électeurs pour ces élections européennes ? A l'issue du premier tour des dernières législatives, la candidature Nupes avait cumulé 25,07% des bulletins dans la commune. Quelle part optera pour la liste de Raphaël Glucksmann, alliée des socialistes, et au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les intentions de vote lors de ces élections européennes ? Il y a cinq ans, Glucksmann s'était élevé à 8,09% à Onet-le-Château, contre 28,34% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau.

17:08 - Comment s'en sort le Rassemblement national à Onet-le-Château avant les européennes ? On remarque que Onet-le-Château fait partie des quelques communes où le niveau du RN n'a pas augmenté entre 2019 et 2022, Jordan Bardella regroupant en effet 17,16% lors du rendez-vous européen et Marine Le Pen 17,02% au premier tour de la présidentielle. Une situation qui tranche avec ce qu'annoncent les sondages aujourd'hui à l'échelle nationale, avec près d'une dizaine de points de plus pour le RN entre les européennes 2019 et les européennes 2024.

15:02 - Les électeurs d'Onet-le-Château penchaient pour Emmanuel Macron en 2022 Dans la ville d'Onet-le-Château, Marine Le Pen n'avait pas vraiment la cote lors du premier tour de l'élection du président de la République il y a deux ans. Avec 17,02%, la cheffe de file du Rassemblement national était distancée par Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon à 30,61% et 21,75% des bulletins exprimés. Et elle ne créait pas la surprise au second tour avec 33,09% contre 66,91%. Avec 12,87%, le RN sera distancé ensuite par les 41,19% du binôme LREM au premier tour des législatives. La commune n'ayant voté que pour une seule circonscription sur son territoire. Pas de changement au second tour, le mouvement étant toujours aux abonnés absents localement.

12:45 - Les européennes 2019 s'étaient terminées sur une victoire de Nathalie Loiseau à Onet-le-Château Regarder en arrière semble aussi évident au moment d'analyser le scrutin de ce 9 juin. Qui s'était imposé lors des européennes en 2019 ? Le podium des précédentes européennes à Onet-le-Château plaçait dans cet ordre la liste de Yannick Jadot avec 13,21% des suffrages exprimés, troisième, devançée par la liste de Jordan Bardella avec 17,16% et enfin la liste de Nathalie Loiseau avec 28,34%, gagnante dans la localité.

11:45 - Onet-le-Château et l'Europe : démographie, économie et enjeux électoraux La composition démographique et socio-économique d'Onet-le-Château façonne les préoccupations et les intérêts des électeurs, jouant ainsi un rôle sur les résultats des élections européennes. Avec un pourcentage de 35% de résidents âgés de 29 ans et moins, et un taux de chômage de 9,16%, les jeunes et les demandeurs d'emploi forment des groupes démographiques essentiels. Qui plus est, le taux de ménages propriétaires (58,05%) souligne le poids des thématiques d'habitat et d'urbanisme. Un salaire moyen mensuel net de 2125,47 € par mois montre l'importance des questions sur la répartition des richesses dans les préoccupations des 3 865 votants. Enfin, la présence d'une population immigrée de 13,20% et d'une population étrangère de 10,27% fait ressortir des enjeux de cohabitation interculturelle. Les données sur l'éducation à Onet-le-Château mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 28,15% des résidents n'ayant obtenu aucun diplôme, cela souligne l'importance d'investir dans l'instruction.

10:30 - À Onet-le-Château, quelle participation aux élections européennes ? L'annonce des résultats des européennes 2024 est aussi attendue que le taux de participation qui est souvent trop bas lors de ce type de rendez-vous électoral. Au niveau national, le record d'abstention a été constaté lors du premier tour des régionales 2021, atteignant 66,7%. À Onet-le-Château, 63,24% des habitants n'avaient pas pris la peine de se déplacer. Comment ont voté les citoyens de cette agglomération lors des derniers scrutins européens ? Pendant les européennes de 2019, le pourcentage d'abstention atteignait 46,72% dans la commune d'Onet-le-Château, à comparer avec une abstention de 52,67% pour le scrutin européen de 2014.

09:30 - L'abstention aux européennes à Onet-le-Château Le niveau d'abstention constituera sans nul doute un critère fort des européennes 2024 à Onet-le-Château. Pour rappel, dans la ville, le taux d'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 50,6% au premier tour et seulement 53,32% au second tour. Qu'en sera-t-il pour les européennes à Onet-le-Château ? Lors du premier tour de la dernière élection présidentielle, le taux d'abstention s'était élevé à 22,64% dans la ville. L'abstention était de 26,44% au second tour. Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà analysée il y a deux ans. Elle s'élevait à 25% à 12 heures et seulement 65% à 17 heures pour le premier tour, moins qu'en 2017.