19:17 - À Sébazac-Concourès, quels reports de voix à gauche aux européennes ? En 2019 pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est estampillée PS, avait glané 9,63% à Sébazac-Concourès, contre 26,92% pour la liste de la majorité, portée alors par Nathalie Loiseau. La donne semble différente en 2024 selon les enquêtes d'intentions de vote, à tel point qu'il serait dans un mouchoir de poche avec la liste de la majorité de Valérie Hayer. Tout dépend en réalité du report des voix de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a déjà explosé en vol. Le niveau est élevé. Lors du premier tour des élections du Parlement, en 2022 à Sébazac-Concourès, le binôme Nupes avait en effet accumulé 22,51% des votes dans la commune. Un score à compléter avec les 27% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Tout dépendra évidemment cette fois des suffrages accordés à Manon Aubry, Marie Toussaint ou encore Léon Deffontaine. Quant à la liste Hayer, il s'agira de déterminer quelle est sa réelle base à Sébazac-Concourès, entre les 26,92% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 33,1% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 42,34% de LREM au premier tour des législatives…

17:08 - Jusqu'où peut aller la liste RN de Jordan Bardella à Sébazac-Concourès lors des européennes ? Le résultat des élections européennes au niveau local sera observé au prisme de la dynamique Bardella, comme dans le reste de la France. Si on met face à face le résultat de la liste Bardella aux européennes 2019 et celui de Marine Le Pen en 2022 au premier tour de la présidentielle, on constate une progression de 1 point à Sébazac-Concourès. Mais la marche pourrait s'avérer encore plus élevée aux européennes 2024, les instituts donnant plutôt aux candidats RN une progression de près de 10 points par rapport à l'élection européenne précédente. Assez pour anticiper 27% dans la ville cette fois ?

15:02 - Emmanuel Macron en tête à la présidentielle à Sébazac-Concourès Marine Le Pen avait été en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 dans la ville avec 18,43% contre 33,1% pour Emmanuel Macron. Et elle s'inclinait face à Emmanuel Macron au second tour avec 32,54% contre 67,46%. Le RN se prenait aussi les pieds dans le tapis dans la localité par la suite, lors des élections de la nouvelle Assemblée nationale, avec 11,71% au premier tour, contre 42,34% pour le binôme La République en Marche. Sur la commune de Sébazac-Concourès, c'est finalement une majorité La République en Marche qui sera préférée au moment du second tour, achevant la défaite de l'ancien Front national.

12:45 - À Sébazac-Concourès, Nathalie Loiseau devant les autres lors des européennes 2019 Le résultat de ce soir sera-t-il le même que le verdict de 2019 ? C'est Nathalie Loiseau qui l'emportait à Sébazac-Concourès lors des précédentes élections des eurodéputés, avec 26,92% des suffrages. La liste devançait celle de Jordan Bardella avec 17,29% dans la ville. Yannick Jadot terminait troisième, avec 14,15%.

11:45 - Sébazac-Concourès : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections Aujourd'hui, les urnes se sont ouvertes pour les élections européennes à Sébazac-Concourès comme partout. Dotée de 1 514 logements pour 3 297 habitants, la densité de la ville est de 124 habitants/km². Ses 197 entreprises démontrent une économie prospère. Le pourcentage de familles ne disposant d'aucune voiture (11,76 %) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut influencer les votants sur des problématiques de mobilité et d'aménagement routier. Les habitants, dont 41,87% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Malgré un taux de chômage de 5,82%, la ville dévoile un revenu moyen par foyer fiscal de 33 200 € par an, témoignant d'une certaine prospérité. À Sébazac-Concourès, les intérêts locaux, tels que le chômage, l'éducation et l'inflation, alimentent le débat démocratique.

10:30 - Participation aux dernières européennes à Sébazac-Concourès : un regard approfondi Les résultats des européennes 2024 sont autant espérés que le taux de participation qui est toujours trop bas lors de ce type de scrutin. A l'échelle nationale, le record d'abstention a été constaté au moment du premier tour des régionales 2021. Il atteignait 66,7%. À Sébazac-Concourès, 58,66% des habitants n'avaient pas fait l'effort de se déplacer. Afin de cerner davantage le vote des habitants de cette ville, il est indispensable d'observer les résultats des précédents rendez-vous électoraux. Cinq ans plus tôt, à l'occasion des précédentes européennes, le taux d'abstention représentait 37,59% dans la commune de Sébazac-Concourès. L'abstention était de 46,97% pour les élections européennes de 2014.

09:30 - Abstention à Sébazac-Concourès : quelles perspectives pour les européennes ? Le niveau d'abstention constituera indiscutablement l'un des facteurs essentiels de ces européennes à Sébazac-Concourès. En avril 2022, pour le premier tour de la présidentielle, 83,39% des personnes aptes à voter dans la localité avaient pris part au scrutin, contre une participation de 80,91% au second tour, soit 2 107 personnes. Pour comparer, dans la localité, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 représentait 55,44% au premier tour. Au second tour, 51,39% des citoyens ont exercé leur droit de vote. Qu'en sera-t-il pour les européennes à Sébazac-Concourès ? La perte de pouvoir d'achat serait par exemple susceptible de renforcer l'engagement civique des habitants de Sébazac-Concourès .