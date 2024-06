En direct

19:11 - Qui vont choisir les supporters de la gauche à Saint-Denis-en-Val ? En 2019 pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est estampillée Parti socialiste, s'était arrogé 6,1% à Saint-Denis-en-Val, contre 29,77% pour la liste de la majorité, portée alors par Nathalie Loiseau. La donne semble différente en 2024 selon les enquêtes d'intentions de vote publiées lors de la campagne. Tout dépendra du report des voix de la Nupes, qui a déjà vécu. Le niveau est élevé : lors du premier tour des élections des députés à Saint-Denis-en-Val, le binôme Nupes avait en effet accumulé 24,99% des votes dans la localité. Un score à affiner avec les 23% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo.

17:08 - Du côté du Rassemblement national, les intentions de vote de Jordan Bardella font espérer à Saint-Denis-en-Val Au niveau local, le résultat de Jordan Bardella à ces européennes sera très scruté. Les sondages imaginent un RN à environ un tiers des voix dans le pays ce 9 juin, soit 10 points de plus que son résultat des dernières élections européennes. Virtuellement, cette tendance devrait l'approcher de 27% à Saint-Denis-en-Val, soit 10 points de plus également que son score de l'époque à l'échelle locale. Mais une commune n'est pas la France et on note que le RN n'a en fait gagné ici que 2 points de plus entre 2019 et 2022 pour le premier tour de Marine Le Pen. De quoi calmer les ardeurs frontistes.

15:02 - Des indicateurs précieux en 2022 pour le scrutin Marine Le Pen était deuxième au premier tour de la présidentielle 2022 dans la ville avec 19,31% contre 36,57% pour Emmanuel Macron. Et elle ne faisait pas mieux au second tour avec 32,47% contre 67,53%. Le RN n'a pas plus convaincu à Saint-Denis-en-Val quelques semaines plus tard, lors des élections du Parlement, avec 16,88% au premier tour, contre 39,90% pour le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle). Sur la commune de Saint-Denis-en-Val, c'est finalement une majorité LREM qui sera choisie au moment du second tour, confirmant l'échec du parti lepéniste.

12:45 - À Saint-Denis-en-Val, Nathalie Loiseau devant les autres il y a cinq ans Regarder en arrière apparait encore une fois comme avisé au moment de se préparer au résultat du le scrutin de ce 9 juin. Quels étaient les résultats des européennes en 2019 ? Avec un score de 17,39%, Jordan Bardella avait été distancé lors des élections du Parlement européen il y a cinq ans par la liste dirigée par Nathalie Loiseau avec 29,77% des électeurs.

11:45 - Influence des facteurs démographiques sur les élections à Saint-Denis-en-Val Au cœur de la campagne électorale européenne, Saint-Denis-en-Val se présente comme une ville dynamique et animée. Avec ses 24,36% de cadres supérieurs pour 7 654 habitants, cette ville possède une certaine vigueur économique. Avec 442 entreprises, Saint-Denis-en-Val offre un environnement fertile pour l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans la ville, 18,29 % des résidents sont des enfants, et 28,99 % de plus de 60 ans, ce qui pourrait agir sur les priorités des mesures européennes, notamment en ce qui concerne l'éducation et la santé. Avec 294 résidents étrangers, Saint-Denis-en-Val se classe comme un exemple de son ouverture au monde. Malgré un pourcentage de demandeurs d'emploi de 8,33%, la ville révèle un dynamisme certain, avec un salaire moyen mensuel net de 2735,13 €/mois. À Saint-Denis-en-Val, les spécificités locales se joignent aux objectifs européens.

10:30 - Saint-Denis-en-Val : analyse du pourcentage de participation aux précédentes européennes Près de la moitié des Français ne se sont pas rendus dans un bureau de vote pour les élections européennes de 2019. Une nouvelle abstention record se dessine-t-elle en 2024 ? Sur l'ensemble du territoire, les régionales 2021 ont connu la participation la plus basse jamais enregistrée en France, atteignant 33,3% lors du premier tour. À Saint-Denis-en-Val, 67,07% des votants avaient participé. Pour comprendre davantage le vote des habitants de cette agglomération, il est indispensable d'étudier les résultats des derniers rendez-vous électoraux. Cinq ans plus tôt, durant les précédentes européennes, le taux de participation représentait 56,96% des votants de Saint-Denis-en-Val. Le taux de participation était de 49,63% en 2014.

09:30 - Comprendre le taux de participation aux élections à Saint-Denis-en-Val À Saint-Denis-en-Val, l'un des critères importants du scrutin européen 2024 sera indéniablement le taux de participation. Pour rappel, dans l'agglomération, l'abstention aux élections législatives 2022 représentait 49,86% au premier tour et seulement 49,69% au deuxième tour. Il y a deux ans, lors du premier tour de la présidentielle, parmi les 6 204 inscrits sur les listes électorales au sein de l'agglomération, 23,00% avaient déserté les urnes, à comparer avec un taux d'abstention de 21,6% au deuxième tour. Pour mémoire, au niveau national, l'abstention à l'élection présidentielle 2022 s'élevait à 26,31% au premier tour et 28,01% au deuxième tour, presque un record pour une élection présidentielle.