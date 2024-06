En direct

19:06 - Le résultat de la gauche unie aux dernières législatives à Cergy scrutés Une autre interrogation de ces élections européennes est celle du poids de la gauche après la rupture de la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés. La manne apparaît comme conséquente : lors du premier tour des législatives à Cergy, la Nupes avait en effet obtenu 40,01% des votes au total sur les 2 circonscriptions correspondant à la ville. Combien récupérera la liste de Raphaël Glucksmann, alliée du Parti socialiste, et annoncée dans un combat serré avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les sondages ? Déjà en lice en 2019, Glucksmann avait glané 7,86% à Cergy, contre 23,88% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Son résultat dépendra évidemment cette fois des suffrages accordés à Manon Aubry, mais aussi de ceux de l'écologiste Marie Toussaint ou encore du PCF Léon Deffontaine.

17:08 - Quel score pour le Rassemblement national lors des européennes à Cergy ? A l'échelle locale comme au niveau national, le résultat de la liste menée par Jordan Bardella aux européennes 2024 sera très scruté. À Cergy, on remarque que le RN n'est pas monté entre 2019 et 2022, Jordan Bardella regroupant en effet 13,12% au terme du vote européen et Marine Le Pen 10,36% au premier tour de la présidentielle. Ce contexte contraste avec ce que dessinent les sondages en 2024 sur la France entière, avec près de dix points ajoutés pour le RN entre la présidentielle 2022 et l'élection de ce mois de juin.

15:02 - Les votants de Cergy plutôt favorables à Macron à la présidentielle Ce sont Jean-Luc Mélenchon avec 47,98% et Emmanuel Macron avec 23,7% qui obtenaient les meilleurs résultats au premier tour de la présidentielle en 2022 à Cergy. Marine Le Pen s'en trouvait quant à elle reléguée à 10,36%. Et elle ne créait pas la surprise au second tour avec 23,79% contre 76,21%. Les élections législatives qui suivront ne bénéficieront pas, au premier tour, au RN, qui obtiendra 9,14% en moyenne sur les 2 circonscriptions locales, alors que les candidats LFI-PS-PC-EELV réuniront 40,01% des voix. Cergy choisira d'ailleurs des candidats Nouvelle union populaire écologique et sociale au second tour, vainqueurs sur l'ensemble des électeurs de la municipalité avec 62,44%.

12:45 - Rappel ! Quels résultats pour les européennes à Cergy il y a cinq ans ? Quel résulat était tombé à l'issue des européennes précédentes, en 2019 ? Se retourner sur le dernier vote similaire peut toujours sembler avisé au moment de se préparer au résultat du scrutin d'aujourd'hui. Donné gagnant par les sondages, Jordan Bardella était loin de son score national aux élections européennes de l'époque à Cergy. Le candidat achevait la campagne troisième, avec 13,12%, en retrait par rapport à Nathalie Loiseau avec 23,88% et Yannick Jadot avec 14,54%.

11:45 - Comment la composition démographique de Cergy façonne les résultats électoraux ? A quelques heures de l'annonce des résultats des européennes, Cergy regorge de diversité et d'activités. Avec ses 68 348 habitants, cette agglomération cosmopolite représente la richesse culturelle de l'Europe contemporaine. Ses 5 548 entreprises témoignent d'une économie prospère. Le taux de foyers ne possédant aucune voiture (37,84 %) montre une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut impacter les votants sur des questions de transport et d'environnement. La présence de 14 396 résidents étrangers, soit 21,24% de la population, favorise son multiculturalisme. Avec un salaire moyen mensuel net de 2358,86 euros/mois, la commune affiche un taux de chômage de 16,07%, synonyme d'une situation économique précaire. À Cergy, où la jeunesse équivaut à 49% de la population, les élections symbolisent la promesse d'un avenir collectif et florissant.

10:30 - Cergy : étude du pourcentage d'abstention aux élections européennes Comment votent habituellement les citoyens de cette ville ? En 2019, durant les élections européennes, le taux d'abstention représentait 61,54% des votants de Cergy (Val-d'Oise), à comparer avec une abstention de 69,33% il y a dix ans. Près de la moitié des électeurs français ne se sont pas déplacés pour les élections européennes de 2019. Une nouvelle abstention record se profile-t-elle en 2024 ? A l'échelle nationale, le record d'abstention a été enregistré pendant le premier tour des régionales 2021, s'élevant à 67%. À Cergy, 78,37% des habitants ne s'étaient pas déplacés.

09:30 - Quelles prévisions pour l'abstention aux élections européennes à Cergy ? À Cergy, l'une des clés de ce scrutin européen sera indéniablement l'ampleur de la participation. En avril 2022, à l'occasion du second tour de la dernière présidentielle, le pourcentage d'abstention s'était élevé à 37,64% des inscrits sur les listes électorales de la commune, à comparer avec une abstention de 30,06% au premier tour. Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà scrutée il y a deux ans. Elle représentait 25% à midi et seulement 65% à 17 h pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017. La baisse du pouvoir d'achat, combinée avec les incertitudes engendrées par la guerre en Ukraine sont notamment en mesure d'impacter la stratégie de vote des habitants de Cergy.