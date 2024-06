En direct

19:35 - Sur quel candidat vont se porter les voix de la Nupes à Passais Villages ? Déjà candidat il y a cinq ans pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est estampillée PS, s'était arrogé 4,38% à Passais Villages, contre 21,91% pour la liste de la majorité, portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Il pourrait faire plus ce dimanche soir selon les enquêtes sondagières, à tel point qu'on le donne dans un mouchoir de poche avec la liste de la majorité de Valérie Hayer. La réponse se trouve surtout dans le report des votes de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a déjà vécu. Au cours du premier tour des élections du Parlement, en 2022 à Passais Villages, le binôme Nupes avait en effet glané 21,93% des votes dans la commune. Une performance à mettre en perspective avec les 15% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Quelle part de ces voix ira à la liste Glucksmann ? Répondre à cette question est téméraire.

17:08 - Les performances du Rassemblement national à Passais Villages avant les européennes Les instituts de sondage prédisent un Jordan Bardella entre 30 et 33% des votes dans l'Hexagone ce 9 juin, soit dix points de plus que son score des dernières élections européennes. Logiquement, cette dynamique devrait le pousser à 32% à Passais Villages, soit dix points de plus également que son score de la dernière fois dans la commune. Mais une commune vote différemment de la France et on note que le RN n'a visiblement grappillé ici que 2 points de plus entre 2019 et la candidature de Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022. Voilà qui devrait relativiser les analyses les plus farfelues.

15:02 - Quelques tendances de 2022 à analyser pour le scrutin européen Marine Le Pen avait été en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 à Passais Villages avec 24,16% contre 36,41% pour Emmanuel Macron. Et elle ne faisait pas mieux au second tour avec 38,53% contre 61,47%. Le RN ratait aussi la première marche à Passais Villages par la suite, lors des élections législatives, avec 17,92% au premier tour, contre 33,25% pour le binôme Les Républicains. Le scénario se répétera au second tour, qui verra également le binôme Nupes gagner le scrutin.

12:45 - Les élections européennes 2019 avaient placé en tête Jordan Bardella à Passais Villages Les résultats de ce soir vont-ils répéter l'équilibre de 2019 ? Le résultat de la liste Rassemblement national, avec un certain Jordan Bardella comme chef de file aux européennes il y a cinq ans, était au plus haut à Passais Villages, à 22,42%. Le mouvement eurosceptique devançait Nathalie Loiseau à 21,91% et François-Xavier Bellamy à 13,66%.

11:45 - Passais Villages : quand les données démographiques façonnent les urnes Quel portrait faire de Passais Villages, à quelques heures de l'annonce des résultats des élections européennes ? Avec ses 1 162 habitants, ce bourg est perçue comme un symbole d'ouverture. Ses 80 entreprises témoignent d'une activité entrepreneuriale florissante, alors que son tissu social comprend 340 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Le taux de familles possédant au moins une voiture (58,91 %) montre le poids des questions de transport et d'infrastructure dans les préoccupations des citoyens. La population étrangère de 136 personnes (11,69%) apporte une ouverture culturelle appréciable. Dans cette diversité sociale, près de 57,35% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 1362,08 € pourrait devenir un défi financier pour la commune. Passais Villages manifeste la vivacité et l'authenticité d'une Europe en constante évolution.

10:30 - Passais Villages : retour sur l'abstention aux dernières élections européennes L'analyse des derniers scrutins européens permet de cerner plus précisément le vote des électeurs de cette commune. Cinq ans plus tôt, à l'occasion des précédentes européennes, 48,2% des inscrits sur les listes électorales de Passais Villages (Orne) avaient boudé les urnes, à comparer avec un taux d'abstention de 47,91% il y a dix ans. Y aura-t-il une hausse de l'abstention aux européennes, à l'image du record de 59,4% enregistré en 2009 ? A l'échelle du pays tout entier, le record d'abstention a été constaté pendant le premier tour des élections régionales 2021. Il s'élevait à 66,7%. À Passais Villages, 60,61% des votants ne s'étaient pas déplacés.

09:30 - La participation aux élections européennes à Passais Villages L'une des grandes inconnues de ces élections européennes sera indéniablement l'étendue de l'abstention à Passais Villages. L'inflation qui grève les finances des Français serait par exemple en mesure de faire augmenter le taux de participation à Passais Villages. Il y a 2 ans, au second tour de la dernière élection présidentielle, le pourcentage d'abstention s'était hissé à 19,82% au niveau de la localité. Le taux d'abstention était de 20,73% au premier tour. En proportion, dans la localité, l'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 42,2% au premier tour. Au second tour, 44,31% des votants ne se sont pas déplacés.