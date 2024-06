En direct

19:13 - À Pauillac, quels peuvent être les reports du vote Nupes ? La tendance à gauche est aussi à regarder de près lors de ces européennes, avec une inconnue : le parti pris des électeurs de la Nouvelle union populaire et sociale, qui avait percé aux législatives, mais qui n'existe plus aujourd'hui. A l'issue du premier tour des dernières législatives, en 2022, la candidature Nupes avait obtenu 18,66% des suffrages dans la commune. Un score à compléter avec les 24% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Quelle part votera pour la liste de Raphaël Glucksmann, soutenue par les socialistes, et annoncée au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer par les sondeurs ? Déjà candidat en 2019, Glucksmann avait atteint 6,58% à Pauillac, contre 16,47% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Son score dépendra évidemment cette fois des résultats de Manon Aubry, Marie Toussaint ou encore Léon Deffontaine.

17:08 - Du côté du Rassemblement national, les sondages de Jordan Bardella font saliver à Pauillac Alors que les enquêtes d'opinion annoncent dix points de plus pour le RN à l'échelle de la France, entre les européennes 2019 et les européennes 2024, Pauillac semble néanmoins dans une situation différente. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, le parti n'a en effet pas progressé dans la ville. Le RN y a peut-être atteint son maximum…

15:02 - Les chiffres de 2022 à analyser pour les élections de 2024 Les toutes dernières élections en date, les législatives, avaient donné lieu à un joli résultat pour le Rassemblement national à Pauillac. Le parti frontiste s'était élevé en tête dans la commune avec 45,90% au 1er tour. Il l'emportait ensuite avec 64,41% au second sur l'unique circonscription du secteur. Il a même enregistré un score plus fort aux législatives il y a deux ans que Marine Le Pen elle-même lors de la présidentielle quelques mois plus tôt. Celle-ci avait engrangé 35,18% au 1er tour et 56% au second dans la commune.

12:45 - Quelle liste avait remporté les européennes à Pauillac en 2019 ? Les résultats de ce dimanche vont-ils concorder avec l'équilibre de 2019 ? Dans le détail, la liste RN, qui avait déjà comme guide un certain Jordan Bardella, s'était imposée aux élections du Parlement européen il y a cinq ans. Le bulletin avait cumulé 35,98% des suffrages, devant Nathalie Loiseau à 16,47% et Manon Aubry à 8,96%.

11:45 - Élections européennes à Pauillac : un éclairage démographique Quelle influence la population de Pauillac exerce-t-elle sur le résultat des élections européennes ? La pyramide des âges peut agir sur les priorités des politiques européennes, notamment en matière d'éducation et de soins de santé. Dans la commune, 33% des résidents sont âgés de 29 ans et moins, et 9,66% de plus de 75 ans. Les écarts de revenus, avec un revenu moyen par foyer fiscal de 20 603 € par an, sont souvent symptomatiques d'un besoin accru de mesures visant à réduire les inégalités. De surcroît, la présence d'une population immigrée de 22,48% et d'une population étrangère de 21,13% indique les défis des politiques migratoires et d'intégration dans le pays. Les chiffres sur l'instruction à Pauillac mettent en relief des disparités notables en termes de niveaux d'instruction, avec 13,31% des habitants ayant obtenu seulement le bac par exemple. L'écart important entre les niveaux d'instruction pourrait avoir des répercussions sur le taux d'abstention.

10:30 - Les premiers chiffres de la participation vont tomber à 12h, qu'en est-il à Pauillac ? Avec une abstention qui continue de grimper depuis des années lors des élections, ce scrutin 2024 va-t-il établir un nouveau record ? A l'échelle nationale, la plus mauvaise participation jamais enregistrée l'a été lors du premier tour des élections régionales 2021. Elle atteignait 33,28%. À Pauillac, 67,7% des électeurs avaient participé. Comment votent d'ordinaire les habitants de cette agglomération ? Cinq ans plus tôt, à l'occasion des précédentes élections européennes, parmi les 1 467 personnes en âge de voter à Pauillac, 47,85% avaient pris part au scrutin, contre un taux de participation de 38,61% il y a 10 ans.

09:30 - Taux de participation aux élections : focus sur Pauillac À Pauillac, l'une des clés de ce scrutin européen 2024 sera incontestablement l'abstention. Pour mémoire, dans la ville, l'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 55,72% au premier tour. Au deuxième tour, 55,99% des votants ne se sont pas déplacés. Lors du deuxième tour de l'élection présidentielle, 31,93% des inscrits sur les listes électorales de la ville avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote, à comparer avec une abstention de 31,83% au premier tour. Pour comparer, à l'échelle nationale, le pourcentage d'abstention à la présidentielle 2022 se chiffrait à 26,31% au premier tour et 28,01% au second tour, presque un record pour une élection présidentielle.