Résultat des européennes à Saint-Estèphe : l'élection 2024 en direct

19:31 - À Saint-Estèphe, le résultat de la gauche unie aux dernières législatives convoité La tendance à gauche est aussi à jauger lors de ces élections européennes, puisqu'on ne connaît pas les intentions des électeurs de la Nupes, qui avait percé aux législatives, mais qui n'existe plus dans le paysage politique. Au cours du premier tour des élections législatives, en 2022, la candidature Nupes avait cumulé 17,47% des voix dans la commune. Combien voteront pour la liste de Raphaël Glucksmann, portant le logo du PS, et donnée au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les enquêtes d'opinion lors de ces élections européennes ? Déjà en lice en 2019, ce dernier s'était élevé à 3,04% à Saint-Estèphe, contre 14,99% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Mais les comptes pourraient bien s'équilibrer à l'issue du scrutin du jour...

17:08 - Quel résultat aux européennes de Saint-Estèphe pour les candidats RN ? Au niveau local, le résultat de la liste dirigée par Jordan Bardella à ces élections européennes sera très scruté. Enseignement clé pour ce dimanche : Saint-Estèphe fait partie des rares localités où le niveau du RN n'a pas augmenté entre 2019 et 2022, Jordan Bardella enregistrant en effet 46,3% lors du rendez-vous européen et Marine Le Pen 43,45% au premier tour de la présidentielle. Une situation qui diffère de ce qu'annoncent les sondages aujourd'hui au niveau de la France, avec près de 10 points supplémentaires pour le RN entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024. Le RN aurait-il atteint son maximum ?

15:02 - Avantage Rassemblement à Saint-Estèphe ? Regarder l'élection la plus récente semble une évidence au moment des européennes. Les dernières consultations en date, les législatives, avaient offert un bon démarrage pour le RN à Saint-Estèphe. Ce dernier avait terminé en tête dans la cité avec 44,54% au 1er tour et surtout 68,68% au 2e, le portant à la meilleure place à l'échelon local (Saint-Estèphe n'ayant qu'une circonscription). Le RN a même récolté plus d'électeurs en moyenne aux législatives que Marine Le Pen en personne lors de l'élection du locataire de l'Elysée quelques mois plus tôt. Celle-ci avait accumulé 43,45% au 1er tour et 65,82% au second dans la ville.

12:45 - À Saint-Estèphe, Jordan Bardella en tête lors des dernières européennes Quel résulat était tombé lors des européennes précédentes, en 2019 ? Rappeler l'épilogue du dernier test en date semble de nouveau logique au moment d'attendre le résultat du scrutin d'aujourd'hui. 46,3% des votes s'étaient portés vers la liste RN de Jordan Bardella à l'époque, aux élections européennes, contre Nathalie Loiseau à 14,99% et Manon Aubry à 8,73%. Le mouvement eurosceptique avait réuni ainsi 244 habitants de Saint-Estèphe passés par les isoloirs.

11:45 - Saint-Estèphe : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections Comment les électeurs de Saint-Estèphe peuvent-ils affecter le résultat des européennes ? Avec 46,92% de population active et une densité de population de 69 habitants/km², l'engagement électoral sera-t-il dynamique ? Le pourcentage de chômeurs à 11,95% pourrait agir sur les inquiétudes des habitants quant aux directives européennes sur l'emploi. Le taux de ménages ne possédant aucune voiture (30,91%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les 477 électeurs sur des questions de transport et d'infrastructure. D'autres part, des aspects tels que le nombre de familles monoparentales (14,29%) et le nombre de résidences HLM (2,74% des logements) indiquent les défis économiques et sociaux auxquels la commune doit faire face. Les données sur l'éducation à Saint-Estèphe mettent en avant une diversité de qualifications, avec 12,36% des habitants titulaires du seul baccalauréat. Ceci, associé aux statistiques sur les revenus, peut influencer les préoccupations concernant les politiques de l'Union européenne sur l'éducation et l'emploi.

10:30 - Les premiers chiffres de participation attendus ce midi : la situation à Saint-Estèphe Assisterons-nous à une hausse de l'abstention des citoyens français aux élections européennes, similaire au record établi à 59% en 2009 ? A l'échelle de la France entière, la participation était déjà un sujet central aux européennes de 2019. Elle atteignait 19% le midi et seulement 43% à 17 heures. Pour se faire une idée du vote des habitants de cette commune, il faut analyser les résultats des élections antérieures. Cinq ans plus tôt, lors des précédentes élections européennes, parmi les 562 personnes en âge de voter à Saint-Estèphe, 49,09% étaient restées chez elles. Le taux d'abstention était de 55,96% lors du scrutin européen de 2014.

09:30 - Election à Saint-Estèphe : les bureaux de vote ont ouvert leurs portes Qu'en sera-t-il de la participation ce 9 juin, lors des élections européennes à Saint-Estèphe ? La flambée des prix des matières premières qui grève le budget des ménages pourrait entre autres ramener les citoyens de Saint-Estèphe (33180) dans les bureaux de vote. En avril 2022, lors du deuxième tour de la dernière élection présidentielle, le taux de participation avait atteint 73,06% dans la commune. Le taux de participation était de 72,73% au premier tour, c'est-à-dire 816 personnes. Pour comparer, dans la commune, la participation aux législatives 2022 atteignait 42,21% au premier tour et seulement 44,07% au deuxième tour.