Résultat des européennes à Saint-Sauveur : l'élection 2024 en direct

En direct

19:31 - Sur qui vont se transférer les supporters de la Nupes à Saint-Sauveur ? Une autre source de doute qui enveloppe ces européennes est celle du poids de la gauche après l'éclatement de la coalition de Mélenchon et ses alliés. Au cours du premier round des élections législatives, la candidature Nupes avait attiré 15,22% des suffrages dans la commune. Combien voteront pour la liste de Raphaël Glucksmann, soutenue par le PS, et donnée dans un combat serré avec la liste macroniste de Valérie Hayer par les sondeurs ? En 2019, ce dernier avait atteint 4,23% à Saint-Sauveur, contre 17,34% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. On le donne plus haut à l'issue du scrutin du jour...

17:08 - Le Rassemblement national en chiffres à Saint-Sauveur avant les européennes Les intentions de vote prévoient une liste Bardella à 30% des voix dans l'Hexagone ce 9 juin, soit une dizaine de points de plus que son score des dernières européennes. Logiquement, cette dynamique doit le porter à 49% à Saint-Sauveur, soit dix points de plus également que son score de 2019 à l'échelle locale. Mais une commune n'est pas la France et on remarque que le Rassemblement national n'a grappillé ici que 3 points de plus entre 2019 et le premier tour de la présidentielle 2022. Voilà qui devrait tempérer les projections les plus farfelues.

15:02 - Marine Le Pen en tête à Saint-Sauveur lors de la dernière présidentielle Dernières élections en date, les législatives avaient abouti à un joli démarrage pour le Rassemblement national à Saint-Sauveur. Le parti frontiste avait fini en tête dans la cité avec 47,57% au 1er round. Il gagnait ensuite avec 70,64% au deuxième (Saint-Sauveur n'ayant qu'une circonscription). Il a même réalisé une meilleure marque aux législatives que Marine Le Pen en personne lors de la présidentielle précédente. Celle-ci avait engrangé 42,65% au premier tour et 65,93% au second dans la commune.

12:45 - Les élections européennes 2019 s'étaient montrées favorables à Jordan Bardella à Saint-Sauveur Qui avait gagné les européennes précédentes ? Se pencher sur la dernière expérience du genre peut de nouveau sembler indispensable au moment d'observer le scrutin d'aujourd'hui. 39,32% des suffrages s'étaient dirigés vers la liste RN de Jordan Bardella à l'époque, aux européennes, contre Nathalie Loiseau à 17,34% et Yannick Jadot à 7,4%. Le mouvement nationaliste avait cumulé ainsi 186 votants de Saint-Sauveur.

11:45 - Influence des facteurs démographiques sur les élections à Saint-Sauveur Dans les rues de Saint-Sauveur, le scrutin est en cours. Avec une population de 1 258 habitants répartis dans 637 logements, ce village présente une densité de 60 habitants/km². Ses 54 entreprises démontrent une activité entrepreneuriale prospère, alors que son tissu social comprend 405 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Dans le village, 27 % des résidents sont âgés de 29 ans et moins, et 30,51 % de 60 ans et plus, ce qui peut avoir un effet sur les priorités des politiques européennes, notamment en ce qui concerne l'instruction et la santé. Les électeurs, comprenant une proportion de 40,33% de retraités, exprimeront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Parmi cette mosaïque sociale, près de 54,32% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 437,67 euros pourrait devenir une entrave à plus de prospérité. Saint-Sauveur incarne la vivacité et les valeurs d'une Europe en transition.

10:30 - La mobilisation des citoyens aux européennes à Saint-Sauveur La participation des Français aux européennes connaîtra-t-elle une amélioration, comme ce fut le cas en 2019 avec un rebond notable ? Sur l'ensemble du territoire, le premier tour des élections régionales 2021 a été marqué par le taux de participation le plus faible jamais enregistré, atteignant 33,28%. À Saint-Sauveur, 68,02% des votants avaient voté. Pour cerner davantage le vote des électeurs de cette localité, il faut étudier les résultats des rendez-vous électoraux antérieurs. A l'occasion des élections européennes de 2019, le taux de participation s'était hissé à 52,43% dans la commune de Saint-Sauveur, à comparer avec une participation de 45,26% en 2014.

09:30 - Pourcentage d'abstention aux élections : le cas de Saint-Sauveur À Saint-Sauveur, l'une des clés de ce scrutin européen sera immanquablement l'ampleur de l'abstention. Au premier tour de l'élection présidentielle, 20,78% des inscrits sur les listes électorales de la commune avaient boudé les urnes. Le taux d'abstention était de 21,77% au second tour. Pour comparer, dans la commune, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 51,5% au premier tour. Au deuxième tour, 50,7% des citoyens ne se sont pas déplacés. La hausse généralisée des prix qui alourdit le budget des familles serait de nature à renforcer l'engagement civique des citoyens de Saint-Sauveur (33250).