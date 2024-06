En direct

19:12 - Hayer et Glucksmann en duel aussi à Pavilly pour ces élections européennes ? En plus du score de la liste RN, arrive la question du duel entre la liste macroniste de Valérie Hayer et celle du PS emmenée par Raphaël Glucksmann. Ces adversaires arriveraient à quasi-égalité ce soir, selon les enquêtes d'opinion. Mais on se rappelle que Glucksmann avait atteint 4,76% à Pavilly, contre 15,3% pour la liste LREM lors des dernières européennes. La réponse se trouve surtout dans le report des votes de la Nupes, qui fait déjà partie du passé. A l'issue du premier tour des élections du Parlement à Pavilly, le binôme Nupes avait en effet glané 29,84% des votes dans la localité. Une somme à mettre en perspective avec les 25% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Combien voteront pour la liste Glucksmann ? Donner une estimation relève du calcul d'apothicaire.

17:08 - Quels résultats pour la liste RN de Jordan Bardella à Pavilly lors des européennes ? Le résultat des européennes au niveau local sera scruté à travers le prisme de la dynamique Bardella, comme dans le reste de la France. À Pavilly, on peut souligner que le RN n'est pas monté entre 2019 et 2022, Jordan Bardella affichant en effet 36,52% au terme du rendez-vous européen et Marine Le Pen 34,86% au premier tour de la présidentielle. Cette contre-performance contraste avec ce que laissent entrevoir les sondages aujourd'hui au niveau national, avec près de 10 points gagnés pour le RN entre la présidentielle 2022 et l'élection de ce mois de juin. Le RN aurait-il atteint son maximum ?

15:02 - Des tendances à retenir Les toutes dernières élections en date, les législatives, avaient abouti à un excellent résultat pour le Rassemblement national à Pavilly. Le mouvement nationaliste s'était élevé en tête dans la cité avec 31,57% au 1er round, mais sera battu en revanche au second par le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale (Pavilly n'ayant qu'une circonscription). Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques mois plus tôt avec 34,86% au premier tour de l'élection suprême. Emmanuel Macron était deuxième avec 25,65% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 19,98%. Le Pen s'imposait enfin au 2e round dans la ville avec 54,27%, devant Emmanuel Macron à 45,73%.

12:45 - En 2019, Jordan Bardella au sommet lors des dernières élections européennes Quel verdict s'était imposé à l'issue des européennes précédentes, en 2019 ? Se retourner sur le dernier vote similaire apparait aussi comme pertinent au moment du scrutin de ce 9 juin. Le score de la liste RN, avec un certain Jordan Bardella comme général en chef à l'époque, était au plus haut à Pavilly, avec 36,52%, soit 883 voix. Le RN devançait Nathalie Loiseau à 15,3% et Manon Aubry à 9,22%.

11:45 - Pavilly aux urnes : analyse démographique et économique des enjeux électoraux Au cœur de la campagne électorale européenne, Pavilly est perçue comme une ville dynamique et animée. Avec une population de 6 121 habitants répartis dans 3 084 logements, cette agglomération présente une densité de 447 habitants/km². Ses 490 entreprises démontrent une économie florissante. Dans l'agglomération, 34 % de la population est âgée de 0 à 29 ans, et 27,5 % de plus de 60 ans, ce qui peut avoir un effet sur les orientations des directives européennes en matière d'éducation et de santé. Les habitants, dont 35,99% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Malgré un pourcentage de chômeurs de 12,28%, la ville affiche un revenu moyen par foyer fiscal de 20 303 euros/an, témoignant un certain niveau de prospérité. En somme, Pavilly incarne les enjeux et les ambitions de l'Europe contemporaine.

10:30 - Les premiers chiffres de participation attendus ce midi : la situation à Pavilly Assisterons-nous à une progression de l'abstention des Français aux européennes, similaire au record établi à 59% en 2009 ? Voici les chiffres de 2019 à l'échelle de l'Hexagone : le pourcentage d'abstention aux européennes représentait 50%. Au fil des précédentes consultations démocratiques, les 6 174 habitants de cette ville ont laissé transparaître leurs préférences de vote. En 2019, pendant les élections européennes, le taux d'abstention atteignait 48% au niveau de Pavilly, contre un taux d'abstention de 61,27% il y a 10 ans.

09:30 - C'est parti pour les européennes élections européennes à Pavilly À Pavilly, le niveau d'abstention sera immanquablement l'un des critères décisifs de ces européennes 2024. La guerre entre la Palestine et Israël pourrait potentiellement de faire augmenter la participation à Pavilly. Au premier tour de la présidentielle, 72,12% des électeurs habilités dans l'agglomération s'étaient rendus aux urnes. Le taux de participation était de 73,01% au deuxième tour, soit 3 533 personnes. Pour comparer, dans l'agglomération, le taux de participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 45,29% au premier tour et seulement 44,14% au deuxième tour. Quelle sera la participation à Pavilly cette année ?