En direct

19:09 - Glucksmann, Aubry, Toussaint.. Qui va bénéficier du score de la Nupes à Barentin ? L'union de la gauche aux législatives faisant déjà partie du passé, que feront ses électeurs lors de ces élections européennes ? Au cours du premier tour des législatives à Barentin, le binôme Nupes avait en effet enregistré 39,31% des votes dans la localité. Quelle part optera pour la liste de Raphaël Glucksmann, représentant le Parti socialiste, et donnée comme très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer par les sondeurs lors de ces élections européennes ? Déjà en lice en 2019, Glucksmann avait obtenu 6,86% à Barentin, contre 15,61% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Son niveau est évidemment dépendant cette fois des scores de la liste LFI de Manon Aubry (8,6% en 2019), mais aussi de ceux de l'EELV Marie Toussaint (8,93% pour Yannick Jadot en 2019) et enfin du communiste Léon Deffontaine (2,77% pour Yann Brossat en 2019).

17:08 - Que vont décider les habitants de Barentin ? À Barentin, on note que le RN n'a pas gagné en parts de voix entre 2019 et 2022, Jordan Bardella enregistrant en effet 35,03% au terme du précédent rendez-vous européen et Marine Le Pen 32,99% au premier tour de la présidentielle. Ce contexte diffère de ce qu'annoncent les sondages en 2024 sur la France entière, avec près de 10 points de plus pour le RN entre les européennes 2019 et les européennes 2024. Le RN a peut-être déjà atteint son maximum…

15:02 - Vent favorable au Rassemblement à Barentin ? La ville de Barentin avait clairement exprimé sa préférence pour Marine Le Pen au moment de la présidentielle 2022 puisque la patronne de l'ancien Front national prenait une avance notable avec 32,99% au premier round. Au second tour, face à Macron, elle l'avait aussi emporté avec 51,45%. Lors de l'échéance suivante, le RN n'était plus majoritaire au premier tour des élections législatives dans la commune, grappillant 29,37% des voix sur place, contre 39,31% pour le binôme Nupes. Au second tour, il échouait également, laissant la première place au binôme concurrent avec 57,29%.

12:45 - En 2019, un précédent plein d'enseignements Les résultats de ce dimanche vont-ils confirmer le choix des électeurs de 2019 ? Le score de la liste du Rassemblement national, déjà emmenée par Jordan Bardella à l'époque, était au plus haut à Barentin, à 35,03%. L'extrême droite doublait Nathalie Loiseau à 15,61% et Yannick Jadot à 8,93%.

11:45 - Barentin : élections européennes et dynamiques démographiques La structure démographique et socio-économique de Barentin définit les préoccupations et les intérêts des habitants, impactant ainsi les résultats des élections européennes. La jeunesse et les demandeurs d'emploi jouent un rôle crucial dans la ville, avec près de 36% de la population ayant moins de 30 ans, et un taux de chômage de 13,33%. Le taux de ménages ne disposant d'aucune voiture (19,82%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 3 847 votants sur des problématiques de transport et d'infrastructure. Enfin, des indicateurs tels que le nombre de familles monoparentales (16,69%) et le nombre de personnes bénéficiaires du RSA (2,76%) font ressortir les enjeux sociaux et économiques qui préoccupent les habitants. Les chiffres sur l'éducation à Barentin mettent en relief une diversité de qualifications, avec 17,1% des résidents titulaires du seul baccalauréat. Ces chiffres, couplés aux données sur les revenus, soulèvent des questions quant à l'efficacité des politiques éducatives et d'emploi menées à l'échelle de l'Union européenne.

10:30 - Taux de participation aux dernières européennes à Barentin : les enseignements L'observation des scrutins européens passés permet de cerner plus précisément le vote des habitants de cette agglomération. Cinq ans plus tôt, durant les précédentes européennes, 51,55% des personnes habilitées à voter à Barentin avaient pris part au scrutin. Le taux de participation était de 38,26% pour le scrutin européen de 2014. Le résultat des européennes 2024 est autant attendu que le taux d'abstention qui est souvent très élevé lors de ce type d'élection. Voici les chiffres de 2019 au niveau du pays : le taux de participation aux européennes atteignait 50%.

09:30 - Participation à Barentin : que retenir des précédentes élections ? À Barentin, la participation constituera à n'en pas douter l'une des grandes inconnues des élections européennes 2024. En avril 2022, au deuxième tour de la dernière élection présidentielle, parmi les 8 729 inscrits sur les listes électorales dans la ville, 27,49% avaient refusé de se rendre aux urnes, contre une abstention de 27,75% au premier tour. Pour rappel, dans la ville, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 56,18% au premier tour. Au second tour, 58,02% des électeurs ne se sont pas déplacés. La perte de pouvoir d'achat et son impact sur le moral des foyers français seraient notamment capables d'avoir un impact sur les choix que feront les citoyens de Barentin.