En direct

19:31 - Les électeurs de la gauche unie font envie Déjà en lice en 2019 pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est estampillée PS, avait obtenu 5,98% à Périssac, contre 17,7% pour la liste de la majorité, portée alors par Nathalie Loiseau. Il pourrait être bien plus haut ce dimanche soir selon les enquêtes d'opinion, à tel point qu'il pourrait arriver dans un mouchoir de poche avec la liste Renaissance de Valérie Hayer. Reste à savoir quel sera le report des votes de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui n'a pas survécu. La barre est haute. Lors du premier tour des élections des députés à Périssac, le binôme Nupes avait en effet glané 23,7% des votes dans la localité. Une somme à compléter avec les 24% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (16,16% pour Jean-Luc Mélenchon, 3,06% pour Yannick Jadot, 3,06% pour Fabien Roussel et 2,37% pour Anne Hidalgo).

17:08 - Jusqu'où ira le Rassemblement national à Périssac lors des européennes ? La liste Bardella pourrait s'approcher de 40% à Périssac si la dynamique annoncée par les études sondagières au niveau national s'applique localement. Le leader frontiste est en effet crédité de 33% des suffrages dans l'Hexagone, soit 10 points de plus qu'en 2019. Un gain à ajouter aussi à son résultat de l'époque dans la commune ? Le pronostic est accrobatique, mais cela reste cohérent compte tenu de la progression du RN en ces lieux. En deux ans seulement, entre les dernières européennes et la dernière présidentielle (au premier tour), le RN a en effet déjà gagné 4 points.

15:02 - Résultat favorable au Rassemblement à Périssac ? Les dernières consultations en date, les élections législatives, avaient donné lieu à un excellent résultat pour le RN à Périssac. Le parti d'extrême droite était arrivé en tête dans la localité avec 36,34% au premier round avant un formidable 52,67% au deuxième sur l'unique circonscription du secteur. Le RN a même réalisé un meilleur chiffre aux législatives que Marine Le Pen elle-même lors de la présidentielle quelques semaines plus tôt. La leader du parti avait engrangé 35,1% au premier tour et 52,2% au second dans la commune.

12:45 - Le très gros score de Jordan Bardella lors des élections européennes 2019 à Périssac Le résultat de ce dimanche soir va-t-il s'accorder avec le verdict de 2019 ? 31,1% des votes s'étaient tournés vers la liste du Rassemblement national de Jordan Bardella il y a cinq ans, aux élections du Parlement européen, devant Nathalie Loiseau à 17,7% et Yannick Jadot à 13,16%. Le mouvement nationaliste cumulait ainsi pas moins de 130 habitants de Périssac passés par les isoloirs.

11:45 - Élections à Périssac : l'impact des caractéristiques démographiques La composition démographique et socio-économique de Périssac façonne les préoccupations et les intérêts des électeurs, impactant ainsi le résultat des européennes. Avec 34% d'habitants âgés de 29 ans et moins, et un taux de chômage de 10,77%, la jeunesse et les demandeurs d'emploi forment des segments clés. Le taux de ménages possédant au moins une voiture (85,07%) souligne une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 453 votants sur des questions de mobilité et d'aménagement routier. Enfin, des aspects tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (1,26%) et le nombre de résidences HLM (0,42% des logements) indiquent les enjeux sociaux et économiques qui préoccupent les habitants. Les données sur l'éducation à Périssac mettent en exergue des niveaux variés de qualifications, avec 27,06% des résidents n'ayant obtenu aucun diplôme, cela peut indiquer des enjeux tels que le manque d'opportunités éducatives, le décrochage scolaire ou des difficultés économiques.

10:30 - La mobilisation des citoyens aux européennes à Périssac Afin de cerner davantage le vote des habitants de cette localité, il faut étudier les résultats des derniers rendez-vous électoraux. Il y a 5 ans, au moment des précédentes élections européennes, le taux d'abstention s'élevait à 49,21% au sein de Périssac (Gironde), contre une abstention de 55,04% pour les élections européennes de 2014. Le résultat des européennes 2024 est aussi attendu que le taux d'abstention qui bat souvent des records durant de ce type d'élection. Voici les chiffres de 2019 à l'échelle de la France : le pourcentage d'abstention aux élections européennes atteignait 49,9%.

09:30 - L'abstention aux européennes à Périssac Le taux de participation sera incontestablement l'un des facteurs décisifs du scrutin européen à Périssac. Pour mémoire, dans la ville, le taux de participation aux législatives 2022 se chiffrait à 47,84% au premier tour et seulement 45,98% au second tour. En avril 2022, au premier tour de l'élection présidentielle, sur les 942 personnes en âge de voter dans la ville, 78,13% étaient allées voter, contre une participation de 76,14% au second tour, ce qui représentait 718 personnes. A l'échelle nationale, la participation était déjà un sujet central en avril 2022. Elle atteignait 25% à midi et seulement 65% à 17 heures pour le premier tour.