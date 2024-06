En direct

19:07 - À Saint-Étienne-du-Rouvray, quel candidat vont élire les électeurs de la Nupes ? Après le résultat de la liste Bardella, arrive la question du duel entre la liste Renaissance de Valérie Hayer et celle du PS emmenée par Raphaël Glucksmann. Les deux chefs de file arriveraient au coude-à-coude ce soir, selon les enquêtes des instituts de sondage publiées lors de la campagne. Mais il faut noter que Nathalie Loiseau, qui incarnait la liste LaRem lors des européennes 2019, avait glané 13,58% à Saint-Étienne-du-Rouvray, contre 5,53% pour la liste de gauche alors. Tout dépendra du report des suffrages de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui n'est plus qu'un souvenir malgré sa performance lors des dernières législatives, en 2022. Le niveau est élevé. Lors du premier tour des élections des députés, en 2022 à Saint-Étienne-du-Rouvray, le binôme Nupes avait en effet enregistré 56,59% des votes dans la localité. Un score à compléter avec les 45% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Combien en récupérera la liste Glucksmann ? Bien malin qui se risquerait à répondre en ce moment même.

17:08 - Quel résultat à Saint-Étienne-du-Rouvray pour les candidats de Bardella ? Le résultat des européennes 2024 à l'échelle locale sera observé à travers le prisme de la dynamique Bardella, comme dans le reste de la France. À Saint-Étienne-du-Rouvray, on remarque que le RN n'a pas gagné plus de votes entre 2019 et 2022, Jordan Bardella regroupant en effet 26,14% au terme du précédent scrutin européen et Marine Le Pen 22,69% au premier tour de la présidentielle. Ce statu-quo contraste avec ce qu'annoncent les sondages récents au niveau national, avec près de 10 points prévus en plus pour le RN entre la dernière présidentielle et l'élection de ce mois de juin.

15:02 - Les derniers indicateurs indicateurs à Saint-Étienne-du-Rouvray Saint-Étienne-du-Rouvray avait préféré Jean-Luc Mélenchon il y a deux ans pour le premier tour de la présidentielle. Avec 22,69%, Marine le Pen était reléguée au second plan par son rival, bénéficiant de 37,96% des voix. Et elle ne rattrapait pas le président sortant au second tour avec 41,03% contre 58,97%. Le RN se prenait aussi les pieds dans le tapis à Saint-Étienne-du-Rouvray par la suite, lors des élections des députés, avec 17,23% au premier tour, contre 56,59% pour le binôme LFI-PS-PC-EELV. Il n'était toujours pas au sommet dans la ville au second tour, voyant encore le binôme LFI-PS-PC-EELV remporter le scrutin.

12:45 - À Saint-Étienne-du-Rouvray, Jordan Bardella au sommet lors des dernières européennes Se retourner sur le dernier test apparait de nouveau comme avisé au moment d'anticiper le scrutin d'aujourd'hui. Qui l'avait emporté lors des européennes en 2019 ? Dans le détail, la liste du RN, qui avait déjà comme guide Jordan Bardella, s'était imposée aux européennes à l'époque. Le bulletin avait cumulé 26,14% des voix, soit 1939 voix, face à Ian Brossat à 13,63% et Nathalie Loiseau à 13,58%.

11:45 - Saint-Étienne-du-Rouvray : quand les données démographiques façonnent les urnes A mi-chemin des élections européennes, Saint-Étienne-du-Rouvray fourmille de diversité et d'activités. Avec ses 28 508 habitants, cette commune se présente comme un symbole d'ouverture. La pluralité socio-économique s'observe dans ses 1 339 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 15 505 foyers fiscaux. Dans la commune, 41 % des résidents sont âgés de 29 ans et moins, et 6,93 % sont des personnes âgées, ce qui pourrait avoir un effet sur les priorités des mesures européennes en matière d'éducation et de santé. La population étrangère de 4 278 personnes apporte une ouverture culturelle inestimable. Avec un salaire moyen mensuel net de 2079,11 euros/mois, la ville affiche un pourcentage de demandeurs d'emploi de 19,88%, révélant une situation économique en demi-teinte. À Saint-Étienne-du-Rouvray, où la jeunesse représente 41% de la population, les élections sont l'opportunité d'un avenir en communion.

10:30 - Saint-Étienne-du-Rouvray : la mobilisation des citoyens aux élections européennes Afin de se faire une idée du vote des citoyens de cette commune, il faut observer les résultats des précédents scrutins européens. Cinq années plus tôt, pendant les précédentes européennes, sur les 7 746 personnes en âge de voter à Saint-Étienne-du-Rouvray, 54,01% étaient restées chez elles, contre un taux d'abstention de 63,34% il y a 10 ans. Les résultats des européennes 2024 sont aussi espérés que le pourcentage de participation qui est toujours très bas durant de ce type de scrutin. A l'échelle du pays tout entier, le plus haut taux d'abstention a été enregistré durant le premier tour des régionales 2021, s'élevant à 66,72%. À Saint-Étienne-du-Rouvray, 75,61% des habitants n'avaient pas fait l'effort de se déplacer.

09:30 - Analyse de l'abstention aux précédentes élections à Saint-Étienne-du-Rouvray À Saint-Étienne-du-Rouvray, l'une des grandes inconnues de ce scrutin européen 2024 sera incontestablement la participation. Pour mémoire, dans l'agglomération, le taux de participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 41,62% au premier tour. Au deuxième tour, 39,59% des votants se sont déplacés. Quelle sera la participation à Saint-Étienne-du-Rouvray cette année ? Il y a 2 ans, lors du deuxième tour de la présidentielle, parmi les 16 840 inscrits sur les listes électorales au sein de l'agglomération, 65,56% s'étaient rendus aux urnes, à comparer avec une participation de 69,22% au premier tour, soit 11 657 personnes. Pour comparer, au niveau national, le taux de participation à l'élection présidentielle 2022 atteignait 74% au premier tour et seulement 72% au deuxième tour, c’était moins qu’en 2017.