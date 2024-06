En direct

19:07 - Qui va bénéficier du vote Nupes à Orange ? Outre le score de la liste Bardella, arrive la question du duel entre la liste Renaissance de Valérie Hayer et celle du PS dirigée par Raphaël Glucksmann. Les deux arriveraient dans un mouchoir de poche dans la soirée, selon les études sondagières. Mais Nathalie Loiseau, qui incarnait la macronie lors des dernières européennes, s'était arrogée 18,9% à Orange, contre 3,1% pour la liste de gauche alors. Reste à savoir quel sera le report des suffrages de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui est déjà morte. Le niveau est élevé. Lors du premier tour des législatives à Orange, le binôme Nupes avait en effet enregistré 15,12% des votes dans la commune. Un score à compléter avec les 22% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Quelle part de ces voix ira à la liste Glucksmann ? La réponse est complexe.

17:08 - Que vont choisir les votants d'Orange ? Le résultat des élections européennes au niveau local sera regardé à travers le prisme de la dynamique lepéniste, comme au niveau national. À Orange, on note que le RN n'a pas gagné en parts de voix entre 2019 et 2022, Jordan Bardella affichant en effet 37,38% à l'issue du scrutin européen et Marine Le Pen 31,63% au premier tour de la présidentielle. Cette contre-performance contraste avec ce que dessinent les sondages en 2024 sur la France entière, avec près de dix points supplémentaires pour le RN entre les européennes 2019 et le scrutin qui nous occupe. Le RN aurait-il atteint son maximum ?

15:02 - Résultat favorable au Rassemblement à Orange ? Dernières élections en date, les élections législatives avaient donné lieu à un excellent résultat pour le RN à Orange. Le parti frontiste avait obtenu une place en tête dans la ville avec 46,53% au premier tour et surtout 61,03% au 2e. Le Parti avait dépassé les candidats étiquetés Ensemble ! Avec 24,30% et Nouvelle union populaire écologique et sociale avec 15,12% au premier tour puis encore Ensemble ! Avec 38,97% au second (Orange n'ayant qu'une circonscription). Le RN a même réalisé un score plus élevé aux législatives il y a deux ans que Marine Le Pen elle-même lors de l'élection à la présidence de la République quelques mois plus tôt, puisqu'elle avait engrangé 31,63% au 1er tour et 55,5% au second dans la ville.

12:45 - 37,38% pour Jordan Bardella lors des dernières européennes à Orange Qui l'avait emporté lors des européennes précédentes ? Se pencher sur la dernière expérience du genre semble de nouveau évident au moment de se préparer au résultat du scrutin de ce dimanche. Le résultat de la liste RN, avec un certain Jordan Bardella comme chef de file à l'époque, était au plus haut à Orange, avec 37,38%, soit 3243 voix dans la ville. L'extrême droite doublait Nathalie Loiseau à 18,9% et Yannick Jadot à 8,92%.

11:45 - Les données démographiques d'Orange révèlent les tendances électorales Les facteurs démographiques et socio-économiques d'Orange mettent en évidence des tendances nettes qui pourraient se répercuter sur le résultat des élections européennes. Avec une densité de population de 398 habitants/km² et 41,87% de population active, peut-on s'attendre à une plus forte mobilisation des électeurs ? Le pourcentage de chômeurs à 16,77% pourrait avoir un effet sur les espoirs des électeurs en matière de politiques européennes sur l'emploi. Le pourcentage de foyers disposant d'au moins une automobile (72,83%) souligne le poids des questions de transport et d'infrastructure dans les préoccupations des 8 274 citoyens possédant une carte électorale. Par ailleurs, la présence d'une population immigrée de 12,79% et d'une population étrangère de 9,06% fait ressortir l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Les chiffres sur l'éducation à Orange mettent en avant des disparités notables en termes de niveaux d'éducation, avec 17,9% des résidents ayant obtenu seulement le baccalauréat par exemple. L'écart important entre les niveaux d'instruction pourrait avoir des répercussions sur les opportunités d'emploi et l'inclusion sociale.

10:30 - Orange : retour sur l'abstention aux dernières européennes L'étude des consultations politiques passées est l'occasion de cerner un peu mieux le vote des citoyens de cette ville. Pendant les élections européennes de 2019, sur les 9 061 personnes en âge de voter à Orange, 51,39% étaient restées chez elles, contre un taux d'abstention de 58,66% en 2014. Les européennes mobilisent généralement moins que les autres élections. Qu'en sera-t-il cette année ? Voici les chiffres de 2019 à l'échelle du pays : le taux d'abstention aux élections européennes s'élevait à 49,9%, en amélioration par rapport à 2014.

09:30 - Quelle sera la participation aux élections européennes à Orange ? À Orange, l'un des critères essentiels du scrutin européen 2024 sera le niveau d'abstention. En avril 2022, au premier tour de la dernière élection présidentielle, le pourcentage d'abstention avait représenté 27,32% dans la ville. L'abstention était de 27,9% au deuxième tour. A l'échelle nationale, la participation était déjà un sujet central il y a deux ans. Elle s'élevait à 25,5% le midi et seulement 65,0% à 17 heures pour le premier tour, moins qu'en 2017. Les habitants des communes de petite taille se déplacent habituellement plus que dans les grandes, cette réalité peut-elle changer pour les européennes ?