19:21 - Quelles sont les options de reports du score Nupes à Pont-de-Metz ? En plus du résultat du Rassemblement national, arrive la question du duel entre la liste macroniste de Valérie Hayer et la socialiste dirigée par Raphaël Glucksmann. Les deux sont donnés dans un mouchoir de poche dans la soirée, selon les enquêtes d'intentions de vote. Mais on se rappelle que Raphaël Glucksmann s'était arrogé 4,3% à Pont-de-Metz, contre 29,38% pour la liste LaRem lors des dernières européennes. Reste à savoir quel sera le report des votes de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui est déjà morte. Le niveau est élevé. Lors du premier tour des élections du Parlement, en 2022 à Pont-de-Metz, le binôme Nupes avait en effet réuni 22,49% des votes dans la commune. Une poussée à comparer avec les 21% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo.

17:08 - Que vont choisir les votants de Pont-de-Metz ? Le résultat obtenu par le RN sera le grand sujet localement pour ces européennes. À Pont-de-Metz, on remarque que le RN n'a pas gagné en parts de voix entre 2019 et 2022, Jordan Bardella enregistrant en effet 23% au terme du précédent vote européen et Marine Le Pen 23,49% au premier tour de la présidentielle. Cette situation diffère de ce que dessinent les sondages en 2024 au niveau national, avec près de dix points de plus pour le RN entre les européennes 2019 et le scrutin de juin.

15:02 - Emmanuel Macron en pôle position à la dernière présidentielle à Pont-de-Metz C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête à Pont-de-Metz lors du premier tour de la présidentielle, avec 39,15%, battant Marine Le Pen. La candidate du RN obtenait 23,49%. Et elle ne créait pas la surprise au second tour avec 37,29% contre 62,71%. Le RN ratait aussi la première marche à Pont-de-Metz par la suite, lors des législatives, avec 18,22% au premier tour, contre 34,32% pour le binôme Ensemble !. A l'issue du second round, c'est encore un binôme La République en Marche qui cumulera le plus de votes, avec 62,76% sur l'unique circonscription recouvrant la commune.

12:45 - 29,38% pour Nathalie Loiseau il y a cinq ans à Pont-de-Metz Qui avait gagné les européennes précédentes, en 2019 ? Se retourner sur le dernier vote similaire apparait de nouveau comme avisé au moment de se préparer au résultat du scrutin de ce dimanche. Avec un score de 23%, Bardella avait été surpassé au moment du verdict des européennes il y a cinq ans par la liste emmenée par Nathalie Loiseau avec 29,38% des suffrages exprimés.

11:45 - Dynamique électorale à Pont-de-Metz : une analyse socio-démographique Dans les rues de Pont-de-Metz, le scrutin est en cours. Avec ses 2 468 habitants, cette ville possède une certaine vitalité démographique. La variété socio-économique s'observe dans ses 99 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 1 346 foyers fiscaux. Le pourcentage de familles disposant d'au moins une voiture (79,98 %) montre une dépendance à l'automobile, ce qui peut impacter les électeurs sur des problématiques de transport et d'environnement. Les citoyens, dont 23,16% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Malgré un taux de chômage de 9,28%, la commune affiche un dynamisme certain, avec un salaire moyen mensuel net de 2530,75 €/mois. À Pont-de-Metz, où les moins de 30 ans représentent 39% de la population, les élections sont l'espoir d'un avenir en communion.

10:30 - Européennes passées à Pont-de-Metz : retour sur la participation électorale L'observation des résultats des précédentes élections permet de comprendre davantage le vote des habitants de cette commune. Cinq ans plus tôt, pendant les précédentes européennes, sur les 894 personnes en âge de voter à Pont-de-Metz, 54,31% s'étaient rendues aux urnes. La participation était de 43,16% lors du scrutin de 2014. Cette élection européenne verra-t-elle une progression de la participation des électeurs français comme en 2019 où un rebond avait été observé ? Sur l'ensemble du territoire, les élections régionales 2021 ont connu la participation la plus basse jamais enregistrée en France, atteignant 33,28% lors du premier tour. À Pont-de-Metz, 66,6% des votants avaient voté.

09:30 - Coup d'envoi des européennes à Pont-de-Metz : la participation en question À Pont-de-Metz, l'un des facteurs essentiels des européennes 2024 sera le niveau d'abstention. Pour mémoire, dans la localité, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 48,64% au premier tour. Au deuxième tour, 50,83% des citoyens ne se sont pas déplacés. Quel taux atteindra l'abstention à Pont-de-Metz pour les européennes ? Il y a deux ans, au premier tour de la dernière élection présidentielle, sur les 1 673 inscrits sur les listes électorales dans la localité, 22,06% étaient restés chez eux, à comparer avec un taux d'abstention de 20,37% au second tour. A l'échelle de la France entière, la participation était déjà un sujet majeur il y a deux ans. Elle se chiffrait à 25,48% à 12 heures et seulement 65,00% à 17 h pour le premier tour.