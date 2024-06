Résultat des européennes à Saveuse : l'élection 2024 en direct

Le résultat du RN sera l'observation majeure localement pour ces européennes 2024. À Saveuse, on peut souligner que le RN n'a pas progressé entre 2019 et 2022, Jordan Bardella affichant en effet 21,62% à l'issue du précédent scrutin européen et Marine Le Pen 20,63% au premier tour de la présidentielle. Cette contre-performance contraste avec ce que laissent imaginer les sondages aujourd'hui au niveau de la France, avec près d'une dizaine de points ajoutés pour le RN entre les dernières européennes et les européennes 2024.

15:02 - Avantage Renaissance à Saveuse ?

Saveuse avait préféré Emmanuel Macron il y a deux ans pour le premier tour de la présidentielle. Avec 20,63%, Marine le Pen était reléguée à la deuxième place par son rival, bénéficiant de 39,05% des suffrages. Et elle ne rattrapait pas le président sortant au second tour avec 35,92% contre 64,08%. Le RN n'a pas plus convaincu dans la localité quelques jours plus tard, lors des élections du Parlement, avec 19,25% au premier tour, contre 34,29% pour le binôme La République en Marche. Sur la commune de Saveuse, c'est finalement une majorité Ensemble ! Qui sera préférée à l'issue du second tour, achevant l'échec de l'ancien FN.