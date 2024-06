Résultat des européennes à Pont-Remy : l'élection 2024 en direct

En direct

18:28 - À Pont-Remy, un Rassemblement national favori ? Le score obtenu par le Rassemblement national sera la clé du scrutin pour ces élections du Parlement européen 2024 au niveau local. Alors qu'au niveau du pays, les intentions de vote avancent un resultat de 33% pour Jordan Bardella au scrutin européen de 2014, soit 10 points de plus que Marine Le Pen au premier tour de la dernière présidentielle, la tendance locale semble bien plus puissante. Le mouvement lepéniste a en effet déjà glané 9 points entre 2019 et le premier tour de la présidentielle 2022. On peut donc imaginer (certes imprudemment) que le RN puisse atteindre voire dépasser les 50% ce soir.

15:02 - Marine Le Pen en pôle position il y a deux ans à Pont-Remy Se retourner sur le plus récent scrutin apparait comme une évidence au moment des européennes. Elections les plus proches, les législatives avaient donné un beau résultat pour le Rassemblement national à Pont-Remy. Le parti avait terminé en tête dans la commune avec 36,91% au 1er tour avant un formidable 52,88% au second, le plaçant tout en haut du paysage municipal (Pont-Remy n'ayant qu'une circonscription). Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques semaines plus tôt avec 46,88% au premier tour de l'élection à la présidence de la République. Emmanuel Macron était deuxième avec 25,48% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 12,1%. Le Pen s'imposait enfin au deuxième round dans la commune avec 63,46%, devant Emmanuel Macron à 36,54%.

12:45 - Qu'avaient donné les élections européennes à Pont-Remy il y a cinq ans ? Quels étaient les résultats des européennes précédentes ? Se retourner sur le dernier vote similaire apparait encore comme évident au moment d'anticiper le scrutin d'aujourd'hui. Il y a cinq ans, à Pont-Remy, la liste RN, avec Jordan Bardella à sa tête, l'avait emporté, avec 37,16% des votes devant Nathalie Loiseau à 14,04% et Manon Aubry à 12,33%. Dans le détail, 217 votants s'étaient tournés vers elle dans la ville.

11:45 - Élections à Pont-Remy : l'impact des caractéristiques démographiques Comment les habitants de Pont-Remy peuvent-ils influencer les résultats des européennes ? Le taux de chômage à 17,82% peut agir sur les espoirs des habitants en ce qui concerne les mesures européennes sur l'emploi. Avec une densité de population de 148 hab/km² et 42,15% de population active, ces chiffres pourraient engendrer plus d'intérêts pour le scrutin. Le pourcentage de familles possédant au moins une voiture (74,67%) montre une dépendance à l'automobile, ce qui peut impacter les 497 électeurs sur des problématiques de transport et d'infrastructure. Le nombre de familles monoparentales (13,95%) met en lumière la nécessité d'un soutien social, tandis que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (13,89%) indique des défis de sécurité de l'emploi. Les chiffres sur l'instruction à Pont-Remy mettent en avant une diversité de qualifications, avec 14,69% des résidents titulaires du seul baccalauréat. Ces statistiques, associées aux données sur les revenus, invitent à une analyse plus fine des facteurs influençant les parcours éducatifs et professionnels des individus.

10:30 - À Pont-Remy, quelle participation aux précédentes européennes ? Afin de se faire une idée du vote des citoyens de cette ville, il est indispensable d'observer les résultats des dernières élections. Durant les dernières européennes, le taux d'abstention représentait 42,98% des électeurs de Pont-Remy (Somme), à comparer avec une abstention de 52,21% il y a 10 ans. Y aura-t-il une hausse de l'abstention aux élections européennes, à l'image du record de 59,37% enregistré en 2009 ? A l'échelle nationale, la participation était déjà un sujet majeur aux élections européennes de 2019. Elle s'élevait à 19,26% à 12 heures et seulement 43,29% à 17h.

09:30 - Les européennes à Pont-Remy sont lancées À Pont-Remy, l'un des critères essentiels du scrutin européen 2024 sera immanquablement le niveau d'abstention. En avril 2022, pour le second tour de l'élection présidentielle, parmi les 1 065 personnes en âge de voter dans la commune, 23,12% avaient refusé de se rendre aux urnes. L'abstention était de 24,69% au premier tour. A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà un sujet central il y a deux ans. Elle représentait 25,48% à 12 heures et seulement 65,00% à 17 heures pour le premier tour. La perte de pouvoir d'achat, cumulée avec les incertitudes engendrées par la guerre en Ukraine pourraient potentiellement impacter les décisions que prendront les habitants de Pont-Remy.