Alors que les sondages annoncent une dizaine de points gagnés par le RN à l'échelle nationale, entre les européennes 2019 et les européennes 2024, Pont-Sainte-Maxence semble néanmoins dans une dynamique différente. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, il n'a en effet pas gagné d'électeurs dans la localité. Le RN y aurait-il atteint son maximum ?

La commune de Pont-Sainte-Maxence avait offert un flagrant avantage à Marine Le Pen au moment de l'élection présidentielle il y a deux ans puisque la cheffe de l'ancien FN écrasait le match avec 31,97% au 1er round. Elle elle finissait aussi première au 2e tour avec 55,46%. Un mois plus tard, l'extrême droite ratait la marche au premier tour des élections législatives dans la ville, obtenant 21,62% des voix sur place, contre 39,94% pour le binôme Les Républicains. Il revenait en revanche en force au second tour, avec 55,38%, contre 44,62% pour le binôme LREM.

Le résultat de ce dimanche sera-t-il le même que l'équilibre de 2019 ? Si on rentre dans le détail, la liste Rassemblement national, avec un certain Jordan Bardella tête de liste, avait remporté les élections européennes à l'époque. Le bulletin cumulait 35,68% des voix, soit 1186 voix, contre Nathalie Loiseau à 16,13% et Yannick Jadot à 8,87%.

Dans le cadre de la campagne électorale européenne, Pont-Sainte-Maxence se présente comme une commune dynamique et animée. Avec ses 12 291 habitants, cette agglomération cosmopolite représente la richesse culturelle de l'Europe contemporaine. Ses 657 entreprises témoignent d'une activité entrepreneuriale prospère, alors que son tissu social comprend 3 391 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Le taux de foyers disposant d'au moins une voiture (77,33 %) montre une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les votants sur des questions de transport et d'environnement. La population étrangère de 968 personnes (7,74%) apporte une ouverture culturelle inestimable. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 22 189 euros/an, la ville affiche un taux de chômage de 16,57%, annonçant une situation économique fragile. À Pont-Sainte-Maxence, où les moins de 30 ans correspondent à 39% de la population, les élections symbolisent l'opportunité d'un avenir florissant pour tous.

Avec une participation qui continue de baisser depuis des années lors des élections, ce scrutin 2024 va-t-il établir un nouveau record ? A l'échelle de la France entière, la participation était déjà un sujet majeur aux élections européennes de 2019. Elle s'élevait à 19% à midi et seulement 43% à 17h. L'étude des précédentes consultations politiques permet de cerner plus précisément le vote des citoyens de cette agglomération. En 2019, pendant les élections européennes, le taux de participation s'était hissé à 44,65% au sein de Pont-Sainte-Maxence (Oise), à comparer avec une participation de 36,71% en 2014.

09:30 - Les élections européennes à Pont-Sainte-Maxence sont lancées

L'une des grandes inconnues du scrutin européen sera immanquablement l'abstention à Pont-Sainte-Maxence. Pour mémoire, dans l'agglomération, le taux de participation aux législatives 2022 s'élevait à 41,65% au premier tour et seulement 35,27% au second tour. Quelle sera la participation à Pont-Sainte-Maxence pour les européennes ? En avril 2022, lors du premier tour de la présidentielle, parmi les 7 971 inscrits sur les listes électorales dans l'agglomération, 68,03% avaient pris part au scrutin. Le taux de participation était de 66,00% au deuxième tour, soit 5 263 personnes. Pour mémoire, au niveau de la France, le pourcentage de participation à l'élection présidentielle 2022 s'élevait à 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au second tour, moins qu'en 2017.