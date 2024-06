En direct

19:08 - Glucksmann, Aubry, Toussaint.. À Fos-sur-Mer, qui va tirer parti du vote Nupes ? Il y a cinq ans pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est aussi composée de socialistes, s'était arrogé 4,49% à Fos-sur-Mer, contre 11,32% pour la liste de la majorité, portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Il vise bien mieux aujourd'hui selon les enquêtes des instituts de sondage menées lors de la campagne, à tel point qu'il arriverait au coude-à-coude avec la liste Renaissance de Valérie Hayer. Reste à savoir quel sera le report des votes de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a fait long feu. La barre est haute : lors du premier tour des élections du Parlement à Fos-sur-Mer, le binôme Nupes avait en effet enregistré 28,25% des votes dans la localité. Une poussée à compléter avec les 25% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Quelle part de ces voix ira à la liste Glucksmann ? La réponse est complexe. Le niveau de Glucksmann dépendra évidemment cette fois des résultats de la liste LFI, mais aussi de ceux d'EELV ou encore du PCF. Quant à la liste de Valérie Hayer, il s'agira de savoir quelle est sa véritable base à Fos-sur-Mer, entre les 11,32% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 15,08% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 14,19% de LREM au premier tour des législatives…

17:08 - Jusqu'où peut aller le RN à Fos-sur-Mer lors des européennes ? A l'échelle locale comme au niveau national, le résultat de Jordan Bardella lors des élections européennes sera très observé. À Fos-sur-Mer, on note que le RN n'a pas gagné plus de votes entre 2019 et 2022, Jordan Bardella obtenant en effet 41,65% à l'issue du précédent scrutin européen et Marine Le Pen 40,2% au premier tour de la présidentielle. Ce contexte contraste avec ce qu'annoncent les sondages en 2024 à l'échelle du pays, avec près de dix points de plus pour le RN entre les dernières européennes et l'élection de ce mois de juin. Le RN a peut-être atteint son maximum…

15:02 - Avantage RN à Fos-sur-Mer ? Le verdict de l'expérience la plus récente dans les urnes apparait comme un enseignement précieux au moment de l'élection en cours. Les élections les plus proches, les législatives, avaient offert un puissant résultat pour le RN à Fos-sur-Mer. Le parti frontiste avait fini en tête dans la commune avec 37,87% au premier round et surtout 56,39% au 2e (Fos-sur-Mer n'ayant qu'une circonscription). Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques mois plus tôt avec 40,2% au 1er tour de l'élection du chef de l'Etat. Jean-Luc Mélenchon était deuxième avec 20,87% et Emmanuel Macron troisième avec 15,08%. Marine Le Pen s'imposait enfin au deuxième round dans la commune avec 68%, devant Emmanuel Macron à 32%.

12:45 - 41,65% pour Jordan Bardella lors des élections européennes 2019 à Fos-sur-Mer Quels étaient les résultats des européennes précédentes ? Regarder en arrière semble aussi pertinent au moment du scrutin d'aujourd'hui. Dans le détail, 2484 électeurs de Fos-sur-Mer avaient choisi l'extrême droite il y a cinq ans, aux élections du Parlement européen. La liste Bardella cumulait ainsi 41,65% des suffrages devant Nathalie Loiseau à 11,32% et Manon Aubry à 9,05%.

11:45 - Les données démographiques de Fos-sur-Mer révèlent les tendances électorales Dans la ville de Fos-sur-Mer, les électeurs exercent-ils une influence sur le résultat des élections européennes ? La pyramide des âges pourrait avoir un effet sur les priorités des mesures européennes, notamment en ce qui concerne l'instruction et la santé. Dans l'agglomération, 18,15% des résidents sont âgés de 0 à 14 ans, et 6,79% sont des personnes âgées. Le pourcentage de familles ne détenant aucune voiture (13,56%) souligne une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut impacter les 5 118 votants sur des problématiques de mobilité et d'environnement. D'autres part, des aspects tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (2,44%) et le nombre de résidences HLM (17,16% des logements) indiquent les défis sociaux et économiques auxquels la commune doit faire face. Les chiffres sur l'instruction à Fos-sur-Mer mettent en avant des disparités notables en termes de niveaux d'éducation, avec 19,61% des résidents ayant obtenu seulement le baccalauréat par exemple. Ces statistiques, associées aux données sur les revenus, invitent à une analyse plus fine des facteurs influençant les parcours éducatifs et professionnels des individus.

10:30 - Taux d'abstention lors des dernières élections européennes à Fos-sur-Mer : les tendances Comment votent ordinairement les habitants de cette commune ? Cinq années plus tôt, lors des précédentes européennes, 47,85% des électeurs de Fos-sur-Mer s'étaient rendus aux urnes. Le taux de participation était de 38,11% lors du scrutin européen de 2014. Les élections européennes mobilisant généralement moins que les autres élections, cette année fera-t-elle exception ? Les chiffres de l'Hexagone en 2019 parlent d'eux-mêmes, le pourcentage de participation aux européennes s'élevait à 50%.

09:30 - Coup d'envoi des européennes à Fos-sur-Mer : l'abstention en question À Fos-sur-Mer, l'un des facteurs principaux de ces européennes 2024 sera le niveau de participation. La perte de pouvoir d'achat, cumulée avec les inquiétudes engendrées par la situation géopolitique actuelle pourraient ramener les citoyens de Fos-sur-Mer dans les isoloirs. Il y a deux ans, lors du premier tour de l'élection présidentielle, parmi les 12 974 personnes en âge de voter dans l'agglomération, 28,46% avaient refusé de se rendre aux urnes. L'abstention était de 29,09% au second tour. En proportion, dans l'agglomération, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 60,57% au premier tour et seulement 60,39% au second tour. Qu'en sera-t-il cette année à Fos-sur-Mer ?